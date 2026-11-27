Sur les territoires ultramarins, la reconnaissance va aujourd’hui à ceux qui agissent, pas à ceux qui ergotent.

Les Outre-mer sont au centre de la France. C’est ce que nous défendons à la une d’Opinion internationale depuis des années. Nos amis du Trombinoscope, magazine et outil d’excellence pour les décideurs, l’ont bien compris en instaurant des prix des élus des Outre-mer. Depuis plus de 30 ans, le Trombinoscope organise des cérémonies de remise de Trophées qui inscrivent, selon les mots de François-Xavier d’Aillières, l’éditeur, « la reconnaissance de l’engagement dans le rituel républicain. Des territoires honorés. Des élus reconnus. La République vivante. »

Le Trombinoscope a donc décerné le 26 novembre les Trophées des maires des Outre-mer juste avant la clôture du 108ème Congrès des maires de France, en présence de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer (fortement applaudie par des élus conquis, selon plusieurs témoignages recueillis, par sa sincérité) et Julie Couturier, Présidente du Conseil National des Barreaux.

Avec comme lauréats 2026 du jury du Trombinoscope Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou (Mayotte) et Maire de l’année, et par ordre alphabétique Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), Franck Detcheverry, maire de Miquelon-Langlade (Saint-Pierre-et-Miquelon), Michel-Ange Jérémie, maire de Sinnamary (Guyane), Karine Lebon, députée de La Réunion, Viviane Malet, sénatrice de La Réunion, Justin Pamphile, maire du Lorrain (Martinique), Jocelyn Sapotille, maire du Lamentin (Guadeloupe), Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul (La Réunion), Loïc Tonton, maire de La Désirade (Guadeloupe), la plupart des chantiers du quotidien ont été couverts : résilience, transition et insularité, cohésion et solidarité, jeunesse et transmission, numérique, aménagement et développement économique, territoires qui coopèrent, travail de mémoire.

Les membres du jury étaient François-Xavier d’Aillières (Le Trombinoscope), Loris Boichot (Le Figaro), Aurélien Pol (France Télévisions), Marie-Christine Ponamalé (Outremers360), Patrick Roger, Michel Taube (Opinion Internationale).

Ces maires bâtisseurs et gestionnaires n’ont pas attendu la clarification des compétences pour agir. Ils ont pris leur bâton de pèlerin, encaissé les moments de doute, souvent travaillé avec des administrations invisibles et des équipes qui ne figurent sur aucune photo, et ils ont livré.

Notre coup de cœur est allé à Franck Detcheverry, Maire de Miquelon-Langlade à Saint-Pierre-et-Miquelon : sa commune sera la première de France à être déplacée à cause du réchauffement climatique. Chantier titanesque mais vital.

Ecoutez l’intervention de Michel Taube lors de la remise du prix Cohésion et Solidarité à Jocelyn Sapotille, Maire du Lamentin en Guadeloupe, excusé, et Justin Pamphile, Maire du Lorrain en Martinique, président de l’Association des maires de Martinique.

Dans les thématiques d’action que le Trombinoscope a distinguées, il n’y avait rien sur les questions institutionnelles : uniquement des actions concrètes. Un choix pertinent car rien de sérieux ne se règle sans cette coopération exemplaire dans l’action entre les maires et l’État, cette solidarité qui ne fonctionne que quand on cesse de se regarder en chiens de faïence pour se mettre au travail.

Le Trombinoscope de cette année l’a compris avant tout le monde. Aux Outre-mer, on ne récompense plus ceux qui tergiversent. On récompense ceux qui bossent.

Michel Taube