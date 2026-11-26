Nous, maires et présidents d’intercommunalité, venus de l’Hexagone et d’outre-mer, réunis à Paris du 23 au 26 novembre 2026 pour notre 108e Congrès, ouvrons ensemble un nouveau mandat municipal et intercommunal.

Au mois de mars, plus de 900 000 femmes et hommes se sont portés candidats pour servir leur commune. Seules 68 communes sont restées sans candidat, contre 106 en 2020. Ceux qui annonçaient une crise des vocations ont été démentis : l’envie de servir sa commune reste intacte.

Pour beaucoup d’entre nous, élus en mars dernier, ce Congrès est le premier. Pour tous, il est le temps d’un engagement au service de nos concitoyens. Il a vu le renouvellement des instances de notre association, dans le respect du pluralisme qui fait sa force et son indépendance. Il est aussi le dernier des deux quinquennats d’Emmanuel Macron, à un moment où le pays s’apprête à choisir son avenir.

Notre mot d’ordre, « Regagnons nos libertés », part d’un constat : les libertés locales ont reculé. Il exprime une conviction : elles doivent être reconquises, parce qu’elles sont la condition de l’action des maires et de la confiance des Français dans la République. Avec Tocqueville, nous le disons : c’est dans la commune que réside la force des peuples libres.

Ce que 10 années ont défait

En 2017, un « pacte girondin » était promis aux territoires. Dix ans plus tard, rarement depuis les lois de 1982 les libertés locales ont autant reculé. Cette décennie a été celle d’une recentralisation méthodique : financière, normative et institutionnelle.

Recentralisation financière d’abord. La suppression de la taxe d’habitation, puis des impôts économiques locaux, a privé les communes et les intercommunalités de l’essentiel de leur pouvoir fiscal et distendu le lien entre le contribuable et le service public local. Elles reçoivent désormais plus de 50 milliards d’euros par an de fractions de TVA dont elles ne maîtrisent ni le niveau ni l’évolution, et les promesses de compensation « à l’euro près » ne convainquent plus personne. Ces réformes, qui coûtent plus de 44 milliards d’euros par an de dette supplémentaire à l’État, ont fragilisé tout à la fois les finances locales et les finances nationales.

Des contrats « de Cahors » de 2018 au DILICO, puis à la CPEB, les instruments ont changé, la logique est restée : contraindre les finances locales au nom d’un prétendu redressement des comptes de l’État qui n’advient jamais. Depuis 2009, le manque à gagner sur la DGF du bloc communal dépasse 82 milliards d’euros, alors que dans le même temps les déficits de l’Etat n’ont cessé de se creuser, particulièrement depuis 2017.

Cette méthode a échoué. Les collectivités votent des budgets à l’équilibre et leur dette, elle, ne sert qu’à financer une part des investissements, est stable autour de 9 % du PIB. Elles portent pourtant près de 60 % de l’investissement public civil. Réduire leurs moyens n’a pas redressé les comptes publics : cela a affaibli les services du quotidien et privé l’économie d’un de ses moteurs au moment où elle en avait le plus besoin.

Recentralisation normative, ensuite. Les financements sont devenus fléchés, conditionnés, soumis à appels à projets. Les maires passent un temps considérable à solliciter au cas par cas ce que la libre administration devrait leur garantir. C’est de moins en moins l’élu qui fixe ses priorités, et de plus en plus la contrainte ou le guichet de l’État qui les arbitrent. Ce qui conduit les gouvernements successifs à présenter les communes comme le « dernier kilomètre » de l’action publique, alors qu’elles en sont en réalité le premier centimètre, et à mettre insidieusement les communes en concurrence pour leur obtention.

Dans un mouvement qui n’est paradoxal qu’en apparence, l’État s’est dans le même temps déchargé sur les communes de missions qu’il n’assumait plus : sécurité du quotidien, prévention des inondations, accès aux soins, accompagnement des élèves en situation de handicap, et bien d’autres exemples encore. La hausse de 40 % en 4 ans des cotisations à la CNRACL, les revalorisations salariales décidées sans concertation et les normes nouvelles, dont le coût a atteint 4,1 milliards d’euros en deux ans, ont achevé de contraindre les budgets.

Recentralisation institutionnelle, enfin. Les associations d’élus ont dû quitter dès 2018 une Conférence nationale des territoires devenue chambre d’enregistrement. Les cahiers de doléances recueillis par les mairies en 2019 sont restés sans réponse et sans même une lecture. Le « grand acte de décentralisation » promis en 2025 est devenu un projet de loi « État local » renforçant les préfets contre les Maires, heureusement retiré en juin dernier grâce à notre mobilisation. La promesse girondine n’aura pas été tenue.

