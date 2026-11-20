« Mais vous ne vous êtes pas posé la question : pourquoi est-ce que les maires sont aujourd’hui les plus populaires dans la classe politique ? »

Cette interrogation de Robert Ménard, maire de Béziers, dimanche 8 novembre sur BFMTV dans l’émission « 100 % Mabrouk », dit beaucoup de ce que les Français attendent de leur prochain président. Être élu par le peuple ne suffit pas : encore faut-il avoir appris à vivre et à gouverner près de lui. Si les maires restent populaires, c’est aussi parce qu’ils partagent le quotidien de leurs administrés, connaissent leurs difficultés et doivent leur rendre des comptes. Voilà une expérience qui devrait compter au moment de choisir le prochain président de la République.

Les mouvements étudiants et sociaux qui déchirent la France depuis plusieurs semaines sont le reflet de l’impuissance totale de nos dirigeants actuels à non seulement dialoguer mais à trouver une solution collégiale aux problèmes que rencontrent bon nombre de Français. Nous sommes dans l’impasse totale et cela durera pendant les six prochains mois, les derniers d’une décennie noire qui a vu Emmanuel Macron conduire le pays à la banqueroute et au déclassement. La violence qui s’est greffée sur ces mouvements au point d’étouffer bon nombre de revendications légitimes portées par des Français de tout âge et de toute classe sociale, à commencer le coût de plus en plus exorbitant de la vie en France. Nous en sommes rendus désormais chaque samedi à attendre la casse et les violences de hordes de racailles venues de toutes parts se servir et piller des commerces qui ont déjà la vie dure depuis plusieurs années.

Face à cela, les autorités s’organisent sur le plan répressif, avec déjà bien du mal, mais quid sur le plan politique ? Les manifestants attendent-ils vraiment des solutions d’un gouvernement qui n’a plus aucun poids, aucune majorité au Parlement depuis deux ans, et d’un Président de la République, sapeur-pompier à ses heures perdues, entre un concert de Céline Dion et une tournée au Proche-Orient. Il n’y a plus de commandant de bord et nous fonçons droit dans le mur. Et malheureusement, les manifestations ne servent à rien, si ce n’est servir de catalyseur à la violence de quelques-uns qui profitent d’un chaos orchestré pour satisfaire leurs pulsion de haine et de vengeance (de quoi ?) ni vu ni connu (ou presque).

La fin du mandat d’Emmanuel Macron se dirige tout droit vers le naufrage car l’iceberg pourtant en vue depuis si longtemps. L’ultra-gauche a pu faire tranquillement son nid au sein des établissements en lutte pour une meilleur éducation et tout le mouvement est désormais en roue libre. Où est le dialogue ? Il est rompu et les quelques échanges que le président de la République a improvisé n’ont conduit à rien du tout. Maintenant, c’est la violence physique qui va s’exprimer une fois encore face à la violence politique que les années Macron ont savamment préparé et fait germer. Qu’est-ce que cela dit pour la future élection présidentielle ? Qu’il faut d’urgence arrêter avec le jeunisme sous prétexte qu’il serait source de renouveau et de génie, qu’il faut élire un Président qui aura gravi les échelons de la méritocratie représentative, depuis le plus bas échelon de la démocratie locale, de préférence un maire ou un député.

Et les candidats qui le sont actuellement sont tout de même quelques-uns. Car eux, contrairement à des Macron ou de Villepin, n’ont jamais eu à discuter, dialoguer, négocier, faire un compromis avec les Français du quotidien, ceux « du coin de la rue » et dont les attentes et les espoirs conditionnent l’orientation politique à donner à tout un pays. Local et global sont intimement liés. Macron n’a rien compris et il en fait la démonstration quotidienne depuis le début des mouvements. Cela nécessitera forcément une remise en selle de toutes les institutions représentatives du pouvoir, de la collégialité, et une « déprésidentialisation » du pouvoir qui n’a eu de cesse de s’accentuer depuis De gaulle, et enfermer mandat après mandat le Président de la République dans le château, loin des Français, de leurs souffrances, de leurs urgences, et désormais de leur désespoir.

La France n’a pas besoin d’un nouveau président providentiel. Elle a besoin d’un président qui connaisse les Français.

À six mois de l’élection présidentielle de 2027, alors que les manifestations se multiplient et que l’on redoute chaque week end un carnage dans les grandes villes, que la violence s’installe dans le débat public et que la défiance envers les institutions atteint un niveau préoccupant, une conviction devrait pourtant clairement s’imposer : le prochain président de la République doit avoir fait ses preuves au contact direct des Français pour diriger. Non pas avoir fréquenté les Français pendant une campagne électorale uniquement, mais les avoir rencontrés, écoutés, parfois affrontés, quotidiennement, pendant des années.

