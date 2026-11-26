Emmanuel Macron est annoncé aux Antilles en décembre. Espérons qu’il ne viendra pas remettre un jeton dans le jukebox des autonomies, sous prétexte de satisfaire des élus locaux contre l’avis des Martiniquais qui ne veulent pas de nouvelles aventures institutionnelles.

Il est sûr pourtant que, alors que les préoccupations quotidiennes des Martiniquais portent sur le pouvoir d’achat, l’emploi, le logement, la santé, la sécurité, l’accès à l’eau et le développement économique, les élus martiniquais vont une nouvelle fois, tout au long de la campagne présidentielle, chercher à placer au cœur du débat la question statutaire, l’évolution institutionnelle et le pouvoir normatif.

L’accord-cadre surprise signé entre l’État et la Martinique [notre photo] sera instrumentalisé pour remettre sur la table cette revendication des élus. Cette obsession portée par les élus n’est pas le souhait des Martiniquais et ce n’est encore moins une nécessité pour le développement de l’île.

D’ailleurs, avant de partir en Martinique, le chef de l’État pourra consulter son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dont le parti politique, le Modem, avait dévoilé il y a un an un sondage, expliquant qu’une très large majorité des Martiniquais sont hostiles à toute réforme institutionnelle.

Pour rappel, l’article 73 de la Constitution permet aux collectivités de décider elles-mêmes de certaines adaptations législatives et réglementaires, après habilitation. Il leur permet également de fixer des règles locales.

Cette évolution constitue une avancée constitutionnelle considérable par rapport au modèle traditionnel de la départementalisation.

La Martinique n’est plus seulement destinataire de décisions législatives et réglementaires prises à Paris. Ses élus peuvent prendre l’initiative de proposer des modifications, solliciter des habilitations et élaborer certaines règles spécifiques aux réalités martiniquaises.

Le 10 janvier 2010, les Martiniquais étaient invités à se prononcer sur la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Avec une participation de 55,32 %, le non l’emporta à 79,31 % des suffrages exprimés, contre seulement 20,69 % pour le oui.

Quatorze jours plus tard, le 24 janvier 2010, les Martiniquais étaient de nouveau consultés, cette fois sur la création d’une collectivité unique regroupant les compétences du département et de la région, tout en demeurant dans le cadre de l’article 73.

Le oui recueillit 68,30 % des suffrages exprimés, avec une participation bien inférieure de 35,81 %, soit une abstention de 64,19 %. Le « oui » représente 24,46 % de l’ensemble du corps électoral. 1 martiniquais sur 4.

Les Martiniquais avaient donc clairement rejeté le changement de régime constitutionnel, tout en acceptant, avec une très faible mobilisation, une réorganisation de leurs institutions dans le cadre de l’article 73.

Ces résultats et cette abstention rappellent que les obsessions institutionnelles des élus ne se sont pas les priorités de la population.

La création de la CTM : une véritable transformation institutionnelle

La création de la Collectivité territoriale de Martinique, issue des élections de décembre 2015, répondait à plusieurs ambitions des élus et des attentes des martiniquais :

⁠ ⁠Supprimer les doublons administratifs région département.

⁠ ⁠Mutualiser les moyens humains, techniques et financiers.

⁠ ⁠Réaliser des économies d’échelle sur un petit territoire de 1 128 kilomètres carrés.

⁠ ⁠Renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques.

⁠ ⁠Réunir au sein d’une même assemblée les compétences départementales et régionales.

⁠ ⁠Utiliser les possibilités d’adaptation législative et réglementaire.

Cette nouvelle collectivité est une transformation majeure. La Martinique a donc déjà bénéficié d’une évolution institutionnelle profonde.

Mais onze ans après, quel bilan peut-on en dresser ?

À écouter certains discours, la Martinique serait enfermée dans un cadre constitutionnel rigide, interdisant toute adaptation des lois et règlements aux réalités locales. Or, une simple lecture de l’article 73 permet de comprendre qu’il n’en est rien. Le pouvoir normatif existe déjà.

Son premier alinéa prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet : « d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Son deuxième alinéa permet aux collectivités elles-mêmes de décider de ces adaptations dans les matières relevant de leurs compétences, après habilitation législative ou réglementaire.

Son troisième alinéa leur permet également de : « fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire ».

Autrement dit, la Martinique dispose déjà de mécanismes lui permettant de solliciter des adaptations des normes nationales et de produire certaines normes locales.

Au-delà de la Constitution, le Code général des collectivités territoriales reconnaît une capacité d’initiative législative et réglementaire à l’Assemblée de Martinique. Son article L7252-1 dispose que : « L’assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires ». Cette possibilité concerne aussi bien les textes en vigueur que ceux en cours d’élaboration. Ces propositions sont transmises au Premier ministre et, lorsqu’elles concernent des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le même article prévoit qu’un rapport annuel indique les suites données à ces propositions.

