Il est utile d’aborder, dans cet espace d’expression, un aspect de la question de l’eau : la situation de nos territoires ultramarins.

Trop souvent, ces territoires connaissent les mêmes difficultés que la métropole, mais avec une intensité accrue. La ressource en eau n’échappe pas à ce constat. Nos concitoyens des Outre-mer se passeraient volontiers de ce particularisme. L’état des lieux, même sommaire, donne un sentiment de recul et d’abandon.

Déjà inquiétante en métropole, la situation frôle la crise systémique Outre-mer.

La Martinique connaît des conflits d’usage. Elle est minée par les fuites d’un réseau de distribution vétuste et par les pollutions liées aux réseaux d’assainissement.

La Guadeloupe vit au rythme des tours d’eau, sur fond de crises sanitaires liées à la pollution par le chlordécone.

Mayotte, en proie à la sécheresse, panse encore les plaies du cyclone Chido et subit une pression démographique qui pèse directement sur la ressource en eau. L’eau est désormais une marchandise qui fait l’objet de trafics.

En Guyane, l’eau distribuée est difficilement consommable en raison de sa teneur en sédiments d’origine naturelle ou liés aux activités d’orpaillage illégal. Saint-Martin ne dispose pas de source et dépend d’une usine de dessalement pour son approvisionnement. L’île de La Réunion complète le tableau : elle souffre de la sécheresse et de la vétusté de son réseau.

Parallèlement, l’eau coûte plus cher qu’en métropole et les impayés sont bien plus nombreux.

Risques pour la santé publique, essor touristique paralysé, agriculture en péril, implantation d’entreprises impossible, tensions entre les usagers et les collectivités territoriales : de toutes parts, l’édifice se lézarde.

Mon groupe politique, le Rassemblement national, défend un programme volontariste pour les Outre-mer. Il est parfaitement conscient des enjeux et des efforts à consentir. Il est donc aussi indispensable qu’urgent de repenser les politiques publiques de l’eau. Celles-ci devront tenir compte des spécificités géographiques, climatiques et sociales de ces territoires.

La rénovation des réseaux de distribution et d’assainissement demeure une priorité. Les financements issus de la solidarité nationale et de la péréquation entre bassins doivent être au rendez-vous.

Le tabou du dessalement doit être levé. Un plan sur vingt ans doit être élaboré et mis en œuvre pour alimenter les zones côtières et, ainsi, réduire la pression sur la ressource en amont.

La qualité de l’eau est un enjeu immédiat. À quoi bon injecter des dizaines de millions d’euros dans les réseaux si c’est pour y faire circuler une eau impropre à la consommation, voire dangereuse ? Il est urgent de renforcer la prévention et de mettre en œuvre des mesures correctives.

Ces mesures sont globalement connues. Elles ne profiteront à nos concitoyens que si elles s’accompagnent d’une gouvernance solide, fondée sur la culture du résultat. Les objectifs de performance inscrits dans les feuilles de route du plan Eau DOM ont eu des effets bénéfiques, mais ceux-ci restent limités. La mise en œuvre prend du temps et, comme le relève la Cour des comptes, les crédits prévus ne sont pas intégralement utilisés.

Le désengagement des opérateurs historiques, qui ne se portent plus candidats au renouvellement de leurs contrats, soulève la question de la capacité des acteurs à nouer des partenariats économiques et opérationnels à long terme. L’enjeu de l’eau dans nos territoires ultramarins exige de revoir les pratiques établies.

Si l’État doit jouer un rôle moteur, les acteurs locaux devront prendre durablement le relais pour gérer une ressource stratégique pour l’avenir de nos territoires d’Outre-mer.

Philippe SCHRECK

Député du Var

Co-président du Groupe d’Études « Eau et Biodiversité »

Membre de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée Nationale