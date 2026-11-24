Emma Suzan et Cécile Tesseyre, merci d’accorder un entretien à Opinion Internationale. Vous êtes les deux réalisatrices de la série à succès « Au galop, une saison à cheval » diffusée sur France Télévision, dans laquelle interviennent notamment Laure Bousquet et les élèves de l’Académie comportementale d’équitation de Firfol, bien connue de nos lecteurs.

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?

Emma Suzan : Je m’appelle Emma Suzan. Je suis sur le projet avec Cécile depuis les débuts et nous allons attaquer notre septième saison. Je suis réalisatrice sur la série.

Cécile Tesseyre : Comme l’a dit Emma, je suis sur le projet depuis le début. Pour ma part, j’en ai même écrit l’appel d’offres lorsque France Télévisions a sollicité la société de production Ah! Production pour un programme équestre, en 2020, en plein Covid, ce qui n’était pas simple.

J’ai commencé par la presse écrite avant de m’orienter vers la télévision. Aujourd’hui, nous sommes un peu multitâches : rédactrice en chef, cheffe de projet, autrice, réalisatrice. En fonction des budgets et des programmes, on porte plusieurs casquettes. Et je pense ne pas trahir Emma en disant qu’elle aussi est très multitâches.

Avec Au galop, nous portons un projet dans lequel nous mettons vraiment tout notre cœur.

Parlez-nous justement d’Au galop. C’est devenu une série culte qui a déjà réuni des millions de téléspectateurs pour tous les enfants et les familles qui aiment ou veulent découvrir le monde du cheval. D’où est venue l’idée ? Quelle a été l’étincelle de départ ?

Cécile Tesseyre : L’étincelle, je ne pourrais pas vous la raconter comme un moment unique, parce que j’ai été contactée par la production pour développer un embryon de format, avec une volonté très claire : aller dans des lieux de vie équestres et mettre le cheval au centre de la narration. L’idée était de montrer que le cheval n’est pas un vélo qu’on remet au garage, mais un animal sensible, doué de sensations, qui doit être traité comme un véritable personnage du récit.

Nous avons d’abord réfléchi avec la société de production à des lieux représentatifs. La Normandie s’est imposée naturellement, puisque c’est la première terre équestre de France. Ensuite, nous avons voulu montrer un panel aussi large que possible des activités équestres.

Nous sommes restées en Normandie, d’abord au Pôle international du cheval de Deauville, avec l’école d’équitation, qui représente un centre équestre classique comme on en trouve partout en France, mais avec la particularité d’intégrer l’Académie Delaveau, tournée vers la formation des cavaliers de haut niveau.

Et en contrepoint, nous avons voulu montrer un autre univers, complètement différent. Nous sommes allées à l’Académie comportementale de Firfol, dirigée par Laure Bousquet, avec une autre race de chevaux, les Irish Cobs, et une autre approche, davantage axée sur l’éthologie et la relation cavalier-cheval.

C’est vraiment ce mélange-là qui a construit l’identité de la série.

Vous en êtes aujourd’hui à la sixième saison diffusée, avec une septième en préparation. Au galop dépasse déjà les 17 millions de vues. Aviez-vous imaginé un tel succès au départ ? Comment l’expliquez-vous ?

Emma Suzan : Je pense surtout que la série correspond très bien à ce que vivent les cavaliers dans la vraie vie. On n’est pas dans la fiction, on est dans quelque chose de très proche de leur quotidien. Et en même temps, cela parle aussi aux non-cavaliers. Il y a des jeunes qui regardent l’émission sans jamais être montés sur un poney, mais cet univers les fait rêver.

C’est aussi une émission bon enfant, qui peut se regarder en famille. Beaucoup de grands-parents nous disent qu’ils la regardent avec leurs petits-enfants. Je pense que c’est l’une des raisons de son succès : Au galop rassemble toute la famille.

