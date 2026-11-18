À la veille de l’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi Lurel sur la vie chère dans les Outre-mer, Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises des Outre-mer (FEDOM), décrypte un texte controversé. Entretien.

Michel Taube : Hervé Mariton, monsieur le président de la FEDOM, voilà deux ans que projets et propositions de loi sur la vie chère s’accumulent sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le projet de loi gouvernemental est plus ou moins dans l’impasse, et voilà que, sur la niche parlementaire des socialistes, la proposition de loi Lurel risque fort d’être adoptée demain si les macronistes sont aux abonnés absents et que le RN joint ses voix à LFI, le PS et une grande part du groupe LIOT.

Quelle est la position de la FEDOM sur cette loi ?

Hervé Mariton : L’analyse et la conviction de la FEDOM, une conviction nourrie par l’analyse, c’est que oui, il y a un problème de coût de la vie outre-mer. Oui, il y a un problème de pouvoir d’achat pour beaucoup d’Ultramarins. Mais cela ne se règle pas à coups de loi : cela se règle essentiellement par le développement de l’activité, la création d’emplois, la montée en compétences, l’amélioration de la productivité et de la compétitivité, le développement économique des territoires.

Cela étant, il y a des propositions de loi et des projets de loi qui partent souvent de bonnes intentions. Et ces bonnes intentions sont parfois des contre-façons.

Dans le projet de loi de lutte contre la vie chère présenté par Manuel Valls il y a quelques mois, il y avait une idée : permettre la vente à perte des produits de première nécessité dans l’alimentation. Seuls les grands groupes ultra-marins en auraient profité et les acteurs plus modestes n’auraient pu suivre. Monsieur Valls, homme estimable mais qui n’avait pas de mots assez durs pour stigmatiser les grands comme GBH, avait donc mis dans les tuyaux une disposition qui favorisait les grands au détriment des petits. C’est à n’y rien comprendre.

Dans la proposition de loi portée par le sénateur et ancien ministre Victor Lurel, il y a des choses qui ont du sens. Et puis il y a un article, l’article 1 bis, qui pose problème : l’encadrement des marges arrière.

C’est un sujet à la mode dès qu’on parle de grande distribution. Il revient souvent, y compris dans le débat national. Or l’Autorité de la concurrence, dans un avis récent, estime que le sujet est passablement enflé et qu’en vérité, derrière un mot un peu mystérieux, il y a des fantasmes. Pire, nous avons interrogé nos adhérents, en particulier dans le domaine de la production locale. Nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de cet encadrement. Ils en pensent beaucoup de mal, parce qu’en encadrant les marges arrière, des accords qui se font aujourd’hui entre la distribution et la production locale deviendront demain plus difficiles. Cela jouera contre la production locale, qui accordait des marges arrière à la distribution.

Enfin, dans le débat entre la grande distribution ultramarine et ses fournisseurs métropolitains, pourquoi vient-on compliquer la vie des acteurs économiques ultramarins ?

Cet article de la loi Lurel relève d’une logique de contrainte, de cette espèce d’idée qu’en ajoutant des contraintes, on améliore le sort de l’économie ultramarine et des habitants des Outre-mer. C’est tout simplement faux. Et les effets directs à craindre sont plutôt négatifs.

Au-delà des dispositions elles-mêmes, le principe même de cette loi n’est-il pas le symptôme d’un manque de compréhension de l’économie et d’une approche totalement bureaucratique de la part d’une grande partie de nos politiques, ultramarins comme nationaux ?

Que ce soit avec cette proposition de loi comme souvent dans les méandres des politiques publiques, nous sommes souvent contraints de contredire le procès fait aux distributeurs, perçus comme une sorte d’activité parasite. Or les produits n’arrivent pas par la hotte du Père Noël. La distribution joue un rôle économique tout à fait essentiel. Et quand on est en situation de crise, on est bien content de trouver la grande distribution pour achalander Mayotte en eau lorsqu’elle en manque, ou pour assurer des services essentiels au moment de la crise du Covid.

Il y a donc un préjugé assez français contre la distribution, un préjugé qui vaut pour les Outre-mer comme pour l’ensemble du pays.

Au-delà de la distribution, une fois de plus c’est une logique trop bureaucratique voire marxiste des choses qui irrigue cette proposition de loi.

La FEDOM appelle donc les députés à ne pas voter cette loi ?

Nous souhaiterions que les députés soutiennent les dispositions de la proposition de loi qui ont du sens, – il y en a -, mais qu’ils ne votent pas l’article 1 bis qui relève d’une vision trop administrée de l’économie et dont les effets seraient défavorables aux entreprises comme aux consommateurs ultramarins. Et à la limite, les seuls gagnants de l’affaire pourraient bien être des entreprises de métropole.

Se faisant, la proposition de loi Lurel ne pouvant être adoptée en l’état, elle poursuivrait son chemin entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Propos recueillis par Michel Taube pour Opinion Internationale