Cela veut dire aussi ne pas avoir découvert les territoires depuis Paris à travers des notes de cabinet, des rapports administratifs ou des déplacements présidentiels minutieusement organisés, mais avoir administré une commune, une circonscription, géré ses difficultés, arbitré ses conflits et répondu directement devant ses habitants. Le maire comme le député est peut-être le dernier responsable politique français qui ne peut pas se permettre de vivre hors du réel car il est rappelé quotidiennement à l’exercice démocratique.

La France s’embrase parce que le pouvoir ne sait plus lui parler

Ces mouvements sociaux actuels et les violences actuelles qui sévissent révèlent une rupture profonde entre les gouvernants et une partie de la société française. L’incompréhension entre le peuple et les élites n’est pas nouvelle mais en période d’abondance comme en 1968, elle se résoud un peu mieux qu’en période de crise, de chômage, de déclin et d’absence d’avenir comme en ce moment. La fin de second quinquennat d’Emmanuel Macron est marquée au fer rouge par une rupture finale, puisque plus rien n’est possible pendant les six mois à venir : un Président décrédibilisé, sans autorité, un gouvernement aux abois qui ne représente plus les Français, et une dette abyssale comme jamais pour la 7è puissance mondiale. La multiplication des manifestations, des mobilisations étudiantes et des mouvements de contestation traduit une accumulation de frustrations politiques, économiques et sociale, à laquelle jamais aucune réponse politique durable n’a été apportée car le paysage politique français est paralysé depuis plusieurs années. Et ce n’est plus maintenant que le pouvoir va pouvoir reconstruire une relation de confiance avec ceux qui ne se sentent plus représentés. Les Français veulent le départ de celui qui incarnerait tous leurs malheurs, sans savoir ce qui les attends dans un mois ou en 2027.

Emmanuel Macron, incarnation d’une présidence sans enracinement local

Au fond, Emmanuel Macron n’est que le symbole d’un phénomène institutionnel plus ancien en France et en Europe : le fossé abyssal entre les carrières politiques construites de toutes pièces depuis Paris et les carrières politiques fabriquées au contact du réel en dehors. Lui a construit son parcours dans la haute administration, la banque d’affaires, les cabinets ministériels et le gouvernement. Il n’avait aucune expérience préalable de maire, de conseiller municipal, de député ou même d’élu territorial avant son accession à l’Élysée en 2017.

Aujourd’hui, c’est une conception verticale du pouvoir, fondée sur l’expertise, la communication et la décision centralisée, qui ne peut plus fonctionner. Et cela entraîne forcément une difficulté récurrente à établir un dialogue durable avec les territoires et les corps intermédiaires. Il y a de nombreux paradoxes en France mais particulièrement un paradoxe de la démocratie française ici dans le cas de l’espèce : le pays dispose de dizaines de milliers d’élus locaux qui connaissent les difficultés concrètes de leurs administrés.

Pourtant, elle continue de privilégier, pour sa fonction suprême, des personnalités issues des grands corps, des cabinets ministériels ou des appareils nationaux qui ne parlent plus à grand monde. Ce divorce, qui s’exprimait déjà entre les élites de Bruxelles et les dirigeants nationaux, s’exprime encore plus aujourd’hui et de manière récurrente entre les élites parisiennes et le reste du pays.

Depuis De Gaulle, la présidentialisation a progressivement éloigné le pouvoir du citoyen

Certes, la Ve République a donné à la France la stabilité institutionnelle, tant difficile à obtenir sous la IIIè ou la IVè République mais son évolution a progressivement installé une personnalisation excessive du pouvoir qui ne permet plus de gouverner sereinement et surtout efficacement le pays. Sous De Gaulle, on peut encore parler de restauration de la grandeur de l’État mais on doit aussi mentionner le début de la verticalité présidentielle du pouvoir dont on a de plus en plus hérité par la suite.

La Constitution de 1958 renforce l’exécutif et rompt avec l’instabilité de la IVe République. L’élection du président au suffrage universel direct, instaurée par la réforme de 1962, accentue la personnalisation du pouvoir. Le président devient progressivement l’incarnation centrale de la vie politique française, et les élections législatives et les débats parlementaires tendent à être subordonnés à la compétition présidentielle. Il est vrai que De Gaulle possédait une légitimité historique exceptionnelle, donc le problème n’est pas nécessairement le modèle initial, mais ce qu’il est devenu.

