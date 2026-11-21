La démocratie appartient à ceux qui s’expriment et qui s’engagent. Commençons donc par saluer l’initiative, la prise de risque et l’engagement de Teddy Riner, qui manifestement ne veut pas rester les bras croisés devant l’état de notre pays.

Peut-être que la star du sport français s’est dit qu’au vu de l’état de déliquescence et de désamour des Français pour les forces politiques de gouvernement qui ont dirigé la France depuis un demi-siècle, il pourrait tenter sa chance. Les campagnes électorales sont de plus en plus courtes de nos jours. Donc pourquoi pas lui ?

Secondes salutations : si la France avait un président de la République ultramarin, ce serait une très bonne chose pour la France. Teddy Riner est guadeloupéen. La France ne serait pas la France sans ses Outre-mer, grâce auxquels la France est présente sur tous les continents et sur tous les océans. S’il y a un intérêt à cet engagement, c’est déjà de jeter enfin une lumière centrale, et non plus périphérique, sur l’importance de nos Outre-mer. En même temps, dans une posture généreuse mais peu concrète, il a a déclaré samedi dernier « Je ne veux pas entendre « Made in Outre-mer », on est tous français », suscitant l’ire de nombreux Ultra-marins.

Mais ces préliminaires étant posés, exprimons notre scepticisme : ce combat politique sera certainement bien plus dur que tous ceux que le champion olympique multi-médaillé a menés sur les tatamis depuis vingt ans.

Ni la politique ni la France ne sont un tatami.

On ne conquiert pas le pouvoir, et on gouverne encore moins la France, comme l’on mène un combat de judo, comme on prépare une épreuve sportive ou comme on organise des Jeux olympiques. La France n’est pas un terrain de jeu où un athlète en affronte un autre, puis un troisième. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent.

Si Teddy Riner imagine qu’être un champion sportif lui suffira à conquérir le pouvoir et à gouverner la France, il se trompe lourdement. Bien sûr, on peut emprunter au sport ses valeurs : le courage, la persévérance, le travail, l’effort, le goût de la compétition. Mais la politique, la conquête du pouvoir, le gouvernement des femmes et des hommes, c’est un tout autre domaine, beaucoup plus complexe, avec des paramètres multiples et variés, et où vous n’êtes pas seul à décider de votre destin.

Teddy Riner veut rassembler ? Il était bien plus facile de rassembler les Français derrière les Jeux olympiques. Il sera infiniment plus difficile de les rassembler pour gouverner la France.

Ensuite, on ne connaît pas ses idées. Les connaît-il lui-même ?

La très belle une de Paris Match fait de Teddy Riner un candidat, beau, mégalo et sûr de lui. Un programme à lui tout seul ?

Si Teddy Riner pense qu’il lui suffira d’aller faire une immersion de deux ou trois heures dans des lieux de souffrance et de gestion du pays, comme il l’a fait à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis dans le 93 ou au salon du Made in France, puis qu’il adoptera quelques idées avec ses experts, il se trompe lourdement.

Pire, nous trouvons tout de même un peu fort de café que Teddy Riner ait choisi pour première sortie publique la visite d’un hôpital. En effet, en 2020 et 2021, au plus fort de la crise du COVID qui a causé des milliers de morts aux Antilles et mis en danger physique les soignants de nos Outre-mer, le champion avait à l’époque refusé, malgré les nombreuses invitations qui lui avaient été transmises, d’appeler la population à écouter les soignants, à se protéger et à se vacciner. Espérons que six ans plus tard, le nouvel entrant en politique aura pris conscience de l’absolue nécessité d’une politique de prévention sanitaire, pilier de toute grande politique de santé publique. Surtout en France, le pays de Pasteur.

En tout cas, cinq mois pour concevoir un projet pour la France et conquérir le pouvoir, le défi est difficile à relever. Il faut donc espérer que si Teddy Riner réunit les 500 parrainages d’élus locaux, et qu’il ne fait qu’un score honorable en avril prochain, il ne tournera pas la page immédiatement et continuera à s’engager pour la France. Sinon cela voudra dire que sa candidature n’était qu’une étape dans sa reconversion professionnelle, plus qu’un engagement sincère pour la France et les Français.

Michel Taube