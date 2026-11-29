Ils commencent enfin à le comprendre. La seule date qui compte, c’est celle du deuxième tour : en principe, le dimanche 2 mai 2027.

En principe … La date peut changer ! Le débat est en cours.

L’incertitude régnante gagne jusqu’au calendrier !

2 mai 2027 : En principe … Pire encore ! On déduit de façon logique, nécessaire, ostensible, de l’ouvrage de Catherine Nay que, dans notre Pays, « dont le prince est un enfant » (ouvrage paru 12 novembre 2026, éditions Plon) – pour reprendre le titre de la pièce de Montherlant (1951, première représentation 1967), l’occupant de l’Élysée est capable, sous un prétexte un autre – Ukraine, ordre public -, de vouloir jouer les prolongations.

L’enfant-roi d’une grand-mère de substitution, l’adolescent jamais contenu qui a enfreint – même si la responsabilité demeure d’abord celle de la femme adulte qui l’a accompagné – un tabou fondateur de nos sociétés, est tout à fait capable, on le sait désormais de manière sûre depuis 2024, de manifester le même désarroi, la même colère, la même inadaptation, illustrée par la dissolution (décret du 10 juin 2024).

Pire encore, la dissolution une fois ratée, le même post-adolescent est aussi capable, avec la même colère, le même entêtement, le même jusqu’auboutisme, de ne tenir aucun compte des résultats électoraux.

La réalité doit plier !

Nos compatriotes, d’une incroyable indulgence, ne le disent plus, tant les désordres, émeutes, incendies, pillages, les inquiètent depuis le 17 octobre 2026 et l’effondrement orchestré.

La date fondamentale de cette période charnière (dissolution 2024- 17 octobre 2026), ce sont les 6-10 octobre 2025.

Tout le monde l’a oubliée !

Un chef d’un gouvernement minoritaire qui démissionne et est renommé. Le gouvernement actuel, qui ne dispose d’aucune majorité, est donc un gouvernement illégitime qui se maintient du seul fait du prince. Mais aussi, et d’abord, parce qu’il y a une élection présidentielle dans quelques mois. Et que, laissant la proie pour l’ombre, jouant les profs de droit ou les soi-disant gaullistes, notre petit monde politique veut le maintien de MacRon jusqu’au 14 mai 2027. Date qui, nous l’avons vu, est incertaine, eu égard au profil de l’enfant-roi.

Ce qui dépasse tout, c’est que les économistes les plus avisés, tout en dénonçant le manque de confiance qui naufrage à tous égards notre Pays – récession, notation en sursis, poids de l’intérêt de la dette, budget non adopté !, épargne de défense de nos compatriotes, appauvrissement et chômage – n’en tirent pas la conséquence : MacRon doit partir, et partir maintenant !

Six mois (Décembre 2026-mai 2027) : la France en a-t-elle les moyens ?

Le deuxième acte des présidentielles s’ouvre avec une série de faits.

Faits qui soulignent la gravité de la période qui s’annonce.

1. Des hommes politiques chevronnés, des candidats sérieux – Philippe, Retailleau, etc – quittent en réalité la scène. Personne ne le dit, mais chacun sent qu’ils ne font plus le poids face à l’orage qui se prépare. Personne ne pense à Edouard Herriot le 18 juin…

2. Lisnard ne doit pas se féliciter trop vite de sa percée car le programme « à la Javier Milé » qu’il a cru utile d’annoncer constituera demain un plafond qu’il faudra percer s’il veut accueillir les dix pour cent de soutiens philippo-retaillo-etc. qui lui permettraient de devancer JLM.

Cela dans un climat qui va, par nature, encore s’alourdir.

3. Personne n’est dupe. En retirant aux forces de l’ordre les derniers moyens réels – notamment les grenades de désencerclement – pour contenir les manifestants violents, et surtout les hordes de casseurs-pilleurs – qui seraient abattus dans nombre de pays d’autres continents -, le gouvernement et son inspirateur sont devenus des alliés objectifs de LFI.

Mais surtout, les milieux d’affaires se détournent de MacRon qui, clairement, constitue un danger.

Un réel danger.

Pendant encore une demi-année.

Jean-Philippe de Garate

Ancien avocat, ancien magistrat, JPG a défrayé la chronique avec son « Manuel de survie en milieu judiciaire » (éd. Fortuna). « Du côté de chez Céline » (éd. Portaparole) a mis en relief sa facette littéraire. A lire également : « Trois petits tours » (Le Lys bleu), Bréviaire de la Destruction (éd. Fortuna), « Le Juge des Enfants » (Portaparole), » l’Avocat » (Le Lys Bleu)…