Dimanche, Marine Tondelier dénonçait une « provocation » quand Sandrine Rousseau appelait les écologistes à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mercredi soir, au 20 heures de France 2, elle proposait elle-même de discuter d’une coalition autour du candidat insoumis. Trois jours séparent ces deux prises de parole. Comment voulez-vous que le militant qui défendait encore lundi la candidature de Marine Tondelier s’y retrouve le jeudi matin ?

Jean-Luc Mélenchon, lui, pouvait se permettre une certaine tranquillité. « Ça devrait pouvoir se faire », a-t-il répondu jeudi à RTL et à l’AFP. Écoutez bien la différence. Elle engage son autorité devant des millions de téléspectateurs. Lui se donne le temps de la réflexion. Aucun accord n’est encore conclu, mais chacun sait déjà autour de quelle candidature on discute. C’est là, à mes yeux, que se mesure la faiblesse de Marine Tondelier.

Les sondages y sont pour quelque chose. Dans l’enquête Elabe publiée le 14 novembre, la candidate écologiste recueille entre 3 et 3,5 % des intentions de vote au premier tour, selon les hypothèses. Jean-Luc Mélenchon se situe entre 17 et 17,5 %. On comprend que ces quelques points intéressent le chef de file insoumis. On comprend aussi que Marine Tondelier cherche à les faire peser. Encore faudrait-il que les électeurs prêts à voter pour elle aient envie de la suivre chez lui. Et qui, aujourd’hui, peut le lui garantir ?

Chez les Verts, chacun avait déjà choisi son candidat

Au fond, ce qui a manqué à Marine Tondelier dans cette présidentielle, c’est la capacité à donner aux siens une raison de faire campagne pour elle. Sandrine Rousseau en était venue à lui refuser publiquement son parrainage. Julia Mignacca, qui avait pourtant soutenu Marine Tondelier, avait déjà quitté le parti et fondé Les Verts populaires, engagés derrière Mélenchon. Quand la secrétaire nationale annonce qu’elle veut ouvrir une discussion avec les insoumis, une partie de sa famille politique l’attend depuis longtemps de l’autre côté de la table.

À l’autre bout du parti, la rupture est tout aussi nette. Yannick Jadot, qui soutient Raphaël Glucksmann, annonce son départ. Le député Jérémie Iordanoff quitte lui aussi le mouvement et soulève une question qui mérite mieux qu’une querelle de personnes. Les adhérents devaient pouvoir choisir entre une candidature écologiste, un soutien à Glucksmann et un rapprochement avec Mélenchon. Que vaut leur vote si leur propre candidate vient expliquer au journal de 20 heures laquelle de ces trois voies le parti est prêt à prendre ?

Marine Tondelier veut maintenant discuter du programme. Elle a raison de vouloir savoir ce que les écologistes obtiendraient dans un accord de gouvernement. Seulement, elle a pris les choses dans un ordre qui arrange singulièrement son interlocuteur. Le soir où elle avait la parole devant le pays, les Français ont retenu le nom du candidat qu’elle était prête à soutenir. Quelle mesure écologique a-t-elle obtenue en échange ? C’est encore à négocier. Pour Jean-Luc Mélenchon, en revanche, le bénéfice de la soirée est déjà acquis. Et il n’a même pas eu besoin de venir sur le plateau.

Adile Farquane est journaliste et animateur, passé notamment par TF1 et Radio France. Figure de Beur FM, il présente l’émission « Les Zinformés », consacrée à l’actualité et aux débats de société. Fort de plus de trente ans de carrière, il a interviewé de nombreuses personnalités, de Nelson Mandela à plusieurs présidents français.