Comment se lever du bon pied ?

Se lever tôt peut vite devenir un parcours du combattant. Avec nos conseils pour bien démarrer la journée, les matins difficiles n'auront plus de secret pour vous !

Nous connaissons tous les matins où il est beaucoup plus facile de rester sous sa couette plutôt que d’affronter la journée. Les matins où le réveil a beau sonner, rien ne peut nous tirer des bras de Morphée. Se réveiller et se rendormir à répétition perturbe notre cycle du sommeil, et rend le lever encore plus complexe. Plus le réveil sonne, et plus le corps a du mal à se réveiller. Si vous ne voulez plus être en retard, vous allez avoir besoin de volonté. Et si le réveil hurle pendant quinze minutes, mieux vaut le programmer quinze minutes plus tard ! Positionnez votre réveil un peu plus loin pour éviter d’être tenté de l’éteindre à la seconde où il s’allume, vous serez ainsi obligé de mettre un pied devant l’autre. Prenez quelques minutes au fond du lit pour vous étirer et réveiller tous vos muscles et surtout, votre dos. Un dos bien étiré au réveil vous fera moins mal dans vos activités de la journée.

De même, privilégiez la lumière naturelle du soleil plutôt que votre lampe pour vous extirper du sommeil. Avec le soleil, votre corps se réveillera naturellement et vous éprouverez moins de difficulté à commencer votre journée. En hiver, nous vous conseillons des lampes imitant la lumière naturelle. Une heure avant le coucher, éteignez les écrans afin que votre cerveau ne soit pas perturbé par les ondes, vous permettant de vous endormir plus vite. Plutôt que de regarder le nouvel épisode de la dernière série Marvel, nous vous suggérons de lire un bon livre dans votre lit ! Enfin, pensez à planifier votre lendemain sous la couette. Lorsque votre esprit sera plus clair, s’endormir devient bien plus aisé. Une fois nos conseils appliqués, vous ne serez plus jamais en retard !

Maud Baheng Daizey