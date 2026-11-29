Les manifestations qui traversent notre pays depuis plusieurs semaines ont quelque chose de profondément inquiétant. Lycéens, étudiants, syndicats, « gilets jaunes » : des colères d’origines différentes se rejoignent dans la rue. Les revendications ne sont pas toujours les mêmes, parfois elles se contredisent. Mais derrière cette diversité s’exprime un sentiment commun : celui de ne plus être entendu, de ne plus croire aux promesses et, surtout, de ne plus avoir confiance dans l’avenir.

Notre chroniqueur, Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, délivre un nouvel ouvrage : « Pour une République de la confiance » aux éditions David Reinharc, avec une belle préface de Jean-Michel Blanquer. Ce livre prolonge « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » préfacé par Xavier Bertrand.

Pour Patrick Pilcer, la journée du 17 octobre 2026 a cristallisé ces inquiétudes. Au-delà des affrontements et des tensions, elle nous oblige à regarder en face les fragilités de notre République. Un État dont la capacité à garantir la sécurité est remise en question, qui peine à apporter des réponses crédibles à des revendications parfois parfaitement légitimes et dont les marges de manœuvre financières se sont considérablement réduites.

Nous pourrions n’y voir qu’une nouvelle crise sociale. Attendre que la mobilisation s’essouffle, annoncer quelques mesures supplémentaires, ouvrir une concertation, promettre des moyens que nous n’avons plus. Puis recommencer à la prochaine explosion de colère.

Ce serait commettre une erreur de diagnostic. Car derrière l’accumulation des crises françaises se cache une crise plus profonde : celle de la confiance. Nous ne croyons plus suffisamment dans la parole publique, dans la capacité de l’école à garantir l’égalité des chances, dans la possibilité de voir nos efforts récompensés. Nous doutons de nos institutions, de nos dirigeants, parfois même les uns des autres. Et nous finissons par douter de notre capacité collective à changer les choses.

Cette défiance est devenue l’un des principaux obstacles au redressement du pays. Comment demander des efforts à des citoyens convaincus qu’ils seront les seuls à les supporter ? Comment engager des réformes lorsque chaque décision est interprétée comme une injustice supplémentaire ? Comment préparer l’avenir lorsque chacun cherche d’abord à protéger ce qu’il possède encore ?

Patrick Pilcer apporte ses propres réponses.

La France ne souffre pas seulement d’une dette financière. Elle souffre aussi d’une immense dette de confiance. Mais nous devons aussi reconnaître une réalité : la puissance publique ne peut pas tout. Elle ne dispose plus des moyens de répondre à chaque mécontentement par une dépense supplémentaire. Et surtout, aucune loi, aucune réforme institutionnelle, aucun budget ne pourra décréter le retour de la confiance.

Nous avons trop longtemps considéré la République comme une institution extérieure à nous-mêmes, chargée de résoudre nos difficultés. Nous lui demandons de réparer les fractures de la société, tout en oubliant que nous avons nous-mêmes une responsabilité dans leur aggravation comme dans leur réparation.

C’est pourquoi, pour l’auteur, la reconstruction de notre pacte social doit devenir une grande cause portée par la société civile, aux côtés des institutions publiques.

Notre-Dame nous a montré que nous en étions capables. Le 15 avril 2019, lorsque la flèche de Notre-Dame s’est effondrée dans les flammes, nous avons tous éprouvé un sentiment d’impuissance. Une partie de notre histoire semblait disparaître sous nos yeux.

Et pourtant, cinq ans plus tard, la cathédrale rouvrait ses portes. Cette reconstruction restera comme une formidable démonstration de notre capacité collective à agir. Plus de 300 entreprises et ateliers d’art, plus de 3 000 compagnons et artisans, des architectes, des ingénieurs, des chercheurs, des collectivités, des entreprises mécènes et des milliers de donateurs ont uni leurs forces.

Tous ne partageaient ni les mêmes convictions, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes parcours. Mais ils avaient un objectif commun. Chacun connaissait sa mission. Les compétences étaient reconnues. Les responsabilités étaient identifiées. L’effort avait un sens. Notre-Dame nous a rappelé quelque chose que nous avions peut-être oublié : la France possède encore les talents, les ressources et l’énergie nécessaires pour accomplir de grandes choses. À condition de savoir les réunir.

Aujourd’hui, une autre reconstruction nous attend. Cette fois, il ne s’agit pas de rebâtir une cathédrale, mais de reconstruire notre pacte social et notre République. Le chantier est infiniment plus complexe. Mais la méthode peut nous inspirer : rassembler les compétences, définir un objectif partagé, confier des responsabilités, mesurer les progrès et redonner à chacun la fierté de contribuer à une œuvre qui le dépasse.

Concrètement, cette mobilisation doit commencer là où se construit – et se défait – la confiance : à l’école, dans l’entreprise, au sein des associations, dans nos quartiers et nos territoires. Lorsqu’un enseignant croit dans les capacités d’un élève, lorsqu’un entrepreneur donne sa chance à un jeune, lorsqu’une association réunit des personnes de générations et de milieux différents, lorsqu’un élu tient ses engagements et rend compte de ses résultats, c’est une part de notre confiance collective qui se reconstruit.

Ces initiatives peuvent sembler modestes face à l’ampleur de la crise et l’auteur les égraine dans son nouveau livre. Elles sont pourtant essentielles : la République ne se reconstruira pas uniquement par des décisions venues d’en haut, mais aussi par la capacité des citoyens à agir ensemble, au-delà de leurs différences. L’État, de son côté, devrait accompagner ces initiatives plutôt que chercher systématiquement à les administrer.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, nous serions tentés d’attendre l’homme ou la femme providentielle qui viendrait sauver le pays. Pour Patrick Oilcer, nous devrions commencer par nous demander ce que nous sommes prêts à accomplir nous-mêmes.

Notre-Dame a été reconstruite parce que des milliers de femmes et d’hommes ont refusé de considérer sa disparition comme une fatalité. Notre République mérite le même engagement.

Michel Taube