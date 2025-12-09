Le Kazakhstan renforce son ancrage européen

Entre le 1ᵉʳ et le 5 décembre, le ministre kazakh des Affaires étrangères, Yermek Kosherbayev, a effectué une tournée diplomatique majeure en Europe, avec des étapes à Bruxelles, Berne et Vienne, ainsi qu’une participation active au 32ᵉ Conseil ministériel de l’OSCE. Cette visite, dense et hautement stratégique, illustre l’accélération du rapprochement entre le Kazakhstan et les acteurs européens dans un contexte de recomposition géopolitique profonde.

Un partenariat UE–Kazakhstan en pleine consolidation

À Bruxelles, la visite du ministre intervient à la veille du 10ᵉ anniversaire de l’Accord de partenariat renforcé (EPCA) entre le Kazakhstan et l’Union européenne, dont les contours prennent aujourd’hui une importance nouvelle. Lors de ses rencontres avec la commissaire européenne Jozef Síkela et avec la Haute Représentante Kaja Kallas, Kosherbayev a insisté sur la profondeur des liens économiques : l’UE demeure le premier investisseur au Kazakhstan, avec plus de 200 milliards de dollars injectés, et représente 80 % du commerce de l’Asie centrale avec l’Europe. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint près de 50 milliards de dollars.

L’Union européenne, soucieuse de sécuriser ses approvisionnements en énergie et en matières premières critiques, voit dans le Kazakhstan un partenaire essentiel. Parmi les avancées les plus concrètes, l’UE a annoncé 195 millions d’euros d’investissements pour soutenir le développement de la route transcaspienne (Middle Corridor), axe logistique permettant de connecter l’Europe à la Chine en contournant la Russie, à travers la modernisation du port d’Aktau et la rénovation d’infrastructures routières. Ce geste marque un tournant dans l’intégration du Kazakhstan aux réseaux européens de connectivité.

La visite a également vu le lancement officiel des négociations de facilitation des visas, une première entre l’UE et un pays d’Asie centrale, avec l’objectif de fluidifier la mobilité des citoyens kazakhs.

Suisse : convergence politique et diplomatie de l’eau

À Berne, Kosherbayev a consolidé une relation bilatérale réputée pour sa stabilité et sa confiance mutuelle. La Suisse, deuxième investisseur européen au Kazakhstan avec 35,8 milliards de dollars d’investissements cumulés, renforce son rôle dans la modernisation économique du pays. Les échanges commerciaux continuent de progresser, portés par une dynamique industrielle et technologique soutenue.

Sur le plan géopolitique, deux volets ressortent :

Médiation et diplomatie multilatérale.

Un mémorandum signé avec le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève vise à renforcer la coopération en matière de médiation et de prévention des conflits. Astana, qui se positionne depuis plusieurs années comme un acteur diplomatique pragmatique, voit dans ce partenariat un moyen de consolider son rôle de plateforme de dialogue.

Gestion des ressources hydriques.

Un MoU (Memorandum of Understanding) conclu dans le cadre du programme Blue Peace Central Asia renforce la coopération dans la gestion durable de l’eau, un enjeu critique en Asie centrale, où les tensions liées aux ressources hydriques restent un facteur de vulnérabilité régionale.

Du côté économique, plusieurs entreprises suisses, EuroAirport, MSC, Kanadevia Inova, ont manifesté un intérêt aigu pour des projets dans la logistique, les technologies vertes et l’énergie, confirmant la volonté suisse de participer au développement du Middle Corridor et des infrastructures stratégiques du Kazakhstan.

Autriche : un dialogue énergétique et industriel renforcé

À Vienne, le ministre kazakh a rencontré les institutions autrichiennes et des acteurs industriels de premier plan. L’Autriche demeure un partenaire stratégique, notamment parce que plus de 40 % de ses importations de pétrole proviennent du Kazakhstan, ce qui confère une dimension énergétique déterminante aux relations bilatérales.

Kazakhstan et Autriche ont également exploré des coopérations dans :

les technologies industrielles avancées,

la sidérurgie verte,

la modernisation des transports,

l’ingénierie mécanique et les solutions intelligentes,

l’intégration du Kazakhstan dans les chaînes de valeur européennes.

La participation de grandes entreprises comme ÖBB, AVL List, Primetals Technologies ou Rosenbauer témoigne de l’intérêt croissant de l’industrie autrichienne pour le marché kazakh, notamment dans la perspective d’une industrialisation plus verte et plus numérisée.

À l’OSCE : la voix d’un acteur stabilisateur

En clôture de sa tournée, Kosherbayev a participé au 32ᵉ Conseil ministériel de l’OSCE. Son intervention a mis en avant la nécessité de préserver les principes fondateurs de l’organisation — Acte final d’Helsinki, Déclaration d’Astana — à un moment où l’architecture de sécurité européenne est sous tension.

Le ministre a plaidé pour :

une diplomatie prioritaire dans la résolution des conflits,

dans la résolution des conflits, une approche inclusive pour gérer les crises en Ukraine et au Moyen-Orient,

le soutien au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie,

le renforcement de la coopération en Asie centrale, considérée comme une région de plus en plus unie et proactive.

Il a également insisté sur les enjeux environnementaux régionaux et sur la volonté du Kazakhstan de promouvoir des solutions via des initiatives régionales comme le Sommet environnemental d’Astana prévu en 2026.

La Rédaction d’Opinion Internationale