Au galop : une série TV et un livre à offrir pour Noël

« Au galop » n’est pas seulement une émission à succès diffusée sur France 4. C’est devenu, au fil des saisons, un véritable phénomène éducatif et culturel dans le monde équestre. En cinq ans, la série a dépassé les 10 millions de vues, séduisant un jeune public bien au-delà du cercle des cavaliers confirmés. Une réussite rare, fondée sur le travail, l’exigence, la transmission et le respect du cheval.

Mais « Au galop », c’est désormais aussi un livre remarquable, pédagogique et formateur : 40 défis pour se dépasser en équitation, publié chez Larousse. Un ouvrage intelligent, accessible, qui prolonge l’esprit de la série et donne aux jeunes passionnés des clés concrètes pour progresser, comprendre leur monture, se dépasser et gagner en maturité. Loin du simple produit dérivé, ce livre s’inscrit dans une démarche éducative authentique.

Que ce soit dans la série TV ou dans le livre, Au galop trouve notamment son ancrage dans un lieu devenu emblématique : le Centre équestre et Académie comportementale de Firfol, près de Lisieux, en Normandie. Depuis cinq ans, ce centre où les chevaux et les jeunes sont rois accueille les tournages de la série et ouvre au public les coulisses d’un enseignement aussi exigeant qu’humain. Sous la direction de Laure Bousquet, l’Académie de Firfol s’est imposée comme une référence, conciliant rigueur, bienveillance et innovation pédagogique. les enfants s’y épanouissent au contact des chevaux.

« Au galop » est notre coup de cœur du Salon du Cheval de Paris. La co-réalisatrice Cécile TESSEYRE et les participants de l’émission et du livre, dont Laure Bousquet, vous attendent tout le week-end à la librairie du salon pour échanger avec le public. À l’approche de Noël, c’est une idée de cadeau évidente, utile et inspirante. Parce que transmettre une passion, c’est aussi transmettre des valeurs.

Michel Taube