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Je me réjouis de voir notre pays 🇫🇷 attirer de nouveaux investisseurs. Plus d’investissements, c’est potentiellement plus de croissance, plus d’entreprises et plus d’emplois. Mais je refuse de me joindre au concert…
Emma Suzan et Cécile Tesseyre, merci d’accorder un entretien à Opinion Internationale. Vous êtes les deux réalisatrices de la série à succès « Au galop, une saison à cheval » diffusée sur France Télévision,…
Le capitalisme peut-il concilier développement humain et protection de l’environnement ? Telle est la question à laquelle l’énergéticien Philippe Charlez et le juriste et avocat Julien Anfruns tentent de répondre dans leur ouvrage…
Prendre la tête du Consistoire de Paris dans le climat que nous traversons n’est ni une démarche d’ambition, ni l’aboutissement d’une carrière institutionnelle. C’est un acte de responsabilité, un engagement guidé par…
Nous vivons une époque qui a fait de l’innovation une religion. Il faut innover partout, tout le temps, sur tout. Innover pour produire, pour séduire, pour concurrencer, pour exister. Le mot s’affiche…
Opinion Internationale : Bonjour Jean-Philippe Dugoin-Clément. Nous sommes à la veille du 108ème Congrès des Maires de France. Vous avez été élu président de l’Association des maires d’Île-de-France en octobre dernier, succédant…