Micheline Nalette a élevé sa famille à Rosemont–La Petite-Patrie. En 2029, elle entend en devenir la mairesse. Action Montréal a annoncé qu’elle porterait les couleurs du parti de Gilbert Thibodeau dans cet arrondissement montréalais. Pour cette professionnelle des communications et de la philanthropie, la décision est venue d’une préoccupation qu’elle partage depuis des années avec ses proches : comment devenir propriétaire quand le coût de la vie pèse déjà sur le budget familial ?

« Parce que même quand on travaille fort et qu’on fait tout ce qu’il faut, ce n’est pas toujours suffisant pour réaliser ses projets », écrit-elle sur Facebook. Mère d’une adolescente, Micheline Nalette raconte avoir longtemps fait part de ses inquiétudes sur l’immobilier avant d’envisager de se présenter elle-même. Elle résume volontiers ce qui l’a décidée : « C’est bien beau de critiquer, mais si je veux que les choses changent, il faut aussi que je m’implique ! »

Une campagne de financement de trois millions de dollars à son actif

Formée à Grenoble et à HEC Montréal, Micheline Nalette travaille depuis près de trente ans dans les communications, le marketing et la philanthropie. Aujourd’hui directrice des communications et du développement philanthropique à la Fondation du Barreau du Québec, elle a notamment travaillé pour Renaissance Québec et pour La Maisonnée. C’est au sein de ce dernier organisme qu’elle a piloté une campagne de financement de trois millions de dollars. Elle préside également le conseil d’administration de Ferment Fest MTL.

Dans l’annonce de sa candidature, Action Montréal met en avant son expérience pour réunir des partenaires autour d’un projet, une compétence que le parti entend mettre au service des résidents et des commerçants de l’arrondissement. À ceux qui la découvrent, Micheline Nalette préfère se présenter en voisine, dans des mots qui tranchent avec le ton d’une investiture : « Je suis une citoyenne comme bien d’autres. Je n’ai pas toutes les réponses, mais j’ai du vécu, de l’expérience, des convictions et surtout l’envie de faire ma part. »