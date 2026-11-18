Il existe bien un Grand Remplacement. Mais ce n’est pas celui dont on nous rebat les oreilles.

Ce n’est pas le pseudo-remplacement d’un peuple par un autre, mais quelque chose de plus profond, de plus silencieux et, à certains égards, de plus inquiétant encore.

C’est le remplacement du réel par le virtuel, du doute par la certitude, de la connaissance par l’opinion, de la vérité scientifique par les fake news, du raisonnement par le slogan.

Nous vivons dans un monde extraordinaire où jamais l’humanité n’a eu autant accès au savoir et où, paradoxalement, jamais il n’a été aussi facile de raconter n’importe quoi.

Trente secondes sur TikTok suffisent.

Trente secondes pour expliquer que les vaccins tuent, que les scientifiques mentent, que l’économie obéit à un bouton sur lequel il suffirait d’appuyer, qu’on peut augmenter toutes les dépenses et diminuer tous les impôts, partir plus tôt à la retraite et travailler moins longtemps, protéger davantage et produire moins.

Trente secondes pour provoquer une émotion, alors qu’il a fallu parfois une vie entière à un chercheur pour qu’une idée en laboratoire devienne une nouvelle thérapie accessible au plus grand nombre.

Voilà le drame de notre époque : le mensonge voyage léger ; la vérité nécessite plusieurs valises pour transporter ses preuves.

La science commence par trois mots devenus presque subversifs : je ne sais pas. Le scientifique doute. Il vérifie. Il expérimente. Il publie. D’autres reproduisent son expérience. Ils peuvent démontrer qu’il s’est trompé. Et il recommence.

Le populiste, lui, sait. Toujours. Il sait avant d’avoir étudié, tranche avant d’avoir démontré, promet avant d’avoir calculé.

Regardons notre débat politique.

Jean-Luc Mélenchon promet la retraite à 60 ans. Son programme revendique désormais ouvertement une « ère d’un nouveau collectivisme » et prévoit notamment la remise en cause du droit de propriété, un droit pourtant rendu fondamental pour les Révolutionnaires, les vrais, ceux de 1789.

On peut vouloir davantage de justice sociale. On doit combattre les inégalités excessives. Mais les mots ont un sens. Depuis 1789, notre République affirme dans l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme que la propriété est un droit « inviolable et sacré ». La justice sociale ne doit jamais devenir le prétexte à l’arbitraire.

Et il distille une fake news dans la tête des Français en leur faisant peur sur la retraite par capitalisation ; il confond les problèmes dus aux fonds de pension investis uniquement dans le capital d’une entreprise et les principes d’une bonne gestion. Quand un fonds ne détient que des actions d’une entreprise, les salariés risquent une double peine en cas de faillite : le chômage et la perte de leur capital retraite. Mais une véritable gestion d’une retraite par capitalisation implique le principe de diversification des investissements ce qui diminue très fortement ce risque. C’est d’ailleurs par ce principe de base d’une bonne gestion que sa retraite à lui est, comme il le souligne, importante. Pourquoi veut-il en priver le reste de nos citoyens ?

En miroir, Marine Le Pen promet beaucoup. Sur la sécurité, le pouvoir d’achat, les retraites, l’énergie et désormais même un surprenant « droit au beau ». Son programme prévoit notamment une TVA à 5,5 % sur les produits énergétiques et refuse tout allongement général de l’âge de départ, avec un départ à 60 ans pour certaines carrières longues. Mais une belle formule ne remplacera jamais un équilibre budgétaire et un bilan économique. Ses mesures accentueront l’inflation et abaisseront nettement notre pouvoir d’achat.

Raphaël Glucksmann, de son côté, propose aujourd’hui de diminuer la CSG sur les salaires, environ 15 milliards d’euros selon le montant qu’il avance, en faisant davantage contribuer les plus gros héritages. L’intention peut sembler séduisante : taxer davantage le patrimoine transmis pour mieux rémunérer le travail. Mais une dépense permanente mérite une ressource permanente, stable, prévisible. Les recettes liées aux successions dépendent par nature des transmissions, des valorisations patrimoniales et des comportements. Quid si l’allongement de la durée de vie retarde les successions ?

Depuis 2020, je propose une autre mécanique : exonérer ou fortement alléger la CSG sur les salaires et les retraites, jusqu’à un certain seuil, et financer cette baisse par la hausse de quelques points supplémentaires de TVA, en protégeant naturellement les produits essentiels. Une fois élu, le prochain président, même s’il ne le dit pas maintenant, prendra cette mesure de justice sociale et de bon sens.

Pourquoi ?

Parce que le travail et la retraite sont des revenus que nous voulons encourager pour augmenter le pouvoir d’achat. Parce que la consommation constitue une assiette beaucoup plus large. Parce que le touriste qui vient dépenser en France contribuera ainsi lui aussi. Parce que celui qui consomme beaucoup contribue davantage. Et surtout parce que l’on peut construire ainsi une réforme dont le financement est simultané à l’allégement accordé.

