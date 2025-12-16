Ahmedabad (Amdavad) au Gujarat, choisie pour les Jeux du Commonwealth 2030, tremplin vers de futurs Jeux Olympiques en Inde

Le Commonwealth Sport General Assembly, réuni à Glasgow le 26 novembre 2025, a officiellement confirmé Ahmedabad (Amdavad), principale ville du Gujarat, Etat dont est originaire le premier ministre indien Narendra Damodardas Modi, comme ville hôte des Jeux du Commonwealth 2030, marquant le centenaire de cette grande manifestation sportive internationale.

C’est la deuxième fois que l’Inde accueille les Jeux, après New Delhi en 2010, et Ahmedabad devient ainsi le symbole d’une Inde ambitieuse, prête à combiner patrimoine culturel, dynamisme économique et excellence sportive.

Une ville et une nation qui se projettent dans l’avenir

Ahmedabad, ville dynamique de l’ouest de l’Inde, a déclaré vouloir “poser les fondations pour les 100 prochaines années”. Cette ambition traduit la stratégie plus large de l’Inde : faire des Jeux un moteur de développement urbain, sportif et culturel, et offrir à ses athlètes l’opportunité de briller sur une scène multi-sports majeure, sur leur propre sol.

Cette volonté s’inscrit dans une vision à long terme : accueillir un jour les Championnats du monde d’athlétisme, puis, espérons-le, les Jeux Olympiques en 2036, confirmant l’Inde comme acteur majeur du sport mondial.

Un événement adapté aux contraintes climatiques

Ahmedabad prévoit d’organiser les Jeux en octobre 2030, afin de tenir compte des conditions météorologiques locales. Une planification réfléchie qui souligne le professionnalisme et l’ambition du comité d’organisation indien.

Des Jeux sous le signe de la diversité et de l’unité

Ces Jeux du Commonwealth ne seront pas seulement une compétition sportive. Ils seront une célébration culturelle, un rassemblement de nations autour de valeurs partagées, et une vitrine de la capacité de l’Inde à allier modernité, tradition et rayonnement international.

En choisissant Ahmedabad, le Commonwealth envoie un message fort : le sport comme moteur de diplomatie, de cohésion et de projection internationale. Une leçon que d’autres grandes nations peuvent méditer alors que le monde se prépare à célébrer le centenaire de ce mouvement sportif.

Des voix officielles saluent la décision

Dr Donald Rukare, président de Commonwealth Sport, a déclaré : “Ceci marque le début d’une nouvelle ère dorée pour le Commonwealth Sport. Après un ‘Games reset’, nous arrivons à Glasgow 2026 dans une forme fantastique pour accueillir les 74 équipes du Commonwealth avant de fixer notre regard sur Ahmedabad 2030 pour une édition centenaire spéciale des Jeux du Commonwealth.

L’Inde apporte échelle, jeunesse, ambition, richesse culturelle, passion sportive immense et pertinence. Je suis ravi de constater l’intérêt marqué de plusieurs nations pour accueillir les Jeux 2034 et au-delà. Nous commençons notre prochain siècle pour les Jeux du Commonwealth en bonne santé.”

Et Dr P.T. Usha, présidente de l’Association des Jeux du Commonwealth d’Inde, d’ajouter : “Nous sommes profondément honorés de la confiance accordée par le Commonwealth Sport. Les Jeux de 2030 ne célébreront pas seulement cent ans du Mouvement du Commonwealth, mais poseront également les fondations pour le siècle à venir. Ils rassembleront athlètes, communautés et cultures à travers le Commonwealth dans un esprit d’amitié et de progrès.”

L’Inde, devenue la première puissance économique mondiale en termes d’investissements d’avenir, s’implique désormais dans le sport comme outil de diplomatie et de rayonnement international.

Michel Taube