Cécile Tesseyre : C’est un programme grand public. À travers le cheval, on va chercher des émotions universelles : la compétition, le dépassement de soi, la réussite, l’échec, parfois l’échec qui mène à la réussite. Ce sont des apprentissages qui dépassent largement le seul monde équestre.

Nous avons aussi tenu à ce que ce soit un programme extrêmement bienveillant, sans être pour autant gnangnan. On montre les ratés, les compétitions perdues, les doutes, les fragilités. On est dans le vrai. Et je crois que cela parle aux enfants, quel que soit le sport qu’ils pratiquent.

Il ne faut pas oublier non plus que le cheval est un animal profondément fédérateur, un animal qui fait rêver, qu’on le connaisse ou non. Et quand on a la chance de le côtoyer, on sait que c’est un compagnon formidable. Tout cela a contribué à créer une forme de mayonnaise qui a pris.

Ce qui frappe aussi, c’est que vous montrez très bien la puissance pédagogique, formatrice, presque thérapeutique du cheval.

Emma Suzan : Oui, et je pense que cela nous ressemble aussi. Moi, par exemple, je ne suis pas cavalière. Donc je regarde ce monde avec une certaine distance, mais aussi avec beaucoup de curiosité. Cela nous aide à garder un équilibre dans la manière de raconter les choses.

Cécile Tesseyre : Et moi, au contraire, j’ai une très bonne connaissance du monde du cheval, puisque je monte depuis toujours. Cela nous permet d’être justes et équilibrées dans ce que nous racontons, dans le vocabulaire, dans les pratiques, dans la manière de filmer les chevaux. Au galop respecte profondément les cavaliers et les chevaux.

Le cheval, pour nous, n’est pas un accessoire. C’est un personnage. Et je pense que c’est l’une des grandes forces du programme. Il y a même des chevaux qui sont devenus de véritables stars de la série.

Emma Suzan : j’ajoute que nous suivons certains cavaliers et certains chevaux depuis le début. Kasper, par exemple, est un poulain qu’on a vu naître en saison. On a suivi toute son éducation, puis sa rencontre avec une jeune cavalière, Eden, qui l’a formé.

Il y a des enfants et des chevaux qui grandissent avec la série. Les jeunes qui regardent Au galop grandissent en même temps qu’eux. Cela crée une vraie identification.

Quelles sont les nouveautés de cette saison 6 ?

Emma Suzan : Il y a déjà un nouveau club qui entre dans l’émission : les Écuries d’Air Pur, à Angers.

Cécile Tesseyre : Ce qui nous a plu avec ce nouveau lieu, c’est qu’il permet d’élargir encore la palette des pratiques équestres. On y découvre une nouvelle race, le cheval islandais, un petit cheval très poilu et très attachant, qui a la particularité d’avoir des allures différentes de celles des autres chevaux. On y découvre aussi une nouvelle discipline, l’équitation islandaise.

Et puis ce club nous apporte aussi les Pony Games, une discipline fédérale par équipe, très tonique, très visuelle, très télégénique, avec beaucoup de rythme, d’adresse et d’énergie. Nous avons suivi ces cavaliers jusqu’aux championnats de France à Lamotte-Beuvron.

Un mot sur Ah! Production, la société qui vous accompagne depuis le début ?

Emma Suzan : Nous les remercions énormément de nous avoir laissé le champ libre et de nous faire confiance depuis bientôt sept ans.

Cécile Tesseyre : C’est grâce à Ah! Production qu’Emma et moi nous nous sommes rencontrées. C’était sur un précédent programme pour Equidia, en 2017. Et aujourd’hui encore, nous travaillons avec eux dans une relation de confiance très forte. Ils nous laissent une grande liberté, ce qui est précieux.

Nous pouvons citer Antoine Henriquet et Amélie Busnel, qui nous accompagnent depuis le début et avec qui nous travaillons main dans la main. Ils nous font confiance, et cette confiance est réciproque.

Et du côté de France Télévisions ?

