La « taille des rois » si elle n’était pas connue pour être particulièrement remarquable – hormis dans le cas de François Ier – nous permet aujourd’hui de nous prélasser sur des matelas monumentaux. Le lit King Size, qui a connu son essor grand public aux États-Unis comme il se doit, remonte pourtant à l’Europe Moyenâgeuse. On doit en effet revenir quelque huit siècles en arrière pour retrouver des lits qui faisaient jusqu’à 4 mètres de large pour 3,5 mètres de long.

Il faut dire que des familles de dix personnes y dormaient parfois ensemble, par manque de place dans les chaumières, mais aussi pour se tenir chaud en hiver. Ironie de son appellation moderne, le lit King Size était donc l’apanage des plus pauvres.

Le lit King Size paradoxalement loin des rois

Très vite, le lit individuel s’est imposé chez les plus aisés, pour qui pioncer tout seul était synonyme de confort et d’hygiène. En effet, au XVIIème siècle, les traités de médecine invitaient à la séparation des corps. Maladies et lentes se transmettaient moins facilement sans être collés les uns aux autres. Alors, le lit rapetisse et de nombreuses images nous montrent des couchages pour une personne et deux lits riquiquis au sein d’un même couple.

Néanmoins, pour la famille royale, le problème demeure tout autre puisque le lit, en plus d’un lieu de repos était également le théâtre de leur vie. Et ce, depuis Saint Louis. Dès le lever, le cérémonial était mis en scène avec serviteurs empressés et public avide de recevoir les grâces de leur souverain. Les conseillers y étaient également entendus, enfin, le roi pouvait y rendre la justice. C’est pourquoi les lits dans les châteaux sont si hauts et si grands : nous retombons sur notre « taille de roi » qui symbolisait le pouvoir.

Une popularisation en lien avec l’évolution de la société

Puis vint la démocratisation du King Size bed, introduit sur le marché américain en 1958. Réservé aux palaces et hôtels de luxe, il devint populaire auprès d’une société de plus en plus grande, mais aussi à la morphologie plus imposante. Avec sa largeur minimale de 170 cm en France (contre 200 aux US), mais plus souvent de 180 cm, le King Size est entre 20 et 40 cm plus grands que les lits « standards » et 10 à 20 de plus que sa moitié : le Queen.

Notons également que la taille des Français augmentant de plus de 2cm par génération depuis un siècle, on peut imaginer que les formats de lit s’adaptent avec l’évolution de la population. Mais plein d’autres arguments sont rattachés à ces lits géants : liberté de mouvements, moins de coups donnés/reçus durant la nuit, possibilité de se lever sans réveiller l’autre, éviter de se faire pousser hors du lit par son conjoint, inviter les mouflets à nous rejoindre ou dormir les bras en croix en prenant tout l’espace ! Un confort XXL pour tous !

Pièce maîtresse d’une belle chambre, qu’elle soit la vôtre ou celle de votre lieu de vacances, profitez de tous les avantages du King !

Deborah Rudetzki