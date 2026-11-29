Alors que la droite française peine à s’entendre sur l’organisation d’une primaire, la dynamique de David Lisnard semble révéler une fracture qui dépasse les querelles d’egos. En assumant un libéralisme économique longtemps relégué au second plan, le maire de Cannes bouscule les héritiers du macronisme autant que le Rassemblement national, tiraillé entre aspirations libérales et héritage interventionniste. Et si, derrière la bataille présidentielle de 2027, se jouait la définition même de la droite ?

À moins de six mois de l’élection présidentielle, l’avenir de la droite dans l’après-macronisme est plus qu’incertain. On ne compte pas moins de quatre candidats au sein de la droite et du centre : Gabriel Attal, ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, qui se revendique d’une rupture avec le macronisme ; Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, qui se revendique d’une rupture avec le macronisme ; Bruno Retailleau, ancien ministre sous Emmanuel Macron et président des Républicains, qui se revendique, lui aussi, d’une rupture avec le macronisme ; et enfin David Lisnard, qui n’a jamais participé à un gouvernement sous Emmanuel Macron et défend un libéralisme économique flirtant, par certains aspects, avec le libertarianisme.

C’est la dynamique de ce dernier qui mérite que l’on s’y attarde. Maire de Cannes et président de l’Association des maires de France, David Lisnard est à la tête de Nouvelle Énergie, qui revendique désormais plus de 150 000 adhérents, contre 100 000 au début du mois de novembre. Encore donné derrière Édouard Philippe par les instituts de sondage qui daignaient alors l’inclure dans leurs enquêtes, il le devance désormais dans certaines hypothèses de premier tour.

Alors qu’Attal et Retailleau peinent à décoller et que Philippe semble s’enliser dans une campagne sans grand relief, Lisnard a gagné en notoriété grâce à une stratégie offensive sur les réseaux sociaux, malgré le peu d’attention que lui accordaient les médias traditionnels. De cette dynamique est né le slogan « Il se passe quelque chose ». Derrière cet engouement se dessine l’ambition de représenter une France qui travaille, celle des indépendants et du petit patronat, qui estime avoir été trop longtemps réduite au silence.

La primaire de la discorde

Encore difficilement envisageable il y a peu, l’idée d’une primaire de la droite et du centre, dont Lisnard fut l’un des premiers promoteurs, a fait son chemin. Sur le papier, l’arithmétique électorale lui donne du sens : en additionnant les intentions de vote des différents candidats, on atteint environ un quart des suffrages dans certaines configurations. Encore faudrait-il que le vainqueur de la primaire parvienne à rassembler ces électeurs pour espérer accéder au second tour et bénéficier des voix de ceux qui souhaitent faire barrage au RN ou à LFI.

Cette primaire, aussi séduisante soit-elle, se heurte aux egos et aux intérêts divergents de ses candidats. Attal et Retailleau pourraient y voir l’occasion de mobiliser respectivement les électorats macroniste et républicain pour éliminer Lisnard et récupérer sa manne électorale. Ce dernier entend, quant à lui, éliminer les candidats issus du macronisme. Un plan compromis par le refus d’Édouard Philippe d’y participer. Et pour cause : contrairement à la primaire de la gauche sociale-démocrate, celle de la droite et du centre ne repose encore sur aucun engagement partisan formalisé et ressemble à une chimère sans grande cohérence idéologique.

La possible participation d’Éric Zemmour illustre ces dissensions. Lisnard défend son inclusion, tandis qu’Attal et Retailleau s’y opposent, donnant au camp Philippe un argument supplémentaire pour justifier son absence.

Pourtant, deux candidats à 10 % ne font pas un candidat à 20 %. La gauche en a déjà fait l’expérience avec Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017 comme en 2022, a échoué aux portes du second tour pour un nombre de voix inférieur à celui recueilli par le candidat socialiste.

Les extrêmes sous tension

La candidature de Lisnard suscite également des critiques dans les rangs de La France insoumise et du Rassemblement national. Jordan Bardella le présente notamment comme un « macroniste masqué » qui aurait pour objectif de faire rentrer, tel un contrebandier, le réseau macroniste par la porte du libéralisme. Certains de ses détracteurs lui reprochent également de privilégier les enjeux économiques au détriment des questions identitaires.

