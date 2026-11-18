Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La démocratie appartient à ceux qui s’expriment et qui s’engagent. Commençons donc par saluer l’initiative, la prise de risque et l’engagement de Teddy Riner, qui manifestement ne veut pas rester les bras…
D’abord moquée pour ses hallucinations et ses maladresses, l’intelligence artificielle fait aujourd’hui surtout peur. Des mathématiciens qui résistent à son utilisation aux prédictions de Bill Gates sur l’avenir du travail, elle semble…
Depuis quelques mois, chacune de mes chroniques et chacun de mes articles suscite son lot de réactions. Le plus souvent, elles oscillent entre inquiétude et catastrophisme. Alors, lorsqu’une amie m’a demandé, au…
Il est utile d’aborder, dans cet espace d’expression, un aspect de la question de l’eau : la situation de nos territoires ultramarins. Trop souvent, ces territoires connaissent les mêmes difficultés que la…
Alors que Nayib Bukele décide d’intervenir militairement en Haïti au nom du rétablissement de l’ordre, sous le regard inquiet des défenseurs du droit international, c’est une nouvelle pierre qui vient ébranler un…