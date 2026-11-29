Alors que la France débat de son budget et que les élections professionnelles de décembre 2026 concernent 5,8 millions d’agents publics, interrogeons le financement du syndicalisme. Sans complaisance pour les organisations syndicales mais sans exonérer les employeurs de leurs responsabilités.

Il peut paraître singulier, pour un responsable syndical, de questionner le financement des organisations syndicales. Il serait pourtant plus préoccupant de considérer cette question comme illégitime au seul motif qu’elle touche à son propre engagement.

L’attachement au syndicalisme, à la force de l’action collective et à la nécessité de disposer de contre-pouvoirs ne dispense pas les organisations syndicales de s’interroger sur leur fonctionnement. Leur légitimité doit se construire auprès des travailleurs, par leur capacité à susciter l’adhésion et non par la garantie institutionnelle de leur existence.

La liberté syndicale, conquise en 1884 et consacrée constitutionnellement en 1946, n’emporte pas un droit inconditionnel au financement public. Encore faut-il savoir ce que nous finançons et ce qu’il adviendrait si nous cessions de le financer.

Quand les syndicats deviennent les services RH de substitution

Informer, former, accompagner, représenter, défendre et négocier constituent le quotidien de milliers de militants syndicaux. Une partie de leur activité consiste pourtant à faire respecter des droits dont les travailleurs devraient bénéficier sans même avoir à les réclamer.

Faire corriger une erreur de rémunération, obtenir l’application d’une disposition statutaire, accompagner un agent malade confronté à la complexité administrative ou rappeler à un employeur ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail mobilisent du temps, des compétences et des ressources.

Dans l’exercice de mon engagement syndical, je constate combien les insuffisances de certains employeurs conduisent les militants à intervenir là où une gestion rigoureuse des personnels aurait dû suffire.

Ce constat trouve un écho dans les travaux de la Cour des comptes. Dans son rapport d’octobre 2024 sur le dialogue social dans la fonction publique, elle relève notamment un alourdissement de la charge de travail des services de ressources humaines à la suite de la réforme de 2019 et des difficultés à répondre aux sollicitations des agents et des organisations syndicales.

L’État, les collectivités territoriales, les établissements hospitaliers comme les employeurs privés doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Les syndicats n’ont pas vocation à devenir leurs services RH de substitution.

Faudrait-il pour autant laisser le dialogue social se déliter et les travailleurs être spoliés de leurs droits ?

Combien coûte le dialogue social ? Combien coûterait son absence ?

La Cour des comptes estime à au moins 874 millions d’euros les moyens consacrés au dialogue social dans les trois versants de la fonction publique en 2022, soit 0,27 % de la masse salariale publique. Près de 870 millions d’euros correspondent à des moyens humains tandis que les subventions ministérielles recensées représentent un peu plus de quatre millions d’euros. Cette estimation demeure partielle.

Assimiler l’ensemble de ces moyens à un simple subventionnement des organisations syndicales serait donc une erreur. Leur utilisation doit naturellement pouvoir être contrôlée et leur pertinence évaluée.

Encore faut-il considérer leur utilité.

Une étude de la DARES publiée en mars 2024 révèle que, parmi les établissements de moins de 250 salariés, 61 % de ceux disposant d’instances représentatives du personnel avaient engagé des actions de prévention des risques psychosociaux au cours des trois années précédant l’enquête de 2019 contre seulement 25 % de ceux qui en étaient dépourvus.

Si cette différence ne suffit pas à établir un lien de causalité, elle invite à considérer sérieusement la contribution des représentants du personnel à la prévention des risques professionnels.

Lorsque je mobilise les moyens de mon organisation syndicale pour faire rétablir les droits d’un agent, suis-je à l’origine d’une dépense ou suis-je contraint d’en assumer une que les défaillances de son employeur ont rendue nécessaire ?

