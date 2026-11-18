D’abord moquée pour ses hallucinations et ses maladresses, l’intelligence artificielle fait aujourd’hui surtout peur. Des mathématiciens qui résistent à son utilisation aux prédictions de Bill Gates sur l’avenir du travail, elle semble remettre en question jusqu’aux fondements de notre économie. Mais derrière la menace d’un chômage généralisé se cache peut-être une promesse bien plus surprenante : celle d’une société d’abondance où les ambitions d’Elon Musk rejoindraient, paradoxalement, celles de Karl Marx. Reste à savoir si l’humanité saura partager cette abondance plutôt que de chercher, une fois encore, à dominer autrui.

Des mathématiciens qui refusent le progrès

Alors que l’IA prend une place croissante dans nos vies, après les artistes, c’est au tour des mathématiciens d’organiser la résistance. Plus de mille d’entre eux se sont réunis au sein de l’Association for Human Mathematics. Ses membres se sont notamment engagés à ne pas publier de textes mathématiques générés par l’IA et à ne pas apporter leur expertise aux entreprises commerciales qui la développent. Certains vont plus loin encore, en renonçant à utiliser ces outils dans leurs recherches.

Parmi les raisons avancées figure la volonté de préserver les mathématiques comme une activité humaine gratifiante. Un argument qui pourrait facilement faire ricaner les défenseurs les plus enthousiastes de l’IA. Imaginons un instant que l’on renonce à chercher un remède à une maladie grave à l’aide de l’intelligence artificielle sous prétexte que la recherche biomédicale est une activité gratifiante. Le raisonnement pourrait alors passer pour un simple caprice de chercheur, qui exigerait que la société paie pour son amusement personnel là où il serait possible d’accélérer considérablement les découvertes.

Dans un contexte de recherche aux ressources limitées, le refus systématique d’utiliser l’IA pourrait même, sous cet angle, ressembler davantage à une faute professionnelle qu’à un raisonnement philosophiquement fondé.

Pourtant, réduire la position de ces mathématiciens à une défense corporatiste de leur plaisir de travailler serait passer à côté de l’essentiel. Leur décision n’est pas anodine et s’appuie sur des raisons bien plus terre à terre. En effet, démontrer n’est pas nécessairement comprendre, et l’un des problèmes de l’IA est précisément qu’elle travaille trop vite. Elle peut produire bien davantage de démonstrations qu’il n’est humainement possible d’en examiner dans un temps comparable.

C’est ainsi que, le 6 octobre 2026, OpenAI a publié 722 manuscrits présentant des résultats sur 372 problèmes de mathématiques. Une publication massive dont les conclusions ne pouvaient être immédiatement vérifiées et intégrées aux connaissances existantes. La communauté scientifique doit encore en évaluer la validité, en comprendre les méthodes et en déterminer la portée. Certaines propositions pourraient s’avérer erronées, d’autres constituer de véritables avancées. Dès le lendemain, trois manuscrits étaient d’ailleurs retirés à la suite d’une erreur de signe affectant plusieurs travaux liés.

Le problème n’est donc pas simplement de produire mais de pouvoir les comprendre et vérifier. Car cette vérification exige du temps, des compétences et des chercheurs. La recherche ne consistant pas seulement à accumuler des résultats : elle suppose aussi de former des esprits capables d’interpréter, de discuter et d’imaginer de nouvelles questions.

Une difficulté qui pourrait devenir d’autant plus préoccupante si le recrutement et la formation de nouveaux mathématiciens venaient à être fragilisés par l’idée que l’IA pourrait bientôt faire leur travail à leur place. À quoi bon apprendre à démontrer si l’on finit par considérer qu’une machine peut s’en charger ? Et qui restera-t-il pour comprendre ses démonstrations si l’on cesse de former ceux qui en sont capables ?

Vers un futur généré par IA

Cette initiative est d’autant plus intéressante que Bill Gates, cofondateur de Microsoft, entreprise fortement impliquée dans le développement de l’IA, a accordé un entretien au podcast Decoder, publié le 22 octobre, dans lequel il envisage une transformation profonde de l’économie au cours des vingt prochaines années. Vingt années qu’il annonce tumultueuses, marquées par de nombreuses perturbations et une multiplication des gagnants et des perdants. Si tous les métiers ne sont pas nécessairement appelés à disparaître dans ce délai, c’est tout de même une immense transformation du marché de l’emploi qu’il voit venir. Couplée à la robotique, l’IA pourrait ainsi permettre de cultiver les terres, de construire des maisons ou même d’opérer des êtres humains.

Tant de métiers qui semblaient hier à l’abri de toute automatisation, mais dont une part croissante des tâches pourrait être confiée à des machines plus vite qu’on ne le croit. Car ce qui sépare encore les robots des humains dans ce type d’activités tient autant à des questions de fiabilité et d’adaptabilité qu’à des considérations d’efficacité et de coût. L’activité d’un ouvrier peut être observée, documentée et, dans certaines conditions, automatisée. L’humain conserve aujourd’hui de nombreux avantages pratiques, mais pour combien de temps encore ?

Face à cela, les plus fervents défenseurs de l’IA pourront toujours invoquer l’économiste Joseph Schumpeter et son concept de destruction créatrice. Développé notamment dans son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie, publié en 1942, ce mécanisme désigne le renouvellement permanent de l’économie par l’innovation : de nouvelles activités apparaissent tandis que d’autres, devenues obsolètes, disparaissent. L’automobile a ainsi progressivement remplacé les activités liées au transport hippomobile, tout en créant de nouvelles industries et de nouveaux métiers.

