Je me réjouis de voir notre pays 🇫🇷 attirer de nouveaux investisseurs. Plus d’investissements, c’est potentiellement plus de croissance, plus d’entreprises et plus d’emplois.

Mais je refuse de me joindre au concert d’autosatisfaction !

Pendant que nous célébrons les milliards annoncés, une autre France continue de crever de sous-investissement privé !!

Nos 1 584 quartiers prioritaires QPV captent moins de 2 % des investissements privés !

Moins de 2 % !!!! Des miettes !!!!

À Trappes, Mantes-la-Jolie, Vault en Velin, Roubaix et dans tant d’autres territoires, ce ne sont pourtant ni les talents, ni les entrepreneurs, ni les TPE PME, ni les opportunités économiques qui manquent !

Ce qui manque, ce sont les capitaux et surtout, la volonté d’aller les chercher !

À Versailles en juin, puis à Paris aujourd’hui, Choose France déroule le tapis rouge aux investisseurs et c’est très bien !

Mais pourquoi nos banlieues restent-elles au pied du tapis rouge ?

Alors, plutôt que d’attendre une invitation, nous avons décidé d’agir.

Avec nos petites mains, nos moyens et surtout notre détermination, nous avons créé CHOOSE BANLIEUE, le Forum économique des banlieues.

Et puisque l’audace consiste aussi à dire ce qui dérange, je vais me permettre une remarque politiquement incorrecte :

Je regrette profondément l’absence de soutien actif des services de l’Élysée à cette initiative Emmanuel Macron.

Oui, je l’écris publiquement.

Je trouve ce paradoxe insupportable : nous savons mobiliser les plus grands investisseurs du monde pour la France, mais nous peinons encore à mobiliser cette même ambition pour nos propres banlieues !

Nous ne demandons ni charité, ni traitement de faveur !

Nous demandons que nos territoires soient enfin considérés pour ce qu’ils sont : des territoires d’investissement, de création de richesses et de croissance économique.

Le développement économique de nos banlieues n’est pas une affaire de solidarité : c’est une affaire d’intelligence économique et d’intérêt national !

Alors oui à Choose France Mais CHOOSE TOUTE LA FRANCE !

Une France qui laisse à l’écart de l’investissement une partie de ses territoires dotés de la plus forte dynamique démographique, de 300 millions de m2 de réserve foncière stratégique, de 18 % de compétences disponibles et d’un potentiel de 150 milliards d’euros à 15 ans, se prive elle-même d’une partie de sa croissance.

Aziz SENNI

Entrepreneur-Investisseur

Président fondateur de Choose Banlieue (www.choosebanlieue.fr), Quartiers d’Affaires, Forum Économique des Banlieues