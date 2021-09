Literie, les tendances de la rentrée 2.

La fée électricité, déjà en train d’emporter dans son royaume de lumière toute l’industrie automobile (sans nucléaire, il faudra réinventer les voitures à pédales pour recharger les batteries !) se penche maintenant sur nos lits. Et cette fois, il ne s’agit pas de lits médicalisés.

Si la technologie n’est pas nouvelle, sa démocratisation au bénéfice du confort de tout un chacun l’est assurément. Bien sûr, le lit électrique reste un must pour les personnes âgées, car il suffit d’appuyer sur un bouton de la télécommande pour relever le torse ou les jambes, mais les jeunes et bien portants qui ont goûté à ce surplus de confort peinent à s’en défaire. Certes, le lit électrique est idéal lorsque l’on souffre du dos ou des lombaires, mais il faut aussi le voir comme un outil de relaxation et de pur plaisir : une grâce matinée avec petit déjeuner au lit, une séance de lecture ou de télé, une récupération des plus relaxantes après un footing du dimanche matin… On se demande rapidement comment on a pu vivre sans !

Ce lit est idéal pour les couples, car dans un même ensemble prennent place deux sommiers électriques avec leur matelas, permettant à chacun personne de choisir le réglage qui lui convient sans déranger l’autre. C’est l’idéal.

Évidemment, on ne choisit pas un lit électrique comme un lit classique. Techniquement, il est impératif que sommier et matelas forment un tout cohérent. Le premier est à lattes, le second est en mousse. Le matelas doit pouvoir supporter sans broncher les ondulations du sommier. Il n’est donc pas conseillé d’acheter un sommier électrique pour y déposer son ancien matelas, a fortiori à ressorts.

Bien sûr, le lit électrique représente un surcoût, mais pas au point de le réserver aux hauts revenus. Un ensemble complet haut de gamme pour deux personnes peut coûter 3500 €, mais le retour sur investissement est spectaculaire : des milliers de nuits (et surement quelques centaines de grasses matinées) s’en trouveront magnifiées. Et vu la très faible consommation électrique de cette literie high tech, ce ne sont pas des considérations environnementales qui dissuaderont le dormeur de s’y abandonner. Du lit électrique aux nuits électrisantes, il n’y a qu’une télécommande !

Michel Taube