Chaque dernier vendredi de novembre, la France se découvre une passion soudaine pour les remises. On râle, on jure qu’on ne cédera pas, puis on craque. Et on a bien raison.

Le Black Friday n’est pas une invention américaine qu’il faudrait subir. C’est le nom commercial d’une réalité économique : la période où le commerce inaugure sa période la plus cruciale de l’année.

Combien pèse le Black Friday ?

L’absence de statistique nationale en France prouve déjà qu’un événement commercial qui pèse plusieurs centaines de millions d’euros et dont personne ne publie le total mesuré, est le signe qu’on le subit plus qu’on ne le pilote.

La France est le pays de la mauvaise foi statistique. On nous explique chaque année que le Black Friday est un phénomène américain que les Français subiraient à contrecœur. Faux : 32 % des consommateurs français ont acheté pendant le Black Friday.

Si l’on prend les catégories de grande consommation suivies par Worldpanel, le pays affiche 402 millions d’euros de dépenses, en léger repli sur 419 millions en 2024 mais très au-dessus des niveaux de 2021 et 2022, avec un panier moyen d’environ 345 euros annoncé, du même ordre que l’Allemagne et l’Italie. Autrement dit : environ 6 euros par Français dans le périmètre le plus étroit, et 13 à 14 euros par Français si l’on prend l’ensemble du e-commerce et des transactions, loin des 35 dollars américains et des 63 livres britanniques, mais devant un Japon à la croissance molle et au même niveau que les voisins européens.

La vérité est que la France consomme moins par tête que les Anglo-Saxons parce que ses revenus disponibles sont plus faibles et sa fiscalité plus lourde, pas parce qu’elle mépriserait les bonnes affaires.

Qu’en sera-t-il cette année, alors que les émeutes du 17 octobre puis déjà trop de semaines de violences urbaines, de rideaux tirés et de commerçants écœurés, menacent la saison ?

Et combien de producteurs français vont-ils en profiter ? Là aussi c’est le brouillard statistique. Il faudrait une source qui mesure la part de marché des enseignes françaises sur la période (Fevad, panel e-commerce, enquête sectorielle). Personne ne mesure vraiment comment le gâteau du Black Friday est partagé. On sait seulement que 47 % des sommes dépensées pendant la Black Week française l’ont été en e-commerce.

L’essentiel est que des enseignes de l’Hexagone, des PME, des indépendants vont pendant 72 heures lancer leur saison de fin d’année. Refuser le Black Friday au nom de la sobriété, c’est refuser l’arme aux petits et la laisser aux géants.

Car la Black Friday s’est imposé comme la fête du commerce et de la consommation. Plus que les soldes de janvier et de juillet !

Notre conviction est que les règles étouffent l’économie. Il faut laisser les commerçants décider des remises et des dates d’opérations commerciales et les con sommateurs trancher par leur adhésion ou leur désintérêt. Nous sommes résolument hostiles non pas aux soldes mais à l’obligation de les pratiquer à telles dates et dans des limites imposées.

La directive Omnibus, transposée en France, oblige désormais à afficher le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Stupide, inutile.

Ce mépris, d’ailleurs, dit beaucoup de ceux qui l’expriment. Il y a dans la condamnation ou l’encadrement excessif du « consumérisme » cette vieille pente française : considérer que le peuple se trompe, que ses plaisirs sont vulgaires, que le bon goût se décrète depuis un plateau de télévision. Mais acheter ce dont on a besoin moins cher, pour les familles dont le budget est serré, ce n’est pas de la faiblesse. C’est de la gestion. Et c’est souvent, dans un pays qui vit sous le poids d’une fiscalité écrasante, la seule marge de manœuvre qui reste.

Black Friday a ses héros silencieux : le dirigeant de PME qui écoule un an de stock en trois jours, l’employé de boutique qui tient la cadence, la start-up tricolore qui attrape enfin une visibilité que les budgets publicitaires lui refusaient. C’est cette France du travail, de la production et du risque. Elle a le droit à son moment.

Un pays qui crache sur ses commerçants quand ils font des remises, et les pleure quand leurs vitrines ferment, manque de logique. Ce vendredi, allez-y. Achetez chez le voisin, achetez français, vérifiez le prix barré, et faites travailler ceux qui travaillent.

Vive le Black Friday. Et vive le commerce français.

Michel Taube