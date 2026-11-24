Prendre la tête du Consistoire de Paris dans le climat que nous traversons n’est ni une démarche d’ambition, ni l’aboutissement d’une carrière institutionnelle. C’est un acte de responsabilité, un engagement guidé par le devoir de protection et d’espérance envers les 300 000 Juifs de notre région et le fruit d’un parcours.

C’est une nouvelle gouvernance respectueuse de la précédente, l’honorable Joël Mergui. Merci.

Dans ce contexte, ma qualité de nouveau Président du Consistoire de Paris n’est pas faite de curiosités premières mais de précisions.

Ex-trésorier de notre Consistoire, je demeure un homme ancré dans la réalité de notre cité.

Mon métier de chirurgien-dentiste m’a appris la rigueur du geste, l’écoute et l’obligation de soin.

Mon engagement associatif, en tant qu’ancien trésorier du Consistoire central et bâtisseur de communautés de terrain, m’a confronté aux réalités concrètes de la gestion, des finances et du service aux fidèles.

Et naturellement, ma formation rabbinique, exigeante et profonde, m’a donné la structure morale et la fidélité à nos textes.

Aujourd’hui, la gravité du moment nous interdit toute gestion contemplative. Le temps n’est plus à l’administration tranquille du culte.

Face à la violence du climat social, à la résurgence sans complexe de l’antisémitisme et aux ambiguïtés du débat politique, nous n’avons pas le droit d’être une institution hésitante ou dépassée.

Le Consistoire de Paris et de l’Île-de-France est l’organisation centrale qui, je le rappelle, pour nos partenaires, structure, gère et protège la vie religieuse, culturelle et civile des Juifs d’Île-de-France depuis sa création par Napoléon.

Mais pas seulement.

Il faut mesurer ce que représente notre maison commune. Le Consistoire de Paris n’est pas seulement l’héritier de cette histoire bicentenaire fondée par Napoléon : c’est le cœur battant de la plus grande communauté juive d’Europe, réunissant près de 300 000 personnes en Île-de-France.

Notre autorité s’appuie sur un maillage territorial sans équivalent : plus de 120 synagogues et communautés affiliées, une cinquantaine de Talmud Torah qui forment nos enfants, plus de 400 établissements agréés pour la Kashrout, et des milliers de familles accompagnées chaque année dans l’épreuve comme dans la joie.

Avec les femmes et les hommes qui m’accompagneront dans le Consistoire, du terrain jusqu’à la direction, nous sommes les piliers d’une même ambition. Aucun effort n’est neutre, aucune action n’est secondaire. heureusement nous ne partons pas de rien. Nous avons le potentiel, l’expertise et l’énergie issue du terrain. Justement. Car c’est cette présence concrète, quotidienne et incontournable qui fait du Consistoire la colonne vertébrale du judaïsme francilien. Et c’est, forte de cette puissance réelle, que notre institution doit aujourd’hui opérer sa transition.

Mon projet s’articule autour de quatre principes fondamentaux : être le protecteur, le rempart et le garant, l’acteur de la transmission.

le protecteur

Avant tout rôle représentatif, la fonction subliminale et harmonieuse d’un Président de Consistoire de Paris et de l’Île-de-France réside dans cet engagement indéfectible : protéger les Juifs.

Véritable bouclier réel, spirituel et harmonieux, il incarne la souveraineté morale d’une communauté millénaire, veillant avec la fierté, l’autorité et la grandeur qui siéent au gardien d’un peuple. Cet engagement n’est puissant que parce qu’il est habité par une profonde affection pour cette communauté, une humanité vibrante qui transforme le devoir en une mission du cœur.

C’est un magistère d’humanité au service de la vie jusqu’à sa phase ultime.

Le Rempart, c’est notre devoir absolu face aux menaces extérieures.

Mon chemin n’est pas de commenter la météo politique dans des polémiques réelles. Néanmoins, de les identifier, les décrypter en temps réel et de les intégrer pour ajuster mon analyse de la situation est une nécessité. C’est incontournable d’être synchronisé au réel de son époque. C’est représenter ou s’exprimer publiquement quand le contexte l’exige.

Dès lors, ma priorité : c’est la sécurité physique, morale et spirituelle de chaque enfant, de chaque famille qui franchit le seuil d’une synagogue ou d’une école en Île-de-France.

C’est pourquoi, lorsque les soubresauts de la diplomatie internationale créent des tensions irresponsables sur notre sol, mon rôle est de dire aux pouvoirs publics, les yeux dans les yeux :

assumez les conséquences de vos mots et garantissez sans faillir la protection de nos concitoyens.