Mais si ce mécanisme a accompagné les grandes transformations industrielles, peut-on encore compter sur lui face à une technologie capable d’automatiser aussi bien les tâches manuelles qu’intellectuelles ? Car il ne s’agit plus seulement de remplacer les travaux les plus répétitifs, mais potentiellement une grande partie des autres. Rien ne garantit que les nouveaux emplois créés seront suffisamment nombreux, accessibles ou rémunérateurs pour compenser ceux qui disparaîtront. Il faudra peut-être, à un moment donné, admettre une chose : le travail humain pourrait progressivement cesser d’être indispensable à une part croissante de la production de richesse.

Nous avons déjà vu apparaître des usines très largement automatisées, notamment en Chine. Et il serait présomptueux d’imaginer que cette évolution ne puisse pas s’étendre à une part croissante de l’industrie. Dès les débuts de l’industrialisation, les luddites britanniques s’attaquaient aux machines textiles qu’ils considéraient comme une menace pour leurs conditions de travail. Aujourd’hui, construire une usine en refusant par principe toute mécanisation semblerait relever d’un fantasme passéiste, tant les gains de productivité sont devenus déterminants. Dans de nombreuses activités, les machines ont depuis longtemps surpassé l’humain en efficacité : elles n’ont besoin ni de dormir ni de s’arrêter pour s’alimenter.

Mais encore faut-il que les promesses de l’intelligence artificielle ne soient pas, elles aussi, artificielles. À force de lui prédire un avenir sans limites, on en oublierait presque qu’elle en possède encore de nombreuses. Ses erreurs, son manque de fiabilité dans certaines situations et les coûts considérables de la robotisation nous rappellent que la possibilité technique ne garantit pas la réussite économique.

Et si les mathématiciens refusent certains usages de l’IA, ce n’est pas seulement parce qu’ils aspirent à mieux qu’un simple travail de vérification de formules. C’est aussi parce qu’ils interrogent ce que devient une profession lorsque ses praticiens perdent progressivement la maîtrise de leur propre activité. Peut-on dès lors exiger des travailleurs d’aujourd’hui qu’ils se projettent vingt ou trente ans dans l’avenir, qu’ils acceptent de compromettre leurs perspectives professionnelles et leur prospérité pour préparer le terrain à une hypothétique abondance dont d’autres pourraient profiter ?

La prudence est donc, comme toujours, de mise. Si l’IA laisse entrevoir le meilleur, elle pourrait aussi nous entraîner dans une direction dont les promesses ne se concrétiseraient jamais. Mais si elles devaient se réaliser, elles pourraient nous conduire vers une société que l’on croyait jusqu’ici réservée aux utopies.

Quand Elon Musk rencontre Karl Marx

Quelles perspectives pouvons-nous alors espérer de tous ces changements ? Plusieurs scénarios se dessinent. On comprend les inquiétudes que cette évolution peut susciter chez une partie de la jeunesse : ceux qui n’ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves risquent de ne pas apprécier que leur avenir économique puisse être compromis par des machines. À quoi bon se former pendant des années à un métier dont on nous annonce déjà l’automatisation au moment même où l’on décroche son diplôme ?

D’un autre côté, certains mouvements de cette même jeunesse se réclamant du marxisme pourraient trouver dans cette révolution technologique une contradiction intéressante. Car Marx envisageait lui-même, dans sa Critique du programme de Gotha, une société dans laquelle le développement des forces productives permettrait de dépasser la distribution des richesses selon le travail fourni. Une société suffisamment productive pour que la satisfaction des besoins de chacun devienne le principe de la répartition.

C’est là que les perspectives technologiques d’Elon Musk et de Bill Gates pourraient, paradoxalement, rejoindre une vieille ambition de Karl Marx. Si les machines devenaient capables d’accomplir presque toutes les tâches nécessaires à notre subsistance, ne rendraient-elles pas enfin matériellement envisageable ce que les communistes espéraient depuis plus d’un siècle ?

On pourrait alors imaginer l’avènement d’une forme de cybercommunisme : une société dans laquelle l’abondance rendrait une grande partie du travail salarié superflue, où l’argent perdrait certaines de ses fonctions et où l’« administration des choses » serait largement confiée à des systèmes automatisés. Une éternité de loisirs s’ouvrirait alors à l’être humain, qui pourrait se consacrer à ce qu’il fait peut-être le mieux : être un animal social.

Mais encore faudrait-il que cette abondance profite réellement à tous. Car produire suffisamment pour satisfaire les besoins de chacun ne signifie pas que chacun pourra effectivement accéder à ce qui est produit. Une économie entièrement automatisée pourrait tout aussi bien concentrer les richesses et les moyens de production entre les mains de quelques propriétaires. Les machines pourraient ainsi nous libérer d’une partie du travail sans nous libérer de la dépendance envers ceux qui les possèdent. L’abondance ne ferait pas disparaître, à elle seule, la question de la propriété, du pouvoir et de la répartition.

La question est alors de savoir si l’humanité sera prête à mettre ses différends de côté, si les ambitions de conquête des uns pourront s’effacer devant le bonheur des autres. Rien n’est moins sûr, au regard de l’histoire, que l’homme soit réellement disposé à renoncer à la gloire de la domination d’autrui pour permettre à chacun de vivre dans l’abondance.

Derrière ce festin dionysiaque semble se cacher un champ de Mars. À moins que des puissants comme Elon Musk ne décident de ne garder de Mars que le nom de la planète rouge.

Romain Salvatore

Titulaire d’un master en philosophie, orientation éthique, à l’Université catholique de Louvain.