Au terme de cette décennie, le pays doute de lui-même. Près de neuf Français sur dix le jugent en déclin. Les fractures territoriales se creusent : dans les communes rurales, un habitant sur trois accède rapidement à tous les services publics, contre trois sur quatre en agglomération parisienne. Une confiance tient pourtant : près de trois Français sur quatre l’accordent à leur maire. Cette confiance nous oblige.

Ce que l’année passée est venue parachever

Crues, incendies, tornade : face aux catastrophes climatiques, les maires et leurs intercommunalités ont encore été les premiers mobilisés, et le fonds de soutien ouvert par l’AMF a permis aux communes de se porter aux côtés de celles qui étaient sinistrées.

Nos collègues des Outre-mer des 3 océans affrontent ces crises avec des contraintes que l’Hexagone ne connaît pas : l’éloignement et l’insularité, qui renchérissent chaque dépense, la vie chère, des cyclones plus violents, des réseaux d’eau à bout de souffle. Leurs communes ont moins d’épargne et un accès au crédit plus difficile. Elles appellent des réponses adaptées, pas un rabot uniforme.

Le 17 octobre, des violences ont frappé de nombreuses villes et la mairie de Limoges a été incendiée. Six jours plus tard, à Trappes et à La Verrière, un homme a ouvert le feu sur des passants parce qu’ils étaient noirs et arabes, tuant un jeune homme de 26 ans. Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Il s’est transformé ici en crime.

Ce climat délétère menace la concorde dans toutes les communes du pays. Nous n’oublions pas les agressions et le harcèlement que subissent personnellement de nombreux élus, atteignant un niveau de violence inédit sur fond notamment de narcotrafic.

Les quartiers populaires sont le thermomètre du climat social. Près de six millions de nos concitoyens vivent dans un quartier prioritaire, où se concentrent la pauvreté, le chômage et le mal-logement. Le projet de budget réduit pourtant de 10 % les crédits de leurs contrats de ville.

Alors que « l’économie française est à l’arrêt », de l’aveu même du ministre de l’Économie, l’État choisit de réduire encore les moyens des communes et de leurs intercommunalités. Après un budget 2026 qui a pesé de plus de 7 milliards d’euros sur elles, le projet de loi de finances pour 2027 exigerait au moins 9 milliards d’euros d’effort, dont une nouvelle contribution de 2,5 milliards, la CPEB, qui n’est rien d’autre qu’un impôt sur nos revenus, et une baisse de 2,1 milliards du FCTVA. La nécessaire transition écologique va directement en pâtir, du fait de la disparition du fonds chaleur et de la fin du programme ACTEE, qui a permis sans coût pour l’État la rénovation de 13 000 bâtiments publics. Derrière ces choix politiques, ce sont tous les dispositifs d’ingénierie qui reculent.

Ces ponctions n’ont pas même la rationalité qu’on leur prête. Privées d’épargne et de subventions, les communes et les EPCI ne peuvent réduire d’autant leurs dépenses et n’ont plus que l’emprunt pour investir. Or quand l’investissement local recule, l’activité, l’emploi et les recettes fiscales reculent avec lui. En somme, l’économie souffre et la dette publique ne baisse pas, elle change juste de mains. Tout ça pour quel bénéfice pour la nation ?

S’y ajoutent des mesures salariales annoncées sans aucune concertation préalable avec les employeurs territoriaux. Nos agents le méritent. Mais la méthode est toujours aussi contestable : l’État décide, les communes paient et la facture n’est pas compensée.

Enfin, le flou est total : nul ne sait si la France aura un budget au 1er janvier, ni par quelle voie. Cette incertitude abîme la démocratie : un budget que le Parlement ne vote plus n’est plus consenti. Cela pénalise les communes et les intercommunalités, qui préparent leur budget sans connaître leurs ressources.

Cette année 2026 est le concentré chimiquement pur de la faillite d’une décennie de recentralisation. Le contrat social est fragilisé, l’économie est en panne et la puissance publique semble de plus en plus incapable de faire face aux défis de notre époque. Les craintes des maires et les alertes de l’AMF se sont malheureusement confirmées. Il est temps de rompre avec les recettes du passé qui ont mené notre pays dans l’impasse. L’heure des libertés locales a sonné !

Notre association n’a jamais abandonné le combat, et la mobilisation des maires a permis d’empêcher la disparition de la DETR et de la DSIL, l’obligation d’amortir la voirie, d’obtenir l’abandon du projet de fausse consigne sur les bouteilles plastiques. Mais arrachées texte après texte, ces résistances ou avancées ne font pas une politique.