Une économie réalisée au détriment de la prévention, de l’information ou de l’accompagnement des travailleurs peut n’être qu’un transfert de charges vers d’autres acteurs.

Nous tentons de mesurer le coût du dialogue social. Il serait temps de mesurer également celui des manquements des employeurs.

Financer des missions plutôt que des organisations

Les avancées salariales obtenues par la négociation collective bénéficient également aux travailleurs non syndiqués lorsqu’ils entrent dans le champ de l’accord. Une action de prévention des risques professionnels protège l’ensemble des personnels tandis que la résolution d’un conflit contribue au bon fonctionnement d’une entreprise ou à la continuité d’un service public.

Ces activités dépassent les seuls intérêts des organisations qui les conduisent. Le législateur a d’ailleurs reconnu certaines activités des partenaires sociaux comme des missions d’intérêt général.

C’est cette distinction qui devrait guider notre réflexion sur le financement des organisations syndicales, patronales et associatives : ce n’est pas leur existence qui justifie la mobilisation de moyens publics mais la nature des missions qu’elles accomplissent.

Les cotisations et les ressources propres doivent constituer le socle de leur indépendance. Les financements publics ou mutualisés doivent être justifiés par leur finalité, leur utilité et les droits dont ils permettent l’exercice.

L’intérêt général ne saurait toutefois se confondre avec les orientations politiques du gouvernement. Le financement ne doit jamais devenir un instrument permettant de récompenser les organisations dociles ou de fragiliser celles qui contestent.

À chacun ses responsabilités

La France gagnerait à engager une évaluation nationale du financement de sa démocratie sociale. Celle-ci devrait porter autant sur l’utilisation des moyens syndicaux que sur la qualité de la gestion des ressources humaines, la prévention des risques professionnels et le respect des obligations des employeurs publics et privés.

Elle devrait notamment permettre d’identifier la part des moyens syndicaux mobilisés pour pallier les manquements des employeurs.

Les organisations syndicales doivent, pour leur part, retrouver sans cesse le sens de l’adhésion. Le syndicalisme ne saurait se résumer à des sièges dans des instances, à des permanences ou à des moyens accordés par les employeurs. Il est d’abord un engagement humain au service des travailleurs.

Défendre le syndicalisme ne signifie pas sanctuariser son fonctionnement. Interroger son financement ne signifie pas renoncer à son utilité.

Il ne s’agit pas de financer moins par principe mais de financer mieux.

Les syndicats doivent convaincre pour exister.

Les employeurs doivent assumer leurs responsabilités.

L’argent public doit servir l’intérêt général.

Ces trois exigences devraient constituer les fondements d’une démocratie sociale adulte.

Thierry Gibert

Thierry Gibert est agent public de l’État, secrétaire général d’un syndicat départemental et acteur de la vie associative et citoyenne.

Référent Laïcité et Égalité-Diversité au sein de l’administration territoriale de l’État, ancien formateur « Valeurs de la République et Laïcité » et ancien formateur laïcité pour le ministère de l’Intérieur, il exerce également des responsabilités dans les domaines de la protection sociale, de la formation professionnelle et de l’éducation.

Ses travaux portent notamment sur les principes républicains, la démocratie sociale, les services publics, les évolutions de la société française et l’avenir des territoires.

Contributeur à Opinion Internationale et à la revue Cadres, il privilégie une démarche fondée sur l’histoire, les sources et l’analyse.

Il s’exprime à titre personnel.

Sources et références

DGAFP — Les élections professionnelles de décembre 2026

https://www.fonction-publique.gouv.fr/dialogue-social-et-representation/les-elections-professionnelles-2026

Cour des comptes — Une réforme inaboutie du dialogue social dans la fonction publique (octobre 2024), p. 43–46 et 60

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/72269

DARES — Comment les employeurs préviennent-ils les risques professionnels ? (mars 2024), p. 7

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/comment-les-employeurs-previennent-ils-les-risques-professionnels