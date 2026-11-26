Le Palais du Luxembourg accueillera, vendredi 4 décembre 2026, un colloque consacré à la défense de la liberté d’expression. Organisée à l’initiative du Comité Boualem Sansal pour la liberté d’expression, cette rencontre réunira plusieurs personnalités françaises et internationales autour des enjeux démocratiques contemporains.

Un peu plus d’un an après sa libération des prisons algériennes, Boualem Sansal poursuit son engagement en faveur de la liberté de parole. L’écrivain assurera la conférence inaugurale de ce colloque intitulé « Protéger la liberté d’expression, condition de la démocratie ». Les débats débuteront à 14h30 au Sénat et s’articuleront autour de deux grandes tables rondes associant des perspectives historiques et contemporaines.

Initialement constitué pour obtenir la libération du romancier, le Comité Boualem Sansal a depuis élargi son champ d’action à la défense de la liberté d’expression. Cette évolution intervient après une importante mobilisation internationale en faveur de l’écrivain, arrêté en Algérie en novembre 2024, condamné à cinq ans de prison, puis gracié en novembre 2025 par le président Abdelmadjid Tebboune.

Des grandes affaires historiques aux controverses contemporaines

La première table ronde reviendra sur plusieurs affaires emblématiques de l’histoire intellectuelle et judiciaire. Les participants évoqueront notamment l’affaire Calas, l’engagement d’Émile Zola dans l’affaire Dreyfus et le procès Kravchenko. Les controverses plus récentes concernant l’historien Georges Bensoussan et l’enseignant Didier Lemaire permettront également d’aborder les conditions d’exercice de la liberté de parole dans la société contemporaine.

La seconde table ronde sera consacrée aux nouvelles menaces pesant sur la liberté d’expression en France et dans l’Union européenne. Elle permettra de confronter différents regards sur les enjeux politiques, juridiques et médiatiques liés à la protection de cette liberté fondamentale, à l’heure où les réseaux sociaux et les plateformes numériques occupent une place croissante dans le débat public.

Un rendez-vous au cœur du débat démocratique

Plusieurs personnalités sont annoncées parmi les intervenants, dont l’ancienne ministre Noëlle Lenoir, l’historien Jean Garrigues, l’anthropologue Florence Bergeaud-Blackler, le philosophe Yves Roucaute et le politologue Stéphane Rozès. Francis Teitgen, Rémi-Pierre Drai, Charles Sapin, Olivier Vial ainsi que l’essayiste américain Michael Shellenberger figurent également au programme.

À travers cette initiative, le Comité Boualem Sansal entend prolonger son engagement au-delà du seul parcours de l’écrivain franco-algérien. En réunissant des personnalités issues de différents horizons professionnels et intellectuels, les organisateurs souhaitent inscrire la défense de la liberté d’expression dans une réflexion plus large sur le fonctionnement des démocraties européennes, la confrontation des idées et la place du pluralisme dans l’espace public.

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Emma Ray