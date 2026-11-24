Le capitalisme peut-il concilier développement humain et protection de l’environnement ? Telle est la question à laquelle l’énergéticien Philippe Charlez et le juriste et avocat Julien Anfruns tentent de répondre dans leur ouvrage au titre provocateur « L’éco-capitalisme durable », publié aux éditions Hermann le 7 octobre.

Dans une première partie intitulée « Le désenchantement », les auteurs dressent un bilan sévère dix ans après la COP21. Malgré 15 000 Mds$ investis, la consommation d’énergies fossiles comme les émissions de GES continuent d’augmenter. Si l’enlisement est multifactoriel, ils attribuent cet échec principalement au développement des pays émergents et à l’effondrement du multilatéralisme, désormais supplanté par une nouvelle logique de blocs : BRICS / Europe / États-Unis.

On l’a vu une fois de plus avec le lamentable échec de la COP 31 en Turquie. Comme nous l’écrivions il y a un, il serait temps de supprimer les COP et de les remplacer par des alliances d’objectifs et de solutions, à la carte et efficaces.

Les auteurs soulignent également l’essoufflement de la croissance verte européenne (renouvelables, usages électriques, hydrogène) faute de rentabilité suffisante. Retards, renoncements et faillites se multiplient tandis que les majors énergétiques réinvestissent massivement dans des projets fossiles beaucoup plus rémunérateurs.

Malgré ce constat, l’Europe persiste dans son Pacte vert que Charlez & Anfruns rebaptisent « pace des 4i » : irréaliste dans ses objectifs, injuste car donnant une prime aux mix énergétiques historiquement carbonés, insoutenable par son coût et surtout inutile face à « l’éléphant chinois » émettant un tiers du CO₂ mondial.

Prisonnière de ses contradictions, l’Europe est en train de se « suicider sur l’autel de la vertu climatique ».

Les auteurs soulignent que l’écologie politique est de plus en plus perçue par les classes populaires comme un paternalisme élitiste déconnecté de leur quotidien. Cette fracture nourrit le rejet politique : désormais un tiers des Français, dont 50 % au sein de la droite nationale, se disent climatosceptiques.

Entre une « religion carbo centrée » prônant une décarbonation irréfléchie et un « décroissantisme » rejetant les moteurs du progrès, Charlez & Anfruns défendent une troisième voie : l’écocapitalisme durable. Tout en condamnant le consumérisme excessif, ils réaffirment leur attachement à la croissance économique et à l’innovation technologique, indissociables, selon eux, des valeurs cardinales de la démocratie libérale : liberté individuelle, propriété privée, économie de marché et État de droit.

Pour les auteurs, le capitalisme, moteur du développement humain, constitue aussi le meilleur levier de protection de l’environnement. Les faits sont têtus : la prospérité économique permet en effet de financer des politiques environnementales ambitieuses et de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles. Loin d’être une vertu universelle, l’écologie est surtout un « sport de riches ».

Les ressources matérielles et énergétiques n’étant pas infinies, leur épuisement représente une limite mécanique à la durabilité du capitalisme. Pour répondre à ce dilemme, les auteurs distinguent matière et énergie : la première se recycle, tandis que la seconde, une fois dissipée, est irrémédiablement perdue. Un éco-capitalisme durable suppose donc d’une part de limiter la consommation de matière et d’autre part de « libérer l’humanité de sa geôle énergétique » des combustibles fossiles et de l’uranium fissile.

Pour prolonger la durée de vie des ressources matérielles, Charlez et Anfruns préconisent de développer l’économie circulaire ainsi qu’un « localisme intelligent », fondé sur une réindustrialisation ciblée, sans pour autant renoncer au libre-échange, pilier de la création de richesse. Sur le plan énergétique, les auteurs défendent le couplage local des énergies renouvelables et de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), à l’instar de la géothermie. Mais, seule, selon eux, seule la surgénération au plutonium et la fusion nucléaire sortiraient durablement de cette « geôle énergétique ».

Enfin, face à l’inertie de la transition écologique, les auteurs anticipent un réchauffement de 2,5 °C d’ici 2100, qui imposera de s’adapter. Dans un contexte de dette endémique, ils plaident pour un meilleur équilibre financier entre atténuation et adaptation. Protection des forêts, désartificialisation des sols, prévention des inondations, climatisation, gestion de l’eau et agriculture plus résiliente grâce au génie génétique : les chantiers sont immenses.

« Si le capitalisme est la cause du réchauffement climatique, il en est aussi la solution ! » Avec leur concept d’éco-capitalisme durable Philippe Charlez et Julien Anfruns donnent tou leur sens à cette phrase fameuse de l’économiste Johan Norberg.

À l’heure où le climat et l’énergie s’imposent comme des sujets clés dans le débat présidentiel, tout candidat à l’Élysée devrait lire cet ouvrage pour en maîtriser les enjeux.

Michel Taube