Des banlieues françaises à l’Afghanistan, la chute des mollahs en Iran changerait la face du monde. L’édito de Michel Taube

Lorsque les femmes et le peuple iranien se sont soulevés en 2022 avec le mouvement Femme, Vie et Liberté, l’Occident n’a pas été au rendez-vous de cet appel à la liberté pourtant si puissant et si beau. De même, les multiples réseaux et partis politiques iraniens opposés au régime des mollahs n’ont pas su, à l’époque, trouver les voies d’une entente et d’un front commun pour faire tomber le régime théocratique qui soumet le peuple iranien. Double défaite, double rendez-vous manqué avec l’histoire.

Aujourd’hui, la communauté internationale, comme les Iraniens eux-mêmes – notamment ceux de la diaspora – ont une nouvelle chance de faire basculer le sens de l’histoire et de libérer l’Iran, mais aussi le monde entier, non seulement de la menace nucléaire iranienne, mais tout autant de la théocratie iranienne.

L’ennemi n’est pas n’importe lequel. L’a-t-on seulement compris à Paris, Washington et ailleurs ?

Depuis 1979, l’Iran – pourtant grande civilisation éclairée, pays central aux confins du Moyen-Orient et de l’Asie – est sous le joug d’une dictature théocratique et tente de conquérir le Moyen-Orient et l’Europe.

Comme Trotski, qui voulait exporter la révolution communiste dans le monde entier mais qui, on le sait, n’accéda jamais au pouvoir suprême, les mollahs de Téhéran sont engagés dans une entreprise de conquête mondiale : l’islam politique y tient lieu de doctrine, mais également de programme politique et juridique, pour l’Iran mais aussi pour la planète entière. Avec leurs alliés – les Frères musulmans dans les banlieues européennes, le Hezbollah, le Hamas et de nombreuses officines religieuses dans le monde – l’Iran a une visée mondiale que n’ont pas les autres branches de l’islam radical ou rigoriste (à part Al-Qaïda et ses affidés chez les sunnites).

Face à un pays qui a des desseins théocratiques pour le monde entier, on ne peut pas se contenter de dire « chacun voit midi à sa porte » et gère ses affaires intérieures sans aucune ingérence possible.

Mais soyons très clairs : si Israël a rallumé la mèche de l’espoir, jamais le régime théocratique de Téhéran ne tombera par la seule action d’un seul Etat, aussi puissant soit-il ! Seule l’alliance l’alignement des planètes permettra d’arriver à bout d’un régime aussi puissant : il est donc temps que les États-Unis, l’Europe et toutes les forces iraniennes opposées au régime des mollahs (ces dernières devraient constituer un gouvernement iranien en exil) entrent en scène.

L’histoire de l’humanité est faite de révolutions technologiques, parfois de révolutions humaines. Certaines ont réussi, comme la Révolution française (en un siècle), d’autres ont échoué (comme la révolution russe).

Le moment d’une nouvelle révolution de la liberté a sonné dont l’épicentre est à Téhéran mais dont les retombées seront mondiales.

Michel Taube