Les libertés à regagner

Les maires ne demandent pas de privilèges, mais les moyens d’exercer les responsabilités que la loi et les Français leur confient. Ce qu’ils défendent est une chance pour la France : des communes fortes et libres, ce sont des services publics plus proches, un investissement plus utile, une démocratie plus vivante. Alors que s’ouvre un nouveau quinquennat, ils entendent placer les libertés locales au cœur du débat national, non pour prendre parti, mais parce qu’ils en attendent un pays apaisé. Aux candidats, nous demandons de dire comment ils réduiront les fractures territoriales, du village privé de services publics au quartier populaire, de l’Hexagone aux Outre-mer.

Dans cet esprit, les communes et les intercommunalités demeureront des partenaires loyaux de l’État, mais elles attendent de l’Etat une parfaite réciprocité : une parole donnée doit être une parole tenue, et, pour être cohérent, à chacune de nos demandes nous assortissons nos engagements pour le pays.

La liberté de décider

Si les maires demandent des moyens, ils demandent d’abord une chose plus fondamentale : la liberté de décider.

Cette liberté repose sur un principe simple, celui de la subsidiarité ascendante. C’est l’antidote à l’uniformité qui étouffe nos territoires. Ce que la commune ne peut faire seule, elle le fait avec ses voisines, au sein de l’intercommunalité. L’État n’intervient qu’en dernier recours, laissant le bloc communal exercer librement les compétences que la loi lui confie ; et elles sont de plus en plus nombreuses !

Ce principe de subsidiarité est le corollaire de la libre administration inscrite dans la Constitution. Toutefois, celle-ci reste un principe sans contenu précis, que le Conseil constitutionnel n’a pas les moyens de faire respecter. Il est temps de lui donner une traduction juridique effective.

C’est pourquoi l’AMF demande qu’une loi organique en définisse le contenu : la liberté de décider, la liberté d’organiser ses services, le droit à des ressources suffisantes, stables et prévisibles, pas pour nous, pour l’efficacité de l’action publique.

Concrètement, cette loi garantirait la compensation intégrale, et réévaluée, de toute charge nouvelle imposée par l’État. Elle imposerait d’apprécier l’atteinte à la libre administration au regard du cumul des mesures, et non mesure par mesure. Elle rendrait enfin obligatoire une étude d’impact financière contradictoire, soumise à une instance des libertés locales, issue de la fusion du Comité des finances locales et du Conseil national d’évaluation des normes.

Allons plus loin. La loi doit pouvoir renvoyer directement aux collectivités le soin d’en fixer les modalités d’application. Ce pouvoir réglementaire est le levier le plus puissant pour adapter l’action publique aux territoires, et pour freiner l’inflation normative. Les maires ne rejettent pas la règle, ils contestent son accumulation. Enfin, la commune doit être reconnue dans la Constitution, avec sa clause de compétence générale. La reconquête des libertés locales doit concilier la capacité d’action des collectivités avec les objectifs nationaux de solidarité territoriale, de mixité sociale, d’accès au logement et de transition écologique.

En retour, nous prenons l’engagement d’une démocratie revivifiée, car chaque nouveau pouvoir oblige le maire à en répondre devant les électeurs. La France y gagnera des décisions prises au plus près du terrain, mieux adaptées et moins coûteuses et des politiques publiques mieux conduites.

La liberté de financer

Aucune commune, aucune intercommunalité ne peut bâtir un plan d’investissement de six ans sur des ressources révisées chaque automne. Pour retrouver une réelle autonomie financière et fiscale, l’AMF formule des positions simples.

Elle demande d’abord une loi de programmation des finances locales pour 2028-2032, alignée sur le mandat municipal, qui fixerait pour cinq ans la trajectoire de l’ensemble des concours de l’État. Elle réclame un engagement de stabilité des relations financières : aucun nouveau prélèvement, aucune modification du FCTVA ou des compensations fiscales en dehors de cette programmation.

Elle exige ensuite une DGF refondue et au minimum indexée sur l’inflation, et un document unique, annexé au projet de loi de finances, qui retracerait l’ensemble des flux financiers entre l’État et les collectivités.

Enfin, parce que l’autonomie suppose un pouvoir fiscal réel et un lien retrouvé avec le citoyen, l’AMF réaffirme sa proposition d’une contribution territoriale universelle, tenant compte des capacités contributives des ménages et des entreprises, sans alourdir la pression fiscale qui pèse sur eux et dans le respect des principes de justice fiscale et de solidarité financière entre les collectivités.

