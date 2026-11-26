Omar Harfouch sort gagnant de la bataille engagée contre lui à propos d’articles publiés dans Entrevue. Par une ordonnance du 25 novembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assignation d’Ammar Abd Rabbo. Le photographe est condamné à verser 1 500 euros au compositeur et homme d’affaires, en plus de l’intégralité des dépens.

Au cœur de la décision rendue par la 17e chambre civile figure la qualité dans laquelle Omar Harfouch était poursuivi. La défense, assurée par Me Jean-Marc Fédida, a fait valoir que le différend concernait sa responsabilité de directeur de la publication d’Entrevue. La juge a retenu cette analyse du litige.

Ammar Abd Rabbo invoquait pourtant un protocole transactionnel signé entre les deux hommes le 27 octobre 2023. Il considérait que cinq articles diffusés en décembre 2024 et janvier 2025 violaient cet accord tout en portant atteinte à sa réputation. Son assignation avait été délivrée à Omar Harfouch le 20 février 2025.

Ces publications abordaient les relations professionnelles d’Ammar Abd Rabbo avec l’ancien président syrien Bachar el-Assad. Elles revenaient sur son travail de photographe auprès de lui et interrogeaient son parcours sous la dictature syrienne. Ammar Abd Rabbo demandait 120 000 euros de dommages et intérêts, 15 000 euros de frais de justice et la suppression des cinq textes du site d’Entrevue.

Les arguments de la défense retenus à Paris

Le tribunal considère que les reproches adressés à Omar Harfouch ne visaient pas un comportement personnel relevant de sa relation contractuelle avec Ammar Abd Rabbo. Ils mettaient en cause le responsable de publication pour des articles de presse. La procédure devait, à ce titre, respecter le cadre spécifique et les garanties de la loi du 29 juillet 1881.

C’est sur les conditions dans lesquelles l’action avait été engagée que porte cette victoire, sans appréciation du tribunal sur la vérité des éléments publiés. L’ordonnance met à la charge d’Ammar Abd Rabbo 1 500 euros à verser à Omar Harfouch pour ses frais de défense, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Pour le compositeur, l’issue de cette manche judiciaire compte dans un contentieux qui dure depuis plusieurs années. Il dénonce ce qu’il considère comme un harcèlement juridique à travers les actions visant les publications d’Entrevue. Il voit dans la décision parisienne une étape importante, après avoir obtenu gain de cause sur l’annulation de l’assignation.