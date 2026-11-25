Emmanuel Macron n’invitera donc pas les maires à l’Élysée.

Jupiter fuit les maires. Et il ne les fuit pas depuis cette semaine, ni depuis la semaine dernière : il les fuit méthodiquement, année après année, depuis qu’il a compris, dès son premier congrès des Maires de France en 2017, qu’ils ne l’applaudiraient pas.

Le président de la République a donc mieux à faire que de participer au plus grand rendez-vous démocratique de notre pays ?

Qu’a-t-il donc de plus urgent dans ces trois jours, sinon précisément ce qu’il fait depuis dix ans : fuir et beaucoup mépriser !

L’excuse est servie avec le sourire protocolaire habituel : des raisons d’agenda. La bonne, la mauvaise excuse !

Le 108ème Congrès des maires de France se tient pourtant avec douze mille cinq cents élus présents (un record absolu !), quarante pour cent de nouveaux maires, un mot d’ordre qui claque comme un avertissement, « Regagnons nos libertés ».

D’année en année, Jupiter a cultivé la méfiance, le dédain, un jacobinisme centralisateur totalement dépassé, une recentralisation face à des pouvoirs locaux qui font vivre la France.

Et qui l’ont parfois sauvée, notamment pendant la crise des gilets jaunes en acceptant de poser dans les Grands débats du président : en janvier 2019, quand les gilets jaunes occupaient les ronds-points et, débordés par leur succès, commettaient violences et samedis noirs, pendant que l’Élysée cherchait comment renouer le dialogue avec les Français, Emmanuel Macron avait trouvé près de sept heures pour parler seul devant plus de six cents maires dans un gymnase de l’Eure. Sept heures, à Grand-Bourgtheroulde !

Et pendant la crise Covid, maires, départements et régions ont acheté ou fait coudre des masques et ont suppléé aux ratés de l’administration centrale.

La chronologie d’une fuite

Mais reprenons la petite histoire de cette fuite…

Premier congrès des maires de son premier quinquennat. Emmanuel Macron vient, il monte à la tribune, il est hué et sifflé. Mais il vient. Et il prend un engagement solennel, devant ceux qui viennent de le conspuer : « Je m’engage à une chose, si vous l’acceptez, c’est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. »

2018, il fuit déjà. Un an plus tard, il annule sa venue au congrès et envoie Édouard Philippe prononcer le discours de clôture. Lui reçoit les maires à l’Élysée, chez lui, dans son décor, sans contradicteur. Premier contournement.

2019, il revient. Discours à l’ouverture du congrès, puis deux mille maires à l’Élysée. Il tient sa promesse. Une fois.

2021, il revient encore. Clôture du congrès, un millier de maires reçus.

2022, la bascule. Le voilà qui renonce à la tribune sans la moindre vergogne. Pas de discours au congrès, Élisabeth Borne s’y colle. À la place, trois heures et demie de déambulation dans les allées du salon, celui des exposants et des prestataires, à quelques dizaines de mètres du congrès mais à mille lieues de la confrontation. Il l’assume, et sa justification est un aveu : « C’est mon deuxième mandat, j’ai déjà fait quatre discours. Je suis plus utile sur le terrain à venir sentir, entendre, écouter qu’à refaire le même discours d’une année sur l’autre. »

Traduction : la tribune, c’est là où on lui répond. Les allées du salon, c’est là où on lui demande des selfies. Le président a choisi. Et il l’annonce lui-même : « dorénavant », ce sera ainsi.

2023, il récidive. Toujours pas de congrès, Élisabeth Borne clôt encore. Une déambulation au salon. Une réception à l’Élysée. David Lisnard dénonce publiquement son « inconstance ».

2024, il disparaît. Tournée en Amérique latine. Et cette fois, plus rien du tout : pas de visite, pas de discours, pas de réception. Une première depuis 2017, hors Covid. Le Monde titre sur un « enchaînement de rendez-vous ratés ».

2025, il rogne encore. Plus de réception collective à l’Élysée. Une dizaine de maires conviés en petit comité, choisis, pendant deux heures, puis un dîner d’entrepreneurs dans le cadre de Choose France. La République des maires réduite à une table de dix personnes triées sur le volet, entre deux investisseurs.

2026, il ne vient plus du tout. Officiellement : raisons d’agenda.

Voilà ce que « raisons d’agenda » veut dire quand on aligne les années : un président qui a promis de venir rendre compte chaque année, et qui, depuis 2022, ne l’a plus fait une seule fois.

Dix ans de macronisme, c’est dix ans de promesses de décentralisation et dix ans de recentralisation et d’étouffement budgétaires. La suppression de la taxe d’habitation sans ressource de substitution claire, l’état d’urgence sanitaire appliqué aux communes, les dépenses de fonctionnement encadrées, la contractualisation à la place de la liberté, le contrat de « décentralisation » promis, délayé, enterré, trahi.

Certes, il y a le nouveau statut de l’élu local, arraché au forceps. Mais qui de la grande loi sur la police de proximité. Sarkozy l’avait supprimée, Macron ne l’a pas rétablie.

Il est d’autant plus dommageable que le président de la République ne participe pas au Congrès des maires de France qu’ils sont, faut-il le rappeler, des officiers d’état civil et des agents de l’État par destination. Bref, un pilier de la puissance publique.

Comme nous le rappelait Jean-Luc Dupont, maire de Chinon et président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), en marge de l’événement sur le gaz vert organisé pendant le Salon des maires de France par Bertrand Lachat, président de Territoire d’énergie en Isère, « la politique énergétique de la France, pour ne citer que cet exemple pourtant crucial, l’Etat ne peut la mettre en œuvre seul. Ni l’imaginer sans la participation des élus locaux. »

En fuyant les maires le Président de la République divise la puissance publique et affaiblit l’État.

Le deuxième agenda

Mais il y a une autre raison à cette fuite, et il serait naïf de croire qu’elle pèse moins lourd.

Ce congrès est celui de la double candidature. David Lisnard y brigue à la fois sa succession à la tête de l’AMF (réponse à 14h aujourd’hui) et l’Élysée (réponse fin avril ou début mai). Et lundi, pour la première fois, il passait devant Édouard Philippe dans un baromètre des intentions de vote. Celui qu’on traitait il y a un an de libéral folklorique devance désormais, dans un duel, Marine Le Pen.

C’est la vieille blessure du macronisme : avoir confondu la verticalité avec la hauteur. Dix ans à célébrer la proximité dans les discours et à traiter les territoires en guichet dans les arbitrages.

Le chef de l’Etat aurait-il de la rancœur ? Une dose de jalousie ? Selon l’enquête Fractures françaises de novembre, de Sciences Po et Cevipof, 73 % des Français font confiance aux maires. Au président de la République, 19 %. En venant chaque année au Congrès des Maires de France, le président de la République aurait compris pourquoi…

Alors oui, Macron fuit les maires. Ce n’est pas un impair d’agenda, c’est une ligne politique.

Michel Taube