La CTM dispose donc déjà d’un dispositif lui permettant de prendre l’initiative d’une évolution législative ou réglementaire.

Ainsi laisser croire que les élus martiniquais ne disposent aujourd’hui d’aucun moyen d’agir sur les normes nationales est faux.

Onze années de CTM : quelle utilisation des possibilités de l’article 73 ?

Depuis la création de la CTM en décembre 2015, plusieurs démarches d’habilitation ont été faites :

En 2016, le renouvellement de l’habilitation en matière énergétique. Le 21 décembre 2023, une demande d’habilitation concernant l’adaptation des règles en matière d’énergie. Le 26 juillet 2024, une demande d’habilitation concernant la création d’une autorité unique de l’eau et de l’assainissement. Les deux dernières demandes ont abouti à la loi du 30 juin 2026.

Ces démarches prouvent que les possibilités offertes par l’article 73 ne sont pas simplement théoriques.

Cependant, le nombre limité de démarches sur onze années d’existence de la CTM soulève la question de l’utilisation de ces droits.

Avant de réclamer davantage de pouvoirs, plusieurs questions mériteraient donc des réponses précises.

Combien de propositions de modifications législatives et réglementaires la CTM a-t-elle formulées depuis 2015 ? Combien de demandes d’habilitation a-t-elle déposées ? Quels projets ont été juridiquement empêchés par les limites de l’article 73 ?

Où sont les rapports annuels prévus par l’article L7252-1 permettant de mesurer les suites données aux propositions de l’Assemblée de Martinique ?

Depuis plusieurs années l’expression « pouvoir normatif » est devenue un élément de langage du discours des élus martiniquais.

Elle entretient une confusion entre trois réalités différentes :

⁠ ⁠La capacité de proposer des modifications législatives et réglementaires.

⁠ ⁠La capacité d’édicter des règles locales après habilitation.

⁠ ⁠La revendication d’une autonomie normative sans habilitation préalable.

Les deux premières existent déjà dans notre cadre constitutionnel. La troisième est une revendication politique supplémentaire.

Présenter le pouvoir normatif comme un pouvoir dont la Martinique serait privée est un mensonge.

Une démarche simple serait l’exploitation méthodique de toutes les possibilités offertes par l’article 73.

Dans les domaines du logement, des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’aménagement du territoire ou du développement économique, la CTM pourrait identifier les dispositions nationales inadaptées, formuler des propositions législatives, solliciter les habilitations nécessaires et mesurer les résultats obtenus.

Il faudrait commencer par :

⁠ ⁠Un inventaire complet des prérogatives existantes.

⁠ ⁠Un bilan de leur utilisation depuis décembre 2015.

⁠ ⁠Une identification précise des obstacles législatifs et réglementaires au développement.

⁠ ⁠Un programme de propositions d’adaptation des normes nationales.

⁠ ⁠Une évaluation publique des résultats obtenus et des éventuels refus de l’État.

Cette démarche permettrait de distinguer les véritables blocages constitutionnels des difficultés financières, administratives, organisationnelles ou opérationnelles.

Elle permettrait également de recentrer le débat institutionnel sur des objectifs concrets, directement liés aux préoccupations de la population.

Et si le problème n’était pas l’outil institutionnel ?

La Martinique a déjà bénéficié d’une transformation institutionnelle profonde en 2015. La collectivité unique devait permettre des économies d’échelle, une meilleure coordination des politiques publiques et une mobilisation des possibilités offertes par l’article 73.

Or, les économies attendues restent à démontrer et les démarches d’habilitation recensées depuis la création de la CTM sont peu nombreuses.

Dès lors, pourquoi considérer que la prochaine évolution institutionnelle produirait un meilleur résultat ?

Le changement institutionnel n’est pas une politique économique. L’autonomie normative n’est pas un programme de développement. Et l’accumulation de nouvelles compétences ne garantit pas une meilleure action publique.

Lorsqu’un outil n’a pas été pleinement exploité, peut-on raisonnablement attribuer à cet outil la responsabilité des mauvais résultats ?

Espérons que les élus martiniquais, aidé par un président de la République en fin de règne, ne feront pas de la campagne présidentielle de 2027 le prétexte pour remettre au premier plan un débat institutionnel bien éloigné des préoccupations quotidiennes de la population.

En 2010, les Martiniquais ont massivement rejeté le passage à l’article 74 et accepté la création d’un nouvel outil institutionnel dans le cadre de l’article 73. Onze ans après sa mise en place, ils attendent toujours un pilotage rigoureux et efficace de ce jeune outil : la CTM.

Quinze après, on peut donc considérer le double référendum de 2010 n’a toujours pas été digéré et mis en œuvre, faute de compétences souvent et de sincérité aussi, osons-nous dire, dans la relation avec Paris.

Les institutions façonnent les hommes. Mais les élus sont-ils à la hauteur de celles-ci ?

Michel Taube