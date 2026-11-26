Un tribunal de Hambourg décide si l’Argentine peut bloquer l’un des rares projets pétroliers hors zone de guerre. L’Europe – et la France – ont tout intérêt à ce qu’il aboutisse. Ordonnance attendue le 28 novembre.

Le 21 janvier 2026, devant la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, l’ambassadeur d’Argentine en France, Ian Sielecki, a refusé de commencer son audition : derrière lui, une carte du monde représentait les « îles Falkland » – et non les « Malvinas » – comme britanniques. « Un petit problème (…) qui est en réalité un grand problème pour mon pays », a-t-il prévenu. Il aura fallu un post-it jaune, collé sur la carte, pour que l’audition puisse commencer, comme l’a raconté Le Figaro. Anecdote piquante ? Plutôt révélatrice : ce que Buenos Aires défend sur les murs de Paris, il l’attaque méthodiquement devant les juges de Hambourg. Et l’enjeu n’est pas cartographique. Il est énergétique.

Les 10 et 11 novembre, le Tribunal international du droit de la mer a entendu l’Argentine et le Royaume-Uni, dans une affaire superbement ignorée par la presse française. Buenos Aires réclame des mesures conservatoires pour bloquer l’exploitation du champ Sea Lion, à 220 kilomètres des Malouines, dont l’investissement a été décidé en décembre 2025 par Navitas Petroleum et Rockhopper Exploration. Audience en français, présidée par le Camerounais Maurice Kamga ; plaidoirie en français de Marcelo Kohen, conseil de l’Argentine. Tout se déroulait dans notre langue – sauf l’intérêt de nos rédactions.

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a montré ce que coûte la dépendance énergétique : prix renchéris, pouvoir d’achat rogné, dette alourdie par les subventions. Depuis mars 2026, la fermeture de fait du détroit d’Ormuz – un cinquième du pétrole mondial en temps normal – a réédité la démonstration en pire. L’Europe a changé de chaîne, non de maître.

Or Sea Lion recèle un potentiel estimé à 1,7 milliard de barils, hors de toute zone de guerre, sans détroit menaçable ni régime capable de transformer l’énergie en arme. À l’heure où Bruxelles multiplie les stratégies de diversification, voilà une ressource qui ne demande qu’une chose : laisser faire un investissement privé déjà décidé, sous un État de droit allié.

L’argument vaut aussi pour nous. Si le Tribunal donnait raison à Buenos Aires, même à titre conservatoire, il offrirait un mode d’emploi à tous les États qui contestent un territoire français – et ils existent : Madagascar revendique les îles Éparses, Maurice l’île Tromelin, les Comores Mayotte ; le Vanuatu vient même de saisir la Cour internationale de justice au sujet des îles Matthew et Hunter, au large de la Nouvelle-Calédonie. Imaginez demain TotalEnergies empêchée d’explorer un nouveau gisement dans le canal du Mozambique, au large des Éparses, au motif qu’explorer reviendrait à « légitimer » une souveraineté disputée : le raisonnement argentin d’aujourd’hui deviendrait l’arme juridique pointée demain contre nos propres intérêts énergétiques.

Il y a quarante-quatre ans, la guerre des Malouines semblait une bizarrerie postcoloniale. En 2026, un baril du bout du monde peut peser sur le prix de l’essence à Lille ou à Marseille, et une ordonnance de Hambourg sur la solidité juridique de nos outre-mer. Que les juges parlent français est un clin d’œil ; que Paris et Bruxelles s’y intéressent enfin serait du réalisme.

Alexandre Mancino, Président du Cercle Orion & Avocat