Le choix du Cantal. L’édito de Michel Taube

Bienvenue dans le Cantal, l’un de ces cœurs battants qui forge l’âme et l’art de vivre de la France, un laboratoire d’innovations et de richesses mais aussi une terre de grandes fragilités dans ce nouveau monde qui s’impose à nous.

Terre rurale, le Cantal est aussi terre d’industrie, d’innovation et d’entrepreneuriat. Territoire trop souvent délaissé par Paris et Bruxelles, comme le regrettait Marie-Amandine Siquier, présidente de la CPME Cantal, chef d’entreprise, dans une tribune inspirante fin juillet, au sujet des dégâts occasionnés dans le Cantal par l’accord sur les droits de douane signé avec les Etats-Unis.

Le Cantal est un territoire certes enclavé (où le couple voiture – immobilier joue un rôle central dans le quotidien des habitants), victime de ce jacobinisme mal placé qui, certains jours, met Aurillac plus « loin » que Fort-de-France en temps de déplacement à partir de Paris, cette forme de condescendance voire de mépris parisien qui bride les multiples moteurs que compte la France dans ses territoires et ses terroirs.

Confessons-le : pour moi, Alsacien émigré à Paris, le Cantal n’était connu qu’à travers une lointaine mais si belle visite de Saint-Flour. Heureusement que Laurence Taillade, essayiste, militante de la laïcité, rencontrée à Paris dans une autre vie et désormais co-chef de rubrique Cantal pour Opinion Internationale, me donnait régulièrement des nouvelles de sa terre natale.

Non, le Cantal ne sera pas un territoire perdu de la République

Et puis il y eut deux déclics…

D’abord ces émeutes qui ont secoué Aurillac à la fin août 2025 en marge du Festival international de théâtre de rue : un séisme inimaginable, comme il y en a d’autres, pour ces villes de taille moyenne frappées elles aussi désormais par les violences urbaines, une haine de classe, un mépris des commerces, des entrepreneurs et de cette France respectueuse et travailleuse. Une culture et des arts parfois dévoyés par des « cultureux » qui veulent wokiser Aurillac, le Cantal et la France, au lieu de s’attaquer à la véritable question sociale : la libération des énergies créatrices et entrepreneuriales.

Et puis il y eut cette scène le 10 septembre, ce jour où ils n’ont rien bloqué sinon craché leur venin anti-système : nous avons tous été sidérés par ces jets d’éponges d’enfants endoctrinés par des adultes (leurs parents ? Leurs animateurs ? Leurs profs ?) sur la devanture d’une Caisse d’Epargne en plein centre de la capitale du Cantal.

Comme l’écrit dans son enquête éditoriale Thierry Gibert, co-chef de rubrique Cantal, « sous le stratovolcan, l’underground numérique » opère et menace le Cantal, comme tous les territoires de France, d’un véritable effondrement culturel, sociétal et économique.

Et pourtant, pour la grande majorité des 145 000 honnêtes gens qui y habitent, majorité trop silencieuse souvent, le Cantal, c’est aussi une énergie débordante : le château de Salles qui inaugure une nouvelle histoire, des entrepreneurs locaux qui innovent comme la présidente de la CPME Cantal qui lance une solution d’IA révolutionnaire à la tête de son entreprise QHSE Concept, IMERYS qui emploie 70 collaborateurs (et bien plus d’emplois indirects) pour extraire des minéraux rares, et qui est pourtant menacée par des écologistes vindicatifs dans la Narse de Nouvialle, zone humide près de Saint-Flour, une Suissesse qui construit un paradis pour les chevaux sur les hauteurs d’Aurillac, des paysans engagés dans une modernisation pour attirer de nouveaux jeunes.

Ce sont toutes ces réalités du Cantal, tous ces enjeux, les combats locaux pour l’entrepreneuriat et les valeurs profondément enracinées dans la terre cantalienne, portées par ses femmes et ses hommes, qui feront la une des pages Cantal dans notre édition Opinion Territoires. Le Cantal est un territoire dont la richesse est faite d’un tissu d’entreprises familiales innovantes : les Trophées des Entreprises du Cantal, organisées par la CCI et son président, Laurent Ladoux, et le quotidien La Montagne, en sont le reflet.

Grâce à nos éditorialistes, avec les entrepreneurs, les décideurs locaux et les Cantalous du Cantal, de France et de la diaspora dans le monde entier, nous vous proposerons une immersion durable dans le Cantal.

Le Cantal, un miroir de la France, une terre d’avenirs, à découvrir à la Une d’Opinion Internationale.

Michel Taube