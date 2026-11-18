Depuis quelques mois, chacune de mes chroniques et chacun de mes articles suscite son lot de réactions. Le plus souvent, elles oscillent entre inquiétude et catastrophisme. Alors, lorsqu’une amie m’a demandé, au détour d’un café, si je restais optimiste, contre toute attente, j’ai répondu oui. Surprise, elle me demanda de développer. Comme cette question revient régulièrement, j’en fais aujourd’hui l’objet de cette tribune.

L’optimisme, tout comme l’amour, exige un effort, là où le pessimisme, comme la haine, relève davantage de réflexes humains. J’ai donc tenté de réfléchir à ce qui pouvait encore nous donner de l’espoir. Et, pour cela, je souhaite convoquer une fois encore les philosophes des Lumières, fondateurs du courant de pensée qui a façonné notre démocratie.

L’une de mes œuvres préférées est Candide, de Voltaire. Un récit que l’on redécouvre à chaque lecture. Candide n’est pas une ode à la naïveté béate. C’est l’histoire d’un jeune homme éduqué dans l’idée que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », qui découvre, à travers les drames de son temps, que ce n’est pas le cas. Alors, plutôt que de chercher à expliquer tous les malheurs du monde, il choisit d’agir concrètement, avec cette célèbre maxime : « Il faut cultiver notre jardin. »

Appliquons cela à notre époque. L’offre politique se divise aujourd’hui en trois groupes, que l’on retrouve dans les trois blocs de l’Assemblée nationale.

À gauche, les partisans du déni, les relativistes, ceux qui refusent l’évidence par idéologie : délinquance endémique, immigration incontrôlée, déficits structurels. Ce sont ceux qui expliquent sans sourciller que notre système de retraites peut conserver les mêmes règles qu’à l’époque où nous avions cinq actifs pour un retraité, alors qu’aujourd’hui nous en sommes à un actif et demi et que l’espérance de vie a progressé de vingt ans. Des démagogues qui voient le mur arriver et accélèrent. Ils sacrifient les générations futures par corporatisme.

À l’opposé, la droite dite forte. Plus lucide sur les menaces, elle reste incapable de former un bloc. D’un côté, une droite souverainiste — à tort qualifiée d’extrême droite alors qu’elle n’en a aucun des attributs — très présente dans les milieux populaires et ouvriers, attachés au modèle social redistributif. De l’autre, une droite plus libérale qui souhaite réduire le poids devenu insupportable de l’État-providence. Une équation complexe.

Et, au centre, un ventre mou d’européistes pleutres qui se cachent derrière les institutions de Bruxelles et de Strasbourg pour justifier leur impuissance. Ce sont eux qui dirigent depuis des décennies, et c’est à eux que l’on doit l’état catastrophique de la France : déficits abyssaux, désindustrialisation, démantèlement des services publics, inefficience de l’appareil d’État malgré une suradministration évidente, climat social et sécuritaire délétère, déconnexion totale des élites. En résumé : rien ne va.

Alors, comment être optimiste dans ces conditions ? En raisonnant par l’absurde.

J’ai commencé par me demander ce qui avait été fait pour sortir de cette situation. Et c’est paradoxalement en réalisant que rien n’avait réellement été tenté que j’ai repris espoir. Le drame eût été que nous ayons tout essayé. Là, il y aurait eu matière à baisser les bras.

Or, la France n’est pas la Grèce de 2008. Elle dispose de tous les ressorts nécessaires pour rebondir. Ils sont simplement enfermés dans le carcan des ambitions carriéristes de ses dirigeants, de leur couardise politique et de leur incompétence.

La France est l’un des pays où le taux d’épargne est le plus élevé. Des centaines de milliards dorment sur des comptes et pourraient être mobilisés. À une condition : assainir les finances publiques. Les Français peuvent accepter de mobiliser leur épargne en échange d’une rémunération digne de ce nom. Ils refuseront toujours qu’elle serve à combler les déficits provoqués par la gabegie.

La France dispose d’une police et d’une gendarmerie parmi les plus compétentes au monde. Elles sauraient parfaitement remettre de l’ordre si le pouvoir politique ne leur liait pas les pieds et les poings.

La France dispose encore — ce mot a son importance — des meilleurs praticiens dans tous les domaines : ingénierie, informatique, médecine, art, lettres, finance, BTP. Mais l’addition de bons individus ne vaut rien sans un chef d’orchestre capable d’en faire un collectif. Et c’est bien là que le bât blesse.

La France est championne de la collecte de l’impôt et possède une administration fiscale qui fonctionne. Elle jouit encore, mais pour combien de temps, d’une image extraordinaire à l’international. Ses entreprises comptent parmi les champions du monde dans de nombreux domaines.

La France, c’est aussi un territoire exceptionnel : un climat tempéré, le deuxième domaine maritime au monde, la montagne, la campagne, de grandes villes et la mer, le tout dans un espace cohérent et avec une population suffisamment nombreuse pour disposer d’un véritable marché intérieur.

C’est aussi une électricité largement décarbonée et compétitive, des infrastructures performantes et un réseau de transport étendu.

