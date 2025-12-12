Emmanuel Semo : « Le retour du jumping international à Paris est un signal fort »

Après plusieurs années d’interruption liées à la crise sanitaire, le Salon du cheval a fait son grand retour à Paris, Porte de Versailles. Emmanuel Semo, organisateur de l’événement, détaille les enjeux de cette nouvelle édition, entre excellence sportive, accessibilité au grand public et réaffirmation de la place du cheval au cœur de la capitale.

Opinion Internationale : Emmanuel Semo, bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Emmanuel Semo : Bonjour. Je suis Emmanuel Semo, organisateur du Salon du cheval.

Opinion Internationale : Le Salon du cheval existe depuis longtemps, mais il a connu une interruption. Où en est-il aujourd’hui ?

Le Salon du cheval existe depuis de nombreuses années. Il avait disparu au moment du Covid et il est revenu à ses racines, c’est-à-dire à Paris, Porte de Versailles. Cela fait maintenant deux ans qu’il est de retour dans la capitale, et cette édition est donc la deuxième consécutive à Paris.

Opinion Internationale : Quel est l’enjeu principal de l’édition de cette année ?

L’enjeu, c’est clairement le retour du jumping international à Paris. Aujourd’hui, nous faisons revenir les meilleurs cavaliers du monde et les meilleurs chevaux dans un concours indoor, en plein cœur de la capitale. C’est quelque chose de très important. Et surtout, avec un billet salon classique. Habituellement, pour assister à ce type de compétitions internationales, il faut acheter un billet spécifique. Là, avec un billet d’entrée normal, le public peut accéder aux compétitions et voir les meilleurs cavaliers et chevaux du monde.

Opinion Internationale : Le Salon du cheval, ce sont donc les champions, mais aussi le grand public parisien. Le cheval dans la ville, est-ce que ce n’est pas paradoxal ?

Non, pas du tout. Le cheval a toujours été au cœur de nos capitales. Si on regarde l’histoire de notre pays, le temps donne aujourd’hui plus de raisons au cheval d’être en ville que les voitures. Le cheval reste un outil essentiel pour l’agriculture, ce qui explique qu’on le voie beaucoup à la campagne. C’est aussi un formidable outil pour le sport, d’où sa présence partout en France. Mais il a toute sa place en ville, à condition bien sûr que les conditions soient optimales pour son bien-être. Il doit pouvoir voir le jour, se dépenser, être respecté. C’est la base quand on parle d’un animal pour lequel on exprime une passion.

Opinion Internationale : Que diriez-vous à un jeune Parisien pour lui donner envie de venir au Salon du cheval ?

L’équitation est la troisième fédération sportive en France, après le football et le tennis. S’il y a autant de Français, et surtout autant de Françaises, qui pratiquent ce sport, ce n’est pas un hasard. Quel que soit son niveau de connaissance, le visiteur va apprendre des choses. Il va voir des spectacles, des démonstrations, découvrir des races, en apprendre davantage sur la médecine vétérinaire. C’est une expérience très riche. Et tout cela à un tarif largement accessible. Il reste peu de places, mais la promesse est là : passer une excellente journée au Salon du cheval.

Propos recueillis par Michel Taube