Emma Suzan : Là aussi, les relations sont très saines. Les choses se font dans le dialogue. On travaille ensemble, on échange beaucoup, mais on ne nous impose pas des choses de manière artificielle. Cette confiance est vraiment essentielle.

Vous avez aussi publié un livre autour de la série.

Cécile Tesseyre : Oui, et c’est une aventure dont nous sommes très fières. À partir de la saison 3, France Télévisions a développé avec Larousse plusieurs ouvrages sous la marque Au galop. Avec Emma, nous nous sommes dit : pourquoi ne pas proposer un livre qui soit vraiment dans l’esprit du programme ?

Nous avons donc conçu un ouvrage, « 40 défis pour se dépasser en équitation », paru en octobre 2025, qui reprend ce que nous appelons les « humeurs » de la série, c’est-à-dire les défis, les jeux, les activités que l’on voit dans les clubs. Nous les avons rassemblés dans un guide pratique : comment faire, avec quel matériel, quelles consignes de sécurité, comment adapter les exercices…

L’idée, c’était que les jeunes puissent refaire ces activités dans leurs centres équestres, et que cela puisse aussi inspirer les enseignants quand ils manquent d’idées.

Emma Suzan : Ce livre représente vraiment tout ce qu’on aime dans le programme : des idées ludiques, parfois originales, souvent détournées de jeux qui ne sont pas équestres à l’origine, mais qu’on adapte aux chevaux et aux poneys. Cela apporte de la fantaisie et de la bonne humeur, et c’est aussi une des forces de la série.

Vous semblez avoir tissé avec les clubs et les cavaliers des liens qui dépassent largement le simple tournage.

Emma Suzan : Oui, complètement. Des enfants sont venus avec nous dans des dédicaces du livre, notamment au Salon du cheval. Ils ont pris du temps pour cela sans y avoir le moindre intérêt financier. Ils l’ont fait de bon cœur, pour nous, pour la série. Cela nous a énormément touchées.

Le monde équestre et la Fédération française d’équitation vous soutiennent-ils ?

Cécile Tesseyre : Oui. Au début, lorsque nous sommes arrivées à Lamotte-Beuvron pour tourner les championnats de France, il y avait sans doute un peu de curiosité, peut-être même un peu d’inquiétude. Mais ils ont très vite compris ce que nous apportions.

Ils voient bien que le programme dépasse le seul cercle des cavaliers. Quand nous avons besoin d’eux pour tourner dans de bonnes conditions, ils sont là.

Emma Suzan : Et dans cette saison 6, le président de la Fédération française d’équitation, Frédéric Bouix, intervient même dans le programme avec les Écuries d’Air Pur. Cela montre bien qu’il y a une vraie reconnaissance.

Un dernier mot ?

Emma Suzan : C’est une émission qui nous tient vraiment à cœur, et on aime profondément les gens qui y participent. Sans les clubs, sans les cavaliers, sans leur envie de nous donner ce qu’ils nous donnent, Au galop n’existerait pas.

Cécile Tesseyre : C’est vrai que les liens dépassent largement le cadre du programme. Et c’est aussi l’une des choses qui nous ont le plus surprises : pour la première fois, nous avons vu des fans venir sur les lieux de tournage, programmer des vacances pour découvrir Deauville, Firfol ou d’autres endroits liés à Au galop.

Quand on tourne avec des célébrités, cela peut sembler normal. Mais là, il s’agit d’une série documentaire avec des jeunes, des chevaux, des clubs. On n’est ni dans la fiction, ni dans la téléréalité, ni avec des influenceurs. Voir des gens faire des kilomètres pour nous retrouver, c’est assez incroyable.

Et j’ajouterais une chose : cette série montre aussi que le monde du cheval n’est pas aussi fermé qu’on le croit parfois. On peut venir au cheval sans en être issu, on peut entrer dans cet univers. C’est aussi cela que nous voulons raconter.

Propos recueillis par Michel Taube