Les Juifs de France n’ont pas à servir de monnaie d’échange ou de cibles par procuration. Mais considérez-nous, au sens noble du terme, reconnaissez notre identité : nous sommes un peuple résistant et inspiré. Souvenez-vous : ne partageons-nous pas les valeurs morales essentielles ?

Nous vivrons notre identité la tête haute, sans nous cacher et sans baisser la voix.

Le Garant, c’est notre engagement envers la continuité et la modernisation du judaïsme francilien.

Le Consistoire est la maison commune de tous les Juifs, sans distinction ni querelle de chapelles.

Mais pour être à la hauteur des enjeux nouveaux, notre institution doit opérer sa propre transition. On ne peut plus gérer les défis de 2027 avec les outils du passé.

Nous engageons une accélération stratégique sans précédent :

La modernisation et le digital : nous mettons les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle au service de nos usagers, pour simplifier la vie cultuelle (kashrout, état civil, événements), fluidifier la gestion de nos synagogues et offrir une transparence absolue.

Nous développons désormais une communication directe et réactive : Parler le langage de notre époque, répondre en temps réel aux attaques et réenclencher le dialogue avec les générations plus jeunes qui attendent des actes et de l’efficacité.

Les événements seront inscrits au calendrier du Consistoire, fédérateurs, intergénérationnels et passionnants…

À plus forte raison , cet intergénérationnel va être le moteur. La transmission : je veux dire combien l’enjeu de la transmission aux jeunes générations sera le pivot central de ma gouvernance.

Nous voulons une transmission dynamisée : Repenser nos Talmud Torah (cetteécole religieuse juive équivalente au catéchisme) et nos centres d’étude pour en faire des lieux d’excellence, attractifs et vivants. Organiser des ateliers, des rencontres, des débats …

Ma volonté est de transformer le Consistoire pour en faire un haut pôle d’excellence intellectuelle. Plus qu’une institution, il doit devenir un révélateur et un développeur d’intelligence, au service de la transmission, de la réflexion et du rayonnement de la pensée.

Le Consistoire : c’est la colonne vertébrale du judaïsme francilien. Et les jeunes sont notre espoir, le sens de notre action.

Intelligence collective

Face au risque du repli ou de l’effacement, nous répondons et répondrons encore et encore par l’action, l’unité, la résilience et ce qui nous unit, l’extraordinaire solidarité humaine par-dessus tout.

En appui de ces engagements : tant que j’exercerai cette fonction de Président du Consistoire de Paris et de l’Île-de-France , la vie juive francilienne ne reculera pas.

Parce-que nous serons ultra-vigilants sur notre sécurité, fermes sur nos principes républicains, et audacieux dans la modernisation de nos institutions.

Je veux rappeler ainsi que le judaïsme n’est pas un patrimoine culturel que l’on contemple passivement : c’est une étude incarnée, un souffle transmis depuis trois millénaires. Il se nourrit des époques, s’adapte, mais ne faillit pas face au cours du temps.

Aujourd’hui, nous réinterprétons notre matrice originelle, notre héritage vivant, avec la même fidélité au texte et la puissance de notre époque. Le judaïsme , c’est donc une dynamique de transmission et en même temps une mémoire battante, une alliance transmise depuis trois millénaires.

On ne protège pas une tradition en la mettant sous cloche, mais en augmentant sa portée. Le Consistoire n’est pas un musée des certitudes : c’est également un réseau vivant, un processeur d’avenir qui transforme cette mémoire en énergie.

À la résignation ambiante, nous opposons une architecture solide et une intelligence collective.

Hymne à notre culture

Façonnée par l’exil et le nomadisme forcé, cette même intelligence juive s’est forgée dans la nécessité vitale de devoir tout réinventer quand tout avait été arraché, faisant de l’esprit le seul territoire qu’aucun pouvoir ne pouvait confisquer. De l’épreuve du vagabondage et de l’errance est née une sagacité singulière : une faculté d’adaptation absolue, où le savoir et l’interprétation sont devenus la seule patrie portative. À force de traverser les siècles sans terre ferme, notre intelligence est devenue un art d’anticiper le vent, de lire entre les lignes du monde et de transformer l’insécurité de l’exil en une quête perpétuelle de sens.

Nous, juifs franciliens, ne sommes pas en sursis, nous sommes en pleine accélération.

Ce qui veut dire que la tradition nous donne l’ancrage ; la technologie nous donne la vitesse.

Enfin, donnons-nous rendez-vous avec un Consistoire qui ne se contente pas seulement de résister mais qui veut tourner à pleine puissance, au milieu des bruits et du fracas du monde.

David Amar

President du Consistoire de Paris