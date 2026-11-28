Bonjour Ian Boucard. Vous êtes député du Territoire de Belfort, membre des Républicains et vice-président du groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale. À quelques mois de la présidentielle, vous avez choisi avec sept de vos collègues* de LR de rendre public dans les colonnes de Paris Match votre engagement derrière David Lisnard, quelques jours seulement après sa réélection à la tête de l’Association des Maires de France. Pourquoi maintenant ?

Je suis membre des Républicains, et je le reste. Mais face à la présidentielle qui vient, il y a une évidence qu’on ne peut plus contourner : si notre famille politique se présente en ordre dispersé, elle n’aura aucun candidat au second tour. Nous sommes dans une démarche de rassemblement.

Pourquoi Lisnard et pas Retailleau ?

Je ne lâche pas Bruno Retailleau, je soutiens David Lisnard.

Parce qu’il est aujourd’hui le seul, à droite et au centre, à porter à la fois un programme et une dynamique. Un programme de rupture, radical sur les questions économiques, qui remet sur la table cette technocratie qui envahit le quotidien des Français, des entreprises, des collectivités locales. Et une dynamique que je ressens tous les jours sur le terrain : dans mon Territoire de Belfort, des électeurs qui étaient désespérés devant ce second tour Le Pen – Mélenchon qu’on nous annonçait comme inévitable, et qui ont repris espoir parce qu’il y a enfin un homme qui porte leur voix haut et fort. Il est le meilleur choix pour éviter au pays un second tour mortifère.

Allez-vous être sanctionné voire exclu de LR ?

Nous sommes huit à avoir fait ce choix. Je ne doute pas que d’autres élus feront le même choix. Et sincèrement, je n’ai eu aucun contact avec le siège des Républicains. Je suis toujours membre. Je n’ai aucun sujet là-dessus.

Quant à une exclusion, je ne l’envisage pas une seconde : ce que nous lançons, c’est un appel au rassemblement. Mais soyons clairs : tous ceux qui auront contribué à la division en seront comptables et devront s’en expliquer devant les Français.

Vous ne faites donc pas de Bruno Retailleau un adversaire ?

Pas une seconde. Bruno Retailleau a été un très bon ministre de l’Intérieur, il est un bon président du groupe au Sénat et un bon président des Républicains, avec un bon programme. Simplement, nous souhaitons que nos idées gagnent l’élection présidentielle. Et regardez les chiffres : si l’on additionne aujourd’hui dans les sondages David Lisnard et Bruno Retailleau, on est au second tour, ou tout proche.

C’est bien la preuve qu’il faut s’unir. Et en tant que vice-président du groupe LR à l’Assemblée Nationale, je compte bien y prendre ma part sous la houlette de notre président Laurent Wauquiez que j’ai bien entendu informé de mon choix avant de le rendre public.

Le 11 octobre dernier, je dénonçais dans un édito les risques majeurs qu’une primaire des droites et du centre font courir si tardivement et dans une telle cacophonie. J’appelais à la tenue d’un conclave des chefs pour qu’ils tranchent entre eux le choix du bon casting. Gérard Larcher est sur le point de réunir les candidats. Qu’en attendez-vous ?

J’en attends beaucoup, et je trouve que le président Larcher a raison de prendre cette initiative : il faut que les candidats potentiels de droite se parlent et voient comment une unification peut s’opérer. Pour être très précis, j’étais favorable à la primaire, mais à une condition : que tout le monde y participe. Sinon, elle n’a évidemment aucun sens.

Et il y a un second problème, de calendrier : en termes de timing, cela devient compliqué d’organiser une primaire puis de mener une campagne présidentielle.

Enfin, j’ai envie de prendre au mot Edouard Philippe qui disait que le départage se ferait sur celui qui serait le plus haut dans les sondages. Cela lui allait bien qu’il était au plus haut. A présent, c’est plus difficile mais je suis certain qu’il sera cohérent avec lui-même et rejoindra celui qui monte, qui monte, qui monte.

David Lisnard peut-il gagner ?

Je pense qu’il a encore tout à dire, que sa campagne n’a pas encore commencé, et que sa dynamique n’est pas parisienne. Comme je vous l’ai déjà dit, je le vois dans mon territoire : des citoyens qui se sentaient orphelins, qui voulaient quelqu’un portant leurs convictions et leurs valeurs, et qui ont trouvé ce candidat de bon sens, un candidat de droite et qui peut se qualifier en finale et l’emporter.

* Thierry Liger, Député de l’Orne, Alexandra Martin, Députée de Alpes-Maritimes, Josiane Corneloup, Députée de Saône et Loire, Jean-Yves Bony, Député du Cantal, Jérôme End, Député de Moselle, Justine Gruet, Députée du Jura, Eric Pauget, Député Alpes Maritimes.

Propos recueillis par Michel Taube