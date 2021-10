Une oeuvre musicale inspirée par la Saga du Lit

La saga du lit a inspiré à Marginal Ray cette chanson (et sa vidéo) dont le thème est… l’insomnie ! Ici, elle est ponctuelle et l’auteur finit par trouver la porte des songes. Mais le sujet est sérieux et même grave pour de nombreuses personnes. Assurément l’objet d’un prochain article dans notre saga…

Marginal Ray sur Bandcamp : https://marginalray.bandcamp.com/