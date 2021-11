Fais dodo, Colas mon p’tit frère… Éternelles berceuses (en 4K – Dolby 5.1)

« Fais dodo, Colas mon p’tit frère, fais dodo, t’auras du lolo… ». Dans le genre indémodable, les chansons d’enfant et même de bébé se transmettent de génération en génération, certains producteurs ayant même eu l’idée d’en faire des versions électro ou hip-hop. L’endormissement serein de leur progéniture est une préoccupation de tout jeune parent, ce qui nous conduit directement à nous pencher sur son lit. Dans de prochains épisodes de la Sage du Lit, nous envisagerons la chose sous différents angles : technique (mousse ou ressort pour bébé ?), pragmatique (bébé grandit et on ne va pas changer son lit tous les trois mois !) ou, dans une certaine mesure, philosophique (bébé-enfant-adolescent-adulte). Mais pour l’heure tardive (disons 18h), penchons-nous en chantant sur le couffin du tout petit… Il pleure, il crie, il désigne du doigt le rectangle noir appelé télévision que ses parents high tech ont installé dans sa chambre. Bébé en a marre de sa tablette. L’écran est trop petit. Est-ce une blague ? Non, hélas. Sur YouTube et consort, on trouve d’innombrables vidéos pour bébé et, ô paradoxe, pour le bercer. Des images de synthèse en 4K collées sur « Fais dodo… » en 5.1, voilà ce que réclame désormais bébé ! En voici un échantillon :

Mais pour son endormissement musical (éteignons tablette et télé et laissons les parents exercer leur art lyrique), lesdits parents ont l’embarras du choix : « Dors min p’tit Quinquin », « Une chanson douce », Dodo, l’enfant do », sans oublier le classique des classiques : « Au clair de la lune », qui a même dépassé le champ restreint de la berceuse. La liste n’est évidemment pas exhaustive, surtout si on y ajoute les créations locales ou internationales : un petit « Good night » des Beatles, ou la « Sérénade au clair de Lune » de Beethoven (bon, les parents improviseront les paroles), voilà comment faire le job en montant en gamme ! Mais bébé aura le temps de peaufiner sa culture musicale et de devenir mélomane. En attendant, on serait plutôt sur du « Mais tu vas dormir, bon sang ! » En pensées peut-être, car en réalité, les berceuses n’ont pas seulement pour vocation l’endormissement et l’apaisement de l’enfant. Les pédopsychologues leur attribuent des vertus essentielles à sa construction, à commencer par le renforcement de la relation avec ses parents. Les berceuses participent au développement des facultés cognitives de l’enfant et à sa future socialisation : mémoire, concentration, rythmes de vie, apprentissage de la langue et même préparation à l’apprentissage de la lecture. En tout cas, mieux vaut donc chanter faux que d’installer bébé devant une vidéo ou de lui faire écouter des berceuses sur des sites comme berceuses.com.

L’endormissement du tout petit marque aussi le début d’une longue histoire d’amour avec son premier lit et tous ceux qui lui ouvriront les portes des songes au cours de sa vie. La commencer en musique (qui semble-t-il peut aussi adoucir les mœurs par anticipation) est indéniablement un atout. Et si les goûts musicaux de bébé ne coïncident pas avec ceux de Maman et Papa, il ne se privera pas de le leur faire comprendre !