Soyons clairs : le quinquennat a aggravé le phénomène. Avec le passage du septennat au quinquennat en 2000, et l’inversion du calendrier électoral à partir de 2002, qui fait généralement suivre l’élection présidentielle par les législatives, la vie politique va se concentrer de plus en plus autour d’un homme, d’une campagne et d’une majorité présidentielle. Le président devient à la fois le chef de l’État, le chef politique de la majorité et, dans les faits, le principal responsable de presque toutes les décisions gouvernementales.

C’est comme cela que d’élection en élection, nous avons fabriqué des candidats à la présidence de plus en plus hors-sol. Comme le Président a de plus en plus de pouvoir, il faut « construire » un seul homme qui pourra en grande partie par ruissellement influencer tout le système par le haut. C’est la démarche inverse qu’avant, où un candidat partait du plus petit échelon et sur la base de la méritocratie, du talent et de la chance, parvenait à la fonction suprême. Les Français ne veulent plus d’un homme qui maîtrise les réseaux politiques et médiatiques, qui appartient aux appareils partisans, qui a fait une carrière ministérielle et un parcours technocratique. En un mot comme plusieurs : ils ne veulent plus d’un prétendant qui incarner une ambition personnelle davantage qu’une expérience concrète du gouvernement local.

Le maire et le député : l’exemple de dirigeants qui ne peuvent pas fuir leurs responsabilités

Contrairement aux responsables nationaux, le maire ou le député est confronté quotidiennement aux conséquences de ses décisions. Il ne peut ni se cacher derrière un discours ni renvoyer indéfiniment la responsabilité à d’autres. La mairie est la première école de la démocratie. Le ravage de la mairie de Limoges est donc bien plus grave que la destruction d’un simple bâtiment historique même classé. Chaque jour, le maire rencontre ses administrés dans la rue, sur les marchés, dans les écoles et dans les associations. Il connaît leurs difficultés de logement, de pouvoir d’achat, de sécurité et de transport. Il doit gérer les tensions entre générations, catégories sociales et communautés. Il est confronté directement aux conséquences des décisions prises à Paris et doit faire avaler la pilule à ses administrés.

Et le maire connaît cette France que Paris ne voit plus. Paris a totalement perdu de vue la France rurale confrontée à la disparition des services publics, les villes moyennes fragilisées par la désertification commerciale, les quartiers populaires confrontés à l’insécurité et aux difficultés sociales, les familles qui peinent à se loger, les commerçants et entrepreneurs confrontés aux contraintes administratives et désormais à la destruction de leur gagne-pain, les personnes âgées isolées et les jeunes qui ne trouvent plus leur place dans la société qui se dessine et bouleverse tous les codes.

Gouverner, c’est d’abord savoir dialoguer. Et un maire doit dialoguer avec des habitants qui ne pensent pas comme lui, qui ne votent pas pour lui et qui contestent parfois violemment ses décisions. Et ce, chaque jour ! Il doit écouter sans nécessairement céder, décider sans humilier, expliquer sans mépriser.

Que sait de tout cela Emmanuel Macron, certains de ses prédécesseurs, et nous l’espérons aucun de ses successeurs ? Edouard Philippe, Xavier Bertrand, François Baroin, Nicolas Dupont-Aignan, Karim Bouamrane, Robert Ménard et David Lisnard entre autres ont été ou sont toujours maires. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gabriel Attal, François Ruffin sont députés nationaux ou européens. A minima, eux tous ont joué le jeu de la démocratie. La prochaine présidentielle ne doit pas seulement permettre de changer de président mais elle doit permettre de changer de conception du pouvoir. Il ne s’agit pas de choisir un nouveau chef providentiel, mais un responsable capable d’écouter, de décider, de dialoguer et de rendre des comptes.

Et la France a besoin d’un président qui connaisse les communes, les territoires, les difficultés des familles, les inquiétudes des commerçants, les attentes des jeunes et les préoccupations des retraités. Un président qui ait appris à gouverner non pas seulement depuis les sommets de l’État, mais au contact direct de ceux qui font vivre le pays. C’est le point de départ de tout pour la vraie nouvelle France. Avant de gouverner d’en haut, il faudra surtout avoir appris à la servir d’en bas.

Fabrice Haccoun, entrepreneur, et Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques, membres fondateurs du Cercle Français (www.cercle-francais.org)