Enfin, la France, c’est une population résiliente : des entrepreneurs qui continuent malgré un climat des affaires délétère, des agriculteurs qui s’accrochent, des personnels soignants dévoués malgré les mauvais traitements qui leur sont infligés.

La France a également une armée puissante, capable d’assurer sa souveraineté.

Le problème, c’est qu’elle vit depuis trop longtemps à crédit sur les réalisations de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Il faut désormais se réinventer.

Comme tout pays puissant, elle n’a pas eu besoin, pendant longtemps, de se remettre en question. Mais toute ressource a ses limites. Il est désormais temps de renverser la table.

Richesses financières, ressources humaines et matérielles, territoire : la France possède tous les atouts. C’est là que réside l’essence de mon optimisme.

La question essentielle à laquelle doivent désormais répondre les candidats à l’élection présidentielle est donc simple : comment libérer ces énergies du carcan qui les enserre ?

La réponse l’est tout autant : faire sauter les verrous qui empêchent les ressorts du rebond de se déployer.

Une grande réforme constitutionnelle doit d’abord rééquilibrer les pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État sont censés protéger la démocratie. Or, depuis quelques années, ces institutions sont idéologisées et empêchent l’expression nationale. La séparation des pouvoirs ne signifie pas opposition systématique à l’exécutif.

Nous avons progressivement dérivé vers ce que les concepteurs de la démocratie moderne redoutaient : le gouvernement des juges. Le poids des instances non élues et des contre-pouvoirs est devenu excessif. Il faut rééquilibrer les pouvoirs au profit de ceux qui incarnent l’expression populaire.

Il faut ensuite proposer un nouveau contrat social aux Français et déclarer la fin de l’emprise du modèle issu du CNR sur notre société.

Ce modèle a été établi dans un contexte précis. La sociologie française a profondément changé. Il faut donc réformer totalement le syndicalisme pour passer d’un système d’opposition à un système de co-construction. Un moyen simple : rendre la syndicalisation obligatoire afin que les organisations syndicales deviennent enfin réellement représentatives. Les pays nordiques montrent qu’il existe une corrélation entre taux de syndicalisation et dynamisme économique.

Je propose également d’inverser la hiérarchie des normes entre la loi, les accords de branche et les accords d’entreprise.

Enfin, il faut remettre en cause le système de retraite par répartition, devenu à la fois un destructeur de productivité pour les entreprises et un facteur de paupérisation pour les individus. Il faut aussi revenir sur la gestion paritaire, qui encourage trop souvent la gabegie financière et les petits arrangements. La formation continue des adultes gérée de manière paritaire par exemple, c’est trente milliards d’euros pour un résultat médiocre sur l’employabilité des seniors.

Il faut enfin délégiférer et redéfinir les priorités de l’État.

La France croule sous les règles et les normes, auxquelles s’ajoutent celles issues des transpositions européennes. À chaque difficulté, on crée une norme et on vote une loi, alors même que celles qui existent ne sont pas appliquées.

L’accumulation de réglementations produit souvent l’inverse du résultat recherché. Elle est surtout la manifestation de l’impuissance des dirigeants.

L’État doit se recentrer sur ses prérogatives régaliennes et faire davantage confiance à la société civile. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse : il se mêle mal des détails de notre quotidien tout en échouant sur des sujets essentiels comme l’éducation, le maintien de l’ordre ou la justice.

Il faut donc établir une véritable hiérarchie des priorités. Aucune mesure secondaire ne devrait être adoptée ou financée tant que les priorités supérieures ne sont pas correctement traitées. Le tout doit s’accompagner d’un véritable outil de mesure de l’efficience des politiques publiques.

Depuis le début de la bataille présidentielle, les candidats nous abreuvent de propositions plus ou moins crédibles. Mais aucune ne convainc réellement. Pourquoi ? Parce qu’une mesure n’est jamais objectivement bonne ou mauvaise et qu’aucune ne satisfera tout le monde.

Le seul moyen de les faire accepter est de les inscrire dans une vision, une méthode et une projection.

Le candidat qui gagnera ne sera donc pas celui qui aura les « meilleures » propositions, mais celui qui proposera une vision globale de la société, une méthode et un projet cohérent.

La démonstration est déjà sous nos yeux. Que l’on partage ou non leur vision, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon sont les seuls à réellement proposer un projet de société. Et, contrairement aux précédentes élections présidentielles, c’est un vote d’adhésion qui motive leurs électeurs, bien plus qu’un simple vote contestataire.

Les prochains mois détermineront l’avenir de la France. Après dix années calamiteuses, notre pays connaît une situation de délitement inédite depuis 1945.

Et pourtant, je reste optimiste.

Car nous disposons de tous les ressorts nécessaires pour rebondir, et nous pouvons le faire vite.

À une condition : que le prochain président ait enfin le courage de faire sauter les verrous pour libérer cette énergie.

Fabrice Haccoun

Entrepreneur et essayiste, auteur de nombreuses tribunes et de « Rallumons les Lumières » aux éditions de l’Archipel.