On peut contester cette proposition, mais contestons-la avec des chiffres. C’est cela qui manque à notre démocratie : nous avons remplacé le débat par l’affirmation.

Le phénomène dépasse largement la politique. Écoutez les antivaccins. Les vaccins auraient été inutiles, dangereux, imposés par une mystérieuse coalition des laboratoires, des États et des médecins. Les faits, eux, sont moins spectaculaires. Ils sont seulement impressionnants : selon l’Organisation mondiale de la santé, les campagnes mondiales de vaccination ont sauvé au moins 154 millions de vies en cinquante ans. Voilà le réel. Et le réel mérite toujours mieux qu’une vidéo de trente secondes.

Même chose avec le déclinisme. « Tout va plus mal. » Vraiment ?

Nos arrière-grands-parents mouraient de maladies infectieuses aujourd’hui évitables ou curables. Des cancers autrefois presque sans solution bénéficient désormais de traitements ciblés, d’immunothérapies, de conjugués anticorps-médicaments, du profilage moléculaire.

Nous ne guérissons pas tout. Loin de là. Mais nous comprenons chaque année un peu mieux. Hier, certaines chimiothérapies ressemblaient à quelqu’un qui veut enfoncer une vis avec un marteau. Cela fonctionne. Mais on abîme aussi le mur. La médecine de demain cherche le bon tournevis, la bonne vis, le bon geste : comprendre la signature moléculaire d’une tumeur, choisir la cible thérapeutique, atteindre les cellules malades en préservant autant que possible les cellules saines.

La science progresse précisément parce qu’elle accepte de ne pas tout savoir. Et pourtant, nous entendons souvent : « L’État abandonne la recherche. » Là encore, regardons le réel. La France consacre environ 2,18 % de son PIB à la recherche et développement. La moyenne de l’OCDE est de 2,7 %. Nous devons faire davantage. Notre ambition devrait être de franchir les 3 %, et de refaire de la France une grande nation scientifique.

Mais attention à ne pas tout attendre de l’État. L’État est indispensable lorsqu’il faut construire un hôpital, financer une infrastructure, soutenir une politique nationale de recherche. Mais faut-il vraiment attendre qu’un ministère déclenche toute sa mécanique administrative pour trouver 50 000 euros permettant de financer une thèse prometteuse ou remplacer un équipement essentiel dans un laboratoire ? Il n’y arrivera jamais car par construction sa décision prendra trop de temps, et pendant ce temps le service, sans cet équipement, devra fermer ou l’étudiant partira dans un service en suisse ou en Australie.

C’est là que commence notre responsabilité.

Kennedy disait : ne demandez pas seulement ce que votre pays peut faire pour vous ; demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je dirais aujourd’hui : Ne demandez pas seulement ce que l’État peut faire pour la recherche. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour elle.

L’État joue son rôle mais il le joue autrement : non par une fiscalité punitive, mais par une fiscalité incitative. Le don en est une illustration magnifique. Un particulier qui verse 1 000 euros à une association d’intérêt général bénéficie généralement d’une réduction d’impôt de 66 %. Son effort réel n’est donc que de 340 euros, dans les limites prévues par la loi. Chez Vaincre le Cancer, par exemple, c’est bien ce régime qui s’applique aux dons des particuliers.

Voilà l’effet de levier que j’aime, non celui de la dette qui est à présent un effet massue, mais celui de la générosité. L’État ne choisit pas à notre place. Il accompagne notre choix. Il vous dit : si vous décidez d’aider la recherche, la collectivité prendra elle aussi sa part, et cela permet d’accélérer les initiatives de la Recherche.

Permettez-moi ici de quitter un instant ma plume d’éditorialiste pour ma casquette de président de Vaincre le Cancer. Nos chercheurs ne demandent pas des millions pour chaque idée.

Parfois quelques dizaines de milliers d’euros permettent de financer une thèse, un essai, un appareil, une étape décisive qui conduira peut-être demain à une nouvelle thérapeutique. Personne ne peut garantir laquelle réussira. C’est justement cela, la recherche. Chercher, c’est accepter de ne pas savoir encore. C’est avancer sans certitude. C’est préférer le doute fécond à la certitude stérile et trop souvent fausse.

Le véritable Grand Remplacement qui menace nos sociétés est peut-être là : lorsque nous remplaçons la complexité par le slogan, le savoir par l’émotion, la nuance par l’invective, les faits par nos croyances.

Refusons-le. Remettons le réel à sa place. Savoir, Comprendre, Agir.

Et puisqu’agir peut commencer simplement : aidons ceux qui cherchent. Donnons à la recherche. Donnons à Vaincre le Cancer.

https://www.vaincrelecancer-nrb.org/faire-un-don/

Parce que demain ne sera ni ce qu’annoncent les pessimistes, ni ce que promettent les populistes. Car demain sera aussi ce que nous aurons choisi de construire, ensemble, ici et maintenant.