En décembre, les Antilles seront la capitale de la France, en tout cas le centre de la présidentielle : Jordan Bardella inaugure un balai de candidats, avec Mélenchon très bientôt, sans oublier le président de la République (il aurait bien voulu se représenter) qui passera par là avant le G20 de Miami.

Électoralement, les 2,07 millions d’électeurs des onze territoires des Outre-mer ne pèseront peut-être pas de façon décisive dans l’issue de la présidentielle, même si chaque voix compte exactement la même valeur. Mais d’un point de vue géostratégique, et je dirais même d’identité de la France, les Outre-mer occupent une place centrale dans les singularités du modèle français et le rayonnement de la France dans le monde. Nous l’écrivons depuis deux ans et la création de notre rubrique Outre-mer.

Le choix de Bardella et de Mélenchon de se rendre aux Antilles est capital car nos îles Caraïbes sont la porte d’entrée de 40% de la cocaïne en France, frappées de façon structurelle par un manque de pouvoir d’achat, de croissance économique, de compétences et d’emploi, en proie aussi à un ensauvagement des quartiers et à des violences sur les femmes endémiques, à ingérences étrangères déstabilisatrices et à une poussée de mouvements insurrectionnels qui véhiculent une haine des blancs, des entrepreneurs et de la France comme ce fut le cas à l’automne 2024 en Martinique.

Plus globalement, Marine Le Pen et le Rassemblement national ont tenu une conférence de presse le 27 novembre, entièrement dédiée à leurs projets pour les Outre-mer. Les bonnes idées n’ayant pas de camp et encore moins de cartes de parti politique, il nous faut saluer cette initiative. Et espérer que tous les candidats sérieux consacreront une même attention singulière aux territoires ultramarins.

De même, rappelons que le RN a été le seul parti politique qui a condamné l’accord-cadre sur l’autonomie de la rupture signé début juillet entre l’Etat et Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de Martinique. Les Républicains étaient aux abonnés absents… à moins qu’ils ne soient favorables aux autonomies de rupture des Outre-mer mais n’osent le confesser. Nous y reviendrons…

David Lisnard, nouveau prétendant sérieux à la victoire, lequel a beaucoup mis en avant les Outre-mer à la tête de l’Association des Maires de France, sera-t-il bientôt du voyage ?

Pour l’heure, un volcan dort sur les Antilles et peut se réveiller à tout moment. Or les solutions de Mélenchon et de Le Pen face à ces vrais défis sont aux antipodes les unes des autres.

Deux Outre-mer se font face car les Outre-mer de Marine Le Pen ne sont pas ceux de Jean-Luc Mélenchon. Notamment sur deux questions très sensibles : les institutions et les revendications d’autonomies d’un côté, les solutions contre « la vie chère » de l’autre.

Le sujet institutionnel est au cœur de cette confrontation.

Marine Le Pen entend geler les discussions sur les évolutions statutaires et l’autonomie des territoires ultramarins.

Emmanuel Macron a ouvert la boîte de Pandore et à chaque crise, depuis dix ans, a sorti la carte « autonomie ». C’est pourquoi il vient aux Antilles : pour se voir tresser des louanges, surtout en Martinique, par les élus locaux en majorité autonomistes, contre l’opinion de la population, comme nous le rappelons souvent.

Marine Le Pen l’assume : les priorités sont ailleurs. La vie chère, l’emploi, la sécurité, l’eau et le développement économique, tels sont les vrais chantiers. L’autonomie institutionnelle serait devenue, selon les dirigeants du RN, un écran de fumée permettant aux gouvernements successifs d’éviter de répondre aux urgences quotidiennes. Ils n’ont pas tort.

Nous le clamons haut et fort depuis deux ans : les Antillais se sentent en très grande majorité Français. Et lorsqu’ils sont consultés, ils rejettent les aventures autonomistes et institutionnelles. Ils l’ont déjà dit en 2010 lors de deux consultations aux allures référendaires. Et un sondage qualitatif fort instructif a été publié fin 2025 à la demande du parti Le Modem (la belle blague venant d’une macronie qui a poussé les autonomistes), montrant qu’une grande majorité des Martiniquais sont résolument contre l’autonomie, prônée pourtant par la majorité des députés martiniquais et le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy.

