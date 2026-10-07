Le 7 octobre doit devenir une Journée mondiale contre l’antisémitisme. L’édito de Michel Taube

Et c’est pourquoi j’ai lancé l’idée d’une Journée mondiale contre l’antisémitisme le 7 octobre de chaque année. Espérons que ce sera le cas dès l’an prochain ! Lisez mon édito et signez l’appel pétition https://t.co/giHWgTMu44. — Michel Taube (@MichelTaube) October 6, 2024

Nous en faisons le serment aux victimes dès le mois d’octobre 2023 : le 7 octobre deviendra une Journée mondiale contre l’antisémitisme. Ce serment doit être tenu !

Le 7 octobre 2023, un crime contre l’humanité, un déclenchement de génocide et une déclaration de guerre totale contre Israël ont été perpétrés : plus de mille innocents, la plupart juifs, de toutes nationalités, ont été massacrés, blessés, pris en otage. Jamais autant de juifs n’avaient été pourchassés depuis la chute du nazisme.

Depuis le 7 octobre, ce qui devait susciter une réprobation universelle a provoqué une vague d’antisémitisme sans précédent dans le monde entier, et ce bien avant la riposte et l’entrée en guerre d’Israël contre le Hamas et le Hezbollah qui, dès le 8 octobre, a attaqué Israël avec le soutien de l’Iran des mollahs.

Une fois de plus, dans leur histoire, les juifs se sentent menacés et la haine antisémite est à nouveau libérée et décomplexée.

Une fois de plus, la lutte contre l’antisémitisme appelle des actions ambitieuses de prévention, de pédagogie mais aussi de condamnation la plus ferme de tous les propos et de tous les actes antisémites.

Doit-on le rappeler ? La haine des juifs est universelle et constitue une forme bien particulière de racisme en ce qu’elle frappe un peuple en soi. Elle est consubstantielle à de nombreuses idéologies comme le nazisme, l’islamisme radical, les préjugés déicides ancestraux, les desseins de destruction de l’État d’Israël, sans oublier les complotismes les plus abjects.

Doit-on aussi le rappeler ? Lorsqu’on s’en prend aux juifs, on s’en prend tôt ou tard à toutes les femmes et tous les hommes libres et de bonne volonté comme aux autres minorités. S’en prendre aux juifs, c’est aussi s’en prendre au système capitaliste libéral dont les pires préjugés associent depuis des siècles les juifs à l’argent et au pouvoir.

Or si chaque année ont lieu des dizaines de Journées internationales, il n’y a pas de Journée contre l’antisémitisme, alors que nous sommes ici et maintenant confrontés à une des formes les plus anciennes de racisme.

Il est grand temps de réparer cette injustice et d’instaurer le 7 octobre de chaque année une Journée contre l’antisémitisme dans tous les pays, Journée reconnue par tous les pays de bonne volontés, mais aussi l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies.

Chaque année des milliers d’événements pédagogiques pourront se tenir dans les établissements scolaires et universitaires, les lieux de culte, les Parlements et les assemblées élues, les cercles de débats, les médias et les réseaux sociaux.

Car seule l’éducation permettra d’éradiquer la bête immonde en faisant émerger des générations éclairées.

En mémoire du crime contre l’humanité du 7 octobre 2023, signez l’appel – pétition* et rendez-vous le 7 octobre 2027 pour la première Journée mondiale contre l’antisémitisme.

Michel Taube