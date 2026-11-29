Il y a quelque chose de fascinant — et d’un peu vertigineux — à contempler le spectacle qui se déploie à quelques mois du premier tour de l’élection présidentielle française, prévu le 18 avril 2027. Trente-huit candidats déclarés à ce jour. Trente-huit hommes et femmes qui ont levé la main pour dire, face au pays tout entier : c’est moi.

Je ne suis ni politologue, ni journaliste. Mon cabinet est un espace où l’on vient précisément pour ne pas avoir à performer. Mais je suis citoyen, lecteur, et clinicien d’une chose que cette élection met en scène avec une générosité presque excessive : le désir de reconnaissance.

La scène électorale comme théâtre du Moi

Que fait un candidat à la présidentielle, au fond ? Il pose sa subjectivité sur la place publique. Il dit : voyez-moi, choisissez-moi, incarnez à travers moi votre propre désir de France. Ce mouvement — offrir son image à l’identification collective — est d’une nature profondément narcissique, et je l’entends ici sans nuance péjorative. Le narcissisme, en tant que rapport à soi-même médiatisé par le regard de l’autre, est une structure constitutive de tout sujet. La question n’est pas si les candidats sont narcissiques — ils le sont tous, par définition du geste — mais comment ce narcissisme s’organise, et ce qu’il dit de leur rapport au réel.

Ce que révèle la liste que je parcours, c’est une inflation du Moi singulier face à l’effacement du Nous collectif. Presque chaque candidature est portée par une conviction d’exception, un sentiment d’être le seul à voir ce que les autres refusent de regarder. C’est vrai du grand tribun de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à sa quatrième tentative à 75 ans, habité d’une certitude messianique que les urnes n’ont jusqu’ici pas confirmée. C’est vrai aussi, à l’autre bout du spectre idéologique, d’Éric Zemmour, dont la candidature rejoue inlassablement le même roman d’une France perdue à sauver — un deuil jamais achevé, une mélancolie érigée en programme.

Les figures du retour

La psychanalyse est sensible aux retours — ces mouvements par lesquels un sujet revient au même point, comme pour dénouer ce qui ne l’a pas encore été. Sur la scène de 2027, les figures du retour sont nombreuses.

Marine Le Pen se présente pour la quatrième fois. Après deux défaites au second tour face à Emmanuel Macron, après la condamnation judiciaire qui a failli l’emporter, elle revient. Ce que l’on appelle dans la vie ordinaire de la persévérance peut aussi, selon les contextes, s’entendre comme une compulsion de répétition — ce mouvement inconscient qui pousse un sujet à rejouer indéfiniment une scène dont il espère, cette fois, modifier l’issue. Ce n’est pas un jugement : c’est une structure. Elle n’est pas la seule à en être habitée.

Nathalie Arthaud, quatrième candidature également. Nicolas Dupont-Aignan, idem. Jean Lassalle, pour la troisième fois. Ces retours répétés posent une question clinique simple : qu’est-ce que la présidentielle représente pour ces sujets, au-delà même de l’objectif électoral ? Quel besoin, quel manque, quelle adresse à l’autre ce geste répété vient-il nourrir ?

Les candidatures citoyennes, ou le retour du refoulé démocratique

Parmi les 38 noms, une constellation singulière retient mon attention : les candidats dits « citoyens » ou « divers », qui se fraient un chemin sans parti, sans structure, armés d’une conviction et d’un van — comme Benoît Mathieu, 28 ans, ingénieur qui parcourt la France à vélo pour récolter ses parrainages, ou Manolo Mlekuz, 20 ans à peine, en quête d’une Assemblée constituante.

Ces candidatures ne cherchent pas à gagner. Elles cherchent à exister. Et cette existence — se nommer, se montrer, traverser le pays pour être vu — a quelque chose de profondément émouvant. Elle dit quelque chose que les grandes formations politiques peinent à entendre : que le désir démocratique n’est pas mort, qu’il cherche des formes nouvelles, qu’il déborde les contenants institutionnels qui ne parviennent plus à le recueillir.

Le symptôme — en termes freudiens — n’est pas la pathologie d’un individu isolé : il est le signe d’un conflit que le système ne peut plus élaborer autrement. Ces candidatures improbables sont, à leur manière, des symptômes du corps politique.

La célébrité comme raccourci identitaire

Teddy Riner, annoncé candidat le 9 novembre 2026 : cinq médailles d’or olympiques, onze titres mondiaux, et désormais une candidature à l’Élysée. Que dit ce geste ?

La société contemporaine entretient une confusion croissante entre la visibilité et la légitimité. Être reconnu dans un domaine — le judo, le journalisme, le chant — est perçu comme une preuve de capacité universelle. C’est ce que l’on pourrait appeler le fantasme du sujet complet : celui qui excelle quelque part excelle partout. Francis Lalanne, Natacha Polony — des figures dont la notoriété préexiste à la candidature — incarnent cette même tentation.

Je ne dis pas que ces candidats n’ont rien à dire. Je note simplement que la célébrité fonctionnerait ici comme une prothèse identificatoire : je vous offre une image que vous reconnaissez déjà, et cette reconnaissance antérieure vaut légitimité politique. C’est une économie du lien qui court-circuite l’argument pour le substituer à l’image.

L’âge et le temps

Ce qui me frappe aussi, c’est l’étendue des âges : de 20 ans (Manolo Mlekuz) à 75 ans (Jean-Luc Mélenchon), en passant par Gabriel Attal, 37 ans, Dominique de Villepin, 73 ans, ou Ségolène Royal, 73 ans, qui a finalement renoncé. La présidentielle française est l’un des rares espaces publics où toutes les générations se retrouvent sur la même scène, avec le même désir.

Il y a là quelque chose qui touche à la temporalité psychique. Les candidats les plus âgés portent souvent une dette symbolique — envers leur camp, envers leur histoire, envers eux-mêmes. Ils reviennent parce que quelque chose reste à solder, à accomplir, à prouver. Les candidats les plus jeunes, eux, portent une dette d’avenir : ils croient pouvoir ouvrir ce que les aînés ont fermé. Ces deux mouvements — nostalgie et utopie — sont les deux faces d’un même rapport impossible au temps présent.

Ce que tout cela nous dit de nous

Je terminerai par une remarque qui n’engage que moi en tant que clinicien, et non comme électeur.

75 % des Français se déclarent intéressés par cette élection, et pourtant un désir de rupture domine, mais sans visage précis. C’est là, peut-être, le nœud de tout : nous voulons être représentés, mais nous ne savons plus par qui. Nous projetons sur chaque nouveau visage l’espoir d’une réparation que le politique ne peut structurellement pas offrir seul. institutmontaignecommission- des-sondages

La multiplicité de candidatures n’est pas un dysfonctionnement de la démocratie. Elle en est le miroir. Chacun de ces 38 candidats est, en un sens, le délégué d’un désir social qui ne trouve pas d’autre voie pour s’exprimer. Ils sont autant de demandes adressées à une instance — l’État, le père symbolique, le garant — qui ne peut répondre qu’imparfaitement.

La présidentielle, en France, est toujours une scène œdipienne. On se dispute l’accès à une place unique, indivisible, absolue. Et cette dispute dit, chaque fois, moins de choses sur les candidats que sur nous-mêmes : sur ce que nous attendons, sur ce que nous ne savons plus demander, sur le nom que nous cherchons encore pour ce que nous voulons.

Rodolphe Oppenheimer est psychanalyste