Certes, les aspirations à davantage d’autonomie sont puissantes dans plusieurs territoires ultra-marins mais souvent au niveau des élus plus que de la population. Les législatives de 2024 ont confirmé l’ancrage électoral de la gauche ultramarine et de La France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon a fait un axe de son discours politique. En Nouvelle-Calédonie, l’élection d’Emmanuel Tjibaou, député indépendantiste, en est une illustration particulièrement forte.

En Martinique, le sujet est devenu brûlant avec l’accord-cadre signé le 1er juillet dernier entre l’État et Serge Letchimy. Ce texte ouvre la voie à un pouvoir normatif autonome, à une autonomie fiscale progressive et à de nouveaux transferts de compétences. Il ne constitue pas une autonomie immédiate, mais engage un processus institutionnel majeur, dont l’aboutissement devrait être soumis aux Martiniquais. Cet accord est surtout, dans son préambule et les intentions de l’homme fort de la Martinique, une autonomie de rupture, d’éloignement de la France.

Là où Serge Letchimy et une partie des élus martiniquais voient dans l’autonomie un moyen de mieux décider localement, Marine Le Pen y voit un risque de fragmentation de la République.

Voilà le paradoxe : les Outre-mer qui ont largement voté pour Marine Le Pen en 2022 ont élu en 2024 aux législatives des députés plutôt fortement à gauche et résolument autonomistes voire indépendantistes.

Comment créer du pouvoir d’achat

Mais Marine Le Pen ne vient pas seulement dans les Outre-mer pour parler de Constitution. Elle entend aussi répondre aux difficultés concrètes de leurs habitants.

Sa conférence de presse du 27 novembre, aux côtés de Jordan Bardella et des eurodéputés André Rougé et Rody Tolassy, a ainsi dessiné trois priorités : pouvoir d’achat, sécurité et autonomie économique.

Sur la vie chère, le RN propose une réforme de l’octroi de mer, qui ne frapperait plus que les produits concurrents de la production locale, avec une compensation à l’euro près pour les collectivités. Il promet également un bouclier tarifaire garantissant un aller-retour annuel vers l’Hexagone, des dispositifs de défiscalisation ciblés et un soutien renforcé aux entreprises locales.

Sur la sécurité, Jordan Bardella annonce un changement d’échelle contre le narcotrafic : davantage de moyens navals et aériens, des effectifs renforcés de policiers, gendarmes, douaniers et magistrats spécialisés. À Mayotte, le parti entend durcir sa politique migratoire et conditionner l’aide au développement versée aux Comores à la reprise de leurs ressortissants.

Le RN promet aussi un plan d’urgence pour l’eau, sur lequel le député Philippe Schreck a publié une tribune éclairante dans nos colonnes, la reconstruction de Mayotte après Chido, une meilleure indemnisation des victimes du chlordécone et le soutien aux filières agricoles ultramarines.

Enfin, Marine Le Pen veut inscrire son projet dans une loi-programme sur douze ans, avec près de trois milliards d’euros supplémentaires d’ici 2032. Elle propose un grand ministère d’État réunissant les Outre-mer et le domaine maritime, rappelant que les territoires ultramarins représentent 97 % de la zone économique exclusive française.

Mélenchon lui, nous y reviendrons en détails, relayé par de nombreux députés ultra-marins, veut de l’administration, toujours plus de bureaucratie, des contrôles, des réquisitions voire des nationalisations. Un programme idéal pour plonger des territoires déjà fragiles dans la misère.

La loi Lurel sur la vie chère, étrangement votée à l’unanimité du Parlement, est un bon exemple de mesures d’économies socialistes qui ne donneront aucun pouvoir d’achat supplémentaire aux Ultra-marins et les rendront toujours plus aigris car déçus du manque de résultats.

En fait, les Ultramarins ne veulent pas tous choisir entre la France et leur territoire. La grande majorité veulent les deux : davantage de République, davantage de solutions concrètes.

Au final, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont compris une chose : les Outre-mer ne sont plus un sujet périphérique de la politique française. Ils sont devenus un terrain de confrontation nationale.

La première veut les arrimer plus fermement à la République française. Le second entend remettre en question les rapports institutionnels entre Paris et ces territoires. Entre les deux, trois millions d’Ultramarins attendent surtout des réponses à leurs difficultés quotidiennes, mais aussi du respect et de la reconnaissance.

La bataille des Outre-mer est lancée. Elle ne se gagnera ni à coups de promesses électorales ni à coups de slogans sur l’unité ou l’émancipation. Elle se gagnera en comprenant enfin que la France ultramarine n’est pas une France périphérique, mais une composante essentielle de notre destin national.

Michel Taube