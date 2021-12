Le sommier-coffre, un gain de place pour tous !

Solution ultime pour les petites chambres et les petites poches, les sommiers et matelas-coffres connaissent un grand succès depuis leur mise sur le marché.

Solution ultime pour les petites chambres et les petites poches, les sommiers et matelas-coffres connaissent un grand succès depuis leur mise sur le marché. Composés d’un sommier ou matelas ferme et d’un vaste espace de rangement, ils représentent à l’heure actuelle plus de 17 % des parts du marché de la Maison de la Literie. Vous pouvez y ranger vos couettes comme vos vêtements, et il en existe de toutes formes, du monocouchage au King Size. Situés généralement sous les lits, les coffres existent en fonction manuelle avec des tiroirs, ou électrique incluant une télécommande. En bois, acier ou en tissu, les sommiers et matelas-coffres sont désormais disponibles sur tout le territoire. Produits très prisés, au départ, dans les grandes villes, on les trouve aujourd’hui dans les villes de province et même dans les maisons, les sommiers-coffres apportant à tous un gain de place appréciable façon malle au trésor.

Plus encore, le sommier-coffre étant rehaussé, les personnes âgées et à mobilité réduite y trouveront un avantage non-négligeable : avoir plus de facilités à se lever le matin. Ils incluent sur la plupart des modèles un système de ventilation idéale pour permettre au matelas de mieux s’aérer. Et pour les dos les plus sensibles, n’ayez crainte, il est tout à fait possible d’acheter un matelas à mémoire de forme pour le mettre au-dessus du coffre.

Si vous n’êtes pas un fana du rangement ou que votre chambre est encombrée ou trop petite pour tous vos effets personnels, simplifiez-vous la vie avec un lit-coffre !