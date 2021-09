Ces lits qui nous font marrer

Déterminé à demeurer les deux pieds dans le même sabot ou plutôt les deux fesses dans le même matelas, voici Alexandre le Bienheureux.

Il s’en passe des choses dans un lit ! Dans la vie, comme au cinéma, le lit n’est pas fait que pour dormir, loin de là ! Et si certains en profitent pour faire des cabrioles, d’autres utilisent les lits de façon plus… décalée.

Certains même n’en sortent pas. Jamais. Déterminé à demeurer les deux pieds dans le même sabot ou plutôt les deux fesses dans le même matelas, voici Alexandre le Bienheureux. Avec l’inoubliable interprétation de Philippe Noiret en bourru qui veut juste qu’on le laisse peinard. Embobiné par la belle Marlène Jobert, il décide finalement que rien ne vaut la vie à la verticale.

D’autres, au contraire, aimeraient sortir de leur lit. Mais les journées se répètent sans cesse. Debout les marmottes ! Dans Un Jour Sans Fin, Bill Murray se réveille chaque matin au son de la radio dans sa chambre d’hôtel. Dans ce classique de la comédie, le lever est vécu comme une corvée, sachant que quotidiennement tout se déroulera à l’identique de la veille. Jusqu’à ce que… le lit ou plutôt l’amour vienne le délivrer.

Comédie toujours, dans Un Ticket Pour Deux, Steve Martin se voit dans l’obligation de cohabiter dans le même lit que John Candy, étant coincés tous deux en raison d’une tempête de neige. Le lit se vit aussi à deux dans La Grande Vadrouille. Dans un hôtel à Meursault, en Bourgogne, suite à une confusion entre un 6 et un 9, le partage du lit ne se fait pas sans heurts. Un Allemand ronflant et un De Funès sifflant pour le faire taire sont les ingrédients de cette scène absolument hilarante.

Dans Frangins Malgré Eux, c’est en version superposée que le lit créé le rire. La construction de l’engin par un Will Ferrell empoté et John C. Reilly en bricoleur du dimanche constitue un gag très réussi. Toujours dans le registre comique, on aime le petit déjeuner du maladroit Pierre Richard dans La Chèvre avec le plateau renversé ou la version plus machiste de OSS117, Le Caire Nid d’Espions.

Quant à Charlie Chaplin, il nous enchante dans Charlot Rentre Tard. Toute l’action du film tourne autour d’un gentleman qui, complètement ivre, tente désespérément de regagner son lit au premier étage. Hilarant !

Décidément, ces grands enfants ne sont pas sérieux, alors profitons-en pour nous poiler avec eux, la vie n’a pas toujours l’occasion d’être aussi drôle.

Deborah Rudetzki