Les comparaisons avec Javier Milei sont fréquentes. Là où les libéraux mettent en avant le recul de l’inflation et le rétablissement de l’équilibre budgétaire, leurs adversaires insistent sur les conséquences sociales des réformes et les difficultés de l’économie argentine. Le débat sur le libéralisme français semble ainsi parfois se jouer à plusieurs milliers de kilomètres de Paris.

Le programme de Lisnard, autre objet de critiques, assume une forme de rigueur budgétaire et entend rompre avec ce qu’il considère comme une surenchère de promesses électorales financées par la dépense publique. Il ne dissimule pas la nécessité de consentir à certains sacrifices : réduire les charges pesant sur les entreprises, diminuer les effectifs administratifs, supprimer les organismes publics jugés superflus et introduire une part de capitalisation dans notre système de retraite.

Un programme de rupture avec une France que Lisnard juge acquise à l’étatisme, qu’il s’agisse de l’interventionnisme du Rassemblement national, du socialisme à vocation universaliste de La France insoumise ou du social-étatisme qu’il reproche aux macronistes. Une rupture qu’il a récemment mise en scène en passant symboliquement le Code du travail à la broyeuse, renouant avec cette célèbre injonction attribuée à Georges Pompidou : « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! […] Foutez-leur la paix ! »

La grande guerre idéologique de la droite

C’est ici que se situe tout l’intérêt philosophique de la candidature de Lisnard. Là où Emmanuel Macron a longtemps cultivé l’ambiguïté du « ni gauche ni droite », Lisnard assume son appartenance à la droite et entend faire du libéralisme non plus seulement une nécessité économique, mais une aspiration populaire. Il rappelle ainsi au RN que, dans sa conception de la droite, les questions identitaires et migratoires ne sauraient occulter celle de la liberté économique.

On retrouve l’une des critiques historiques adressées à Marine Le Pen par la droite libérale : celle d’incarner une droite identitaire dont le programme économique emprunte à la gauche. À l’inverse de son père, qui défendait dans les années 1980 un libéralisme inspiré de Ronald Reagan, Marine Le Pen a accentué le tournant social et interventionniste amorcé par le Front national dans les années 1990, notamment pour séduire les classes populaires, historiquement constitutives de l’électorat communiste et socialiste.

L’association du conservatisme culturel et du libéralisme économique s’est ainsi trouvée moins nettement représentée dans le paysage politique français, à l’exception notamment d’Éric Zemmour, dont les controverses et les condamnations judiciaires ont contribué à polariser l’image publique.

La candidature de Lisnard réinvestit cette fracture idéologique et interroge les frontières de la fenêtre d’Overton, c’est-à-dire le périmètre de ce qu’il est politiquement acceptable de défendre dans le débat public. À l’heure où la question budgétaire occupe une place croissante dans la campagne, la réduction de certaines dépenses publiques et la réforme du système de retraite reviennent au cœur des discussions.

Le Rassemblement national lui-même propose désormais d’introduire un pilier de capitalisation dans le système de retraite par répartition. Cette évolution illustre une tension ancienne : préserver son électorat populaire, attaché à la protection sociale, dont Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy incarnent davantage les aspirations économiques, tout en séduisant un électorat plus acquis au libéralisme, auquel s’adressent notamment Jordan Bardella et son allié Éric Ciotti.

S’il est difficile d’estimer le poids respectif de ces sensibilités, la candidature d’un libéral assumé, qui n’élude pas pour autant la question migratoire, pourrait mettre à l’épreuve la cohésion de l’électorat du RN. Alors qu’il pourrait être perçu comme un allié circonstanciel, susceptible de favoriser un second tour opposant deux conceptions de la droite française, Lisnard semble avant tout être considéré comme un concurrent. Sa candidature pourrait contrarier le scénario d’un second tour face à Jean-Luc Mélenchon, que le RN pourrait juger plus favorable en raison de la polarisation que suscite le leader insoumis.

Le Rassemblement national aurait ainsi trouvé un adversaire d’une tout autre nature que La France insoumise : celui qui, en contestant sa prétention à incarner la droite française, pourrait le contraindre soit à renouer avec le libéralisme économique, soit à s’enfermer dans une nouvelle forme d’« en même temps », à l’image de ce centre macroniste qu’il a tant abhorré.

Romain Salvatore

Titulaire d’un master en philosophie, spécialisation en éthique, à l’Université catholique de Louvain.