Par ailleurs, en soutien au Président du Conseil européen Antonio COSTA qui s’est exprimé lors de ce congrès, l’AMF exige une reconduction en volume du budget européen 2028-2034 de la cohésion territoriale, sa sanctuarisation, sa simplification et sa gestion décentralisée au travers des Régions.

En retour, nous prenons l’engagement d’être les garants de bons comptes publics locaux et de véritables moteurs de l’économie. La France y gagnera un investissement public qui ne s’arrête plus à chaque loi de finances, porté par des collectivités qui votent leurs budgets à l’équilibre et font vivre l’activité et l’emploi dans chaque territoire.

La liberté de s’organiser

Chaque commune doit pouvoir décider de ce qu’il est pertinent de mettre en commun. L’intercommunalité est pour cela un outil précieux : elle permet aux communes de porter ensemble ce qu’aucune ne pourrait assumer seule, et elle est d’autant plus forte qu’elle est choisie et non subie. Pour cela, il convient de mettre un terme à l’inflation des compétences obligatoires qui, au-delà d’un socle minimal, alourdit trop souvent nos intercommunalités. Il faut un État partenaire plutôt qu’un État tuteur : un contrôle de légalité tourné vers le conseil aux élus, des services déconcentrés au service des projets et un soutien à l’ingénierie. C’est la condition pour laisser se développer les services publics dans toute la France, et notamment dans les territoires les plus fragiles. Les quartiers prioritaires, les communes ultramarines ou encore la ruralité appellent une réponse spécifique. Enfin, face à la menace qui pèse le maillage postal, l’AMF conduira une négociation ferme avec l’État et La Poste pour garantir une présence postale au plus près des citoyens, financée à la hauteur de cette mission de service public.

En retour, nous prenons l’engagement d’alléger l’Etat de doublons inutiles, souvent dans ses propres services. La France y gagnera des services publics mieux organisés, au plus près des habitants, et une action publique plus efficace, parce que conçue par ceux qui connaissent le terrain.

La liberté de protéger

Protéger les habitants est d’abord la mission de l’État. Le Congrès demande l’inscription sans délai à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du projet de loi sur les polices municipales qui augmente leurs moyens d’action, dans le respect du libre choix des maires. Au-delà, la protection fonctionnelle, désormais étendue à tous les élus, constitue un progrès mais ne suffira pas sans des sanctions à la mesure des actes. Pour sa part, l’État doit assumer pleinement ses missions régaliennes, du maintien de l’ordre à la lutte contre le narcotrafic. Enfin, face aux crises, nous portons l’exigence d’un audit indépendant du financement de la sécurité civile et d’un financement à la hauteur pour la prévention des inondations. La France y gagnera : quand tout vacille, la commune reste le premier rempart de la République.

Protéger les plus fragiles, c’est aussi garantir un accompagnement social réel, notamment par les CCAS, et une priorité donnée au logement qui doit redevenir une grande cause nationale. Le prochain quinquennat devra apporter de la visibilité et de la stabilité par une programmation pluriannuelle des moyens qui y sont consacrés. Le logement n’est pas une dépense parmi d’autres : c’est une condition de la cohésion sociale, de la transition écologique et de la vitalité de nos territoires.

Protéger notre jeunesse enfin, doit être une priorité en associant le rôle central de l’Etat en matière d’éducation à l’action des collectivités territoriales.

La liberté de s’engager

La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, largement inspirée des propositions de l’AMF, est une reconnaissance essentielle. Mais une loi ne vaut que par ses décrets : l’AMF demande leur publication. La France a tout à gagner à encourager l’engagement : chaque citoyen qui s’engage pour sa commune fait vivre la République. Le statut de l’élu local doit garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux responsabilités exécutives, notamment en levant les obstacles économiques, professionnels et familiaux à l’engagement public.

Ces libertés formeront le creuset du Manifeste des maires de France, que l’AMF adressera dès début 2027 à toutes celles et tous ceux qui demanderont la confiance des Français. Elle les invitera à venir s’exprimer devant les maires et publiera les réponses de chacun.

Le 108e Congrès engage l’AMF pour porter ces exigences auprès du gouvernement, du Parlement et de tous les candidats à l’élection présidentielle, et pour conduire la feuille de route ainsi définie.

Depuis dix ans, les maires ont tenu, face aux crises, aux violences et au recul de leurs moyens. Mais tenir ne suffit plus. Une République qui se méfie de ses communes s’affaiblit ; une République qui leur fait confiance retrouve sa force. Les maires de France attendent du prochain quinquennat des engagements tenus, à la date dite et au montant dit.

Pour mieux servir nos concitoyens et notre pays, regagnons nos libertés !

Vive les communes !

Vive la République !

Vive la France !