Alors que Nayib Bukele décide d’intervenir militairement en Haïti au nom du rétablissement de l’ordre, sous le regard inquiet des défenseurs du droit international, c’est une nouvelle pierre qui vient ébranler un édifice que l’on croyait pourtant indestructible. Le Conseil de sécurité de l’ONU, prisonnier des rivalités entre ses grandes puissances, semble de plus en plus impuissant à remplir sa mission. Après des décennies durant lesquelles le droit devait contenir la force, assistons-nous au retour des rapports de puissance ? Et surtout, que reste-t-il de nos principes lorsque ceux qui prétendent défendre la justice choisissent de s’en affranchir sans avoir à répondre des conséquences de leurs actes ?

Du Salvador à Haïti : la méthode Bukele

Haïti est-il enfin sur le point de sortir de l’interminable succession de crises qui entrave son développement ? Ancienne colonie française contrainte, après son indépendance, d’indemniser ses anciens maîtres, le pays a depuis connu une succession de catastrophes naturelles, d’instabilités politiques et de crises économiques. Aujourd’hui, une partie de son territoire est passée sous le contrôle des gangs, tandis que les autorités tentent tant bien que mal de restaurer leur souveraineté.

Mais pour comprendre ce qui s’y joue, il faut regarder un peu plus à l’ouest, vers une autre petite république d’Amérique centrale : le Salvador.

Longtemps ravagé par les gangs MS-13 et Barrio 18, dont l’implantation fut favorisée par les expulsions américaines vers un pays à peine sorti de sa guerre civile, le Salvador enregistrait en 2015 plus de cent homicides pour 100 000 habitants. C’est dans ce contexte qu’émergea Nayib Bukele, élu président en 2019 avec la promesse de rendre aux Salvadoriens leur sécurité.

En mars 2022, après une nouvelle vague de meurtres, il décréta l’état d’exception, suspendit certaines garanties constitutionnelles et lança une campagne d’arrestations massives. Des dizaines de milliers de personnes furent emprisonnées, parfois arbitrairement, au mépris des garanties judiciaires les plus élémentaires.

Les résultats sécuritaires furent néanmoins spectaculaires. Le taux d’homicides s’effondra et des quartiers jadis sous la coupe des gangs redevinrent accessibles.

Revenons à Haïti. Le Salvador participait déjà aux efforts internationaux de sécurisation du pays, notamment par l’envoi de techniciens militaires. Le 18 octobre 2026, un véhicule blindé transportant des Salvadoriens fut attaqué près de Port-au-Prince. Quatre techniciens disparurent dans une zone contrôlée par les gangs.

C’était mal connaître Bukele que de penser qu’on pouvait s’en prendre à ses soldats sans provoquer de représailles. Le président salvadorien adressa un ultimatum aux groupes criminels, tandis que Wilson Joseph, surnommé « Lanmò San Jou », chef des 400 Mawozo, affirmait que les disparus étaient déjà morts. Une déclaration contestée par les autorités salvadoriennes.

Assez discuté. Bukele envoya son armée. En quelques jours, plus de 2 000 soldats furent dépêchés sur l’île, officiellement pour retrouver leurs compatriotes, mais avec une ambition qui semblait dépasser cette seule mission : reprendre aux gangs les territoires qu’ils contrôlaient.

L’ONU, ou les contradictions d’un ordre mondial

L’intervention ne garantit pourtant aucun résultat. Les affrontements continuent et se sont même intensifiés. De son côté, Amnesty International s’inquiète des conditions du déploiement, réalisé pour l’essentiel en dehors du dispositif multinational autorisé par les Nations unies, sans que son cadre juridique ait été publiquement clarifié.

Une préoccupation légitime, mais qui pourrait sembler bien abstraite aux yeux de populations confrontées quotidiennement aux exactions des gangs. On serait alors tenté d’applaudir Bukele, venu « sauver » un pays qui a perdu pied, comme on applaudirait Philippe Etchebest débarquant dans un restaurant au bord de la faillite.

Et si cette intervention servait également de vitrine internationale à son modèle sécuritaire ? Le président salvadorien n’en est pas à sa première démonstration de confiance. Le 18 octobre dernier, il affirmait sur X que la France pourrait résoudre ses problèmes d’insécurité en une semaine. En Haïti, il tente désormais de démontrer que ses méthodes peuvent fonctionner au-delà de ses frontières.

Cette démonstration de force rappelle, malgré des circonstances juridiques très différentes, l’intervention américaine au Venezuela, le 3 janvier 2026, et les opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Trois situations qui interrogent les limites de la force et les moyens dont dispose la communauté internationale pour encadrer son emploi.

Il faut dire que l’ONU semble aujourd’hui profondément divisée. Née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, elle devait permettre aux nations de résoudre leurs différends autrement que par la force. Un projet ambitieux : soumettre les rapports entre États à des règles communes, plutôt qu’aux seules volontés des puissants.

Mais cet idéal reposait dès l’origine sur un paradoxe. Pour garantir la coopération des grandes puissances, cinq États se virent accorder un siège permanent et un droit de veto au Conseil de sécurité. Autrement dit, l’institution chargée de défendre l’égalité souveraine des nations consacrait simultanément un privilège permettant à quelques-unes d’entre elles de bloquer certaines décisions.

Plus de quatre-vingts ans après la victoire alliée de 1945, ce privilège demeure. L’Inde, le Brésil, l’Allemagne, le Japon ou les grandes nations africaines ne disposent toujours d’aucun pouvoir comparable à celui de la France ou du Royaume-Uni, deux anciennes puissances coloniales qui, depuis, ont perdu leurs empires et une bonne partie de leur prépondérance mondiale, sans pour autant perdre leurs privilèges institutionnels. Plus paradoxal encore, toute réforme de cette architecture nécessite précisément l’accord des puissances dont elle entend limiter les privilèges.

Et comment espérer une action commune lorsque les États-Unis, la Chine et la Russie poursuivent des ambitions stratégiques aussi divergentes ? Le droit de veto, conçu pour empêcher que l’ONU ne se retourne contre ses principales puissances fondatrices, peut aussi devenir l’instrument de sa paralysie. Les règles existent, les institutions délibèrent, les résolutions s’accumulent, mais les États conservent finalement la maîtrise des moyens militaires et de la volonté politique nécessaires à leur application.

Voilà peut-être la contradiction fondamentale de notre ordre international : nous avons voulu remplacer l’arbitraire de la force par l’autorité du droit, sans jamais créer une puissance véritablement indépendante capable de faire respecter ce droit. Et lorsque les institutions échouent à protéger les populations, certains dirigeants sont tentés de reprendre eux-mêmes l’initiative, au nom de résultats qu’ils promettent plus rapides.

Peut-on commettre une injustice pour en éviter une plus grande ?

S’arrêter aux violations du droit pour condamner les États qui s’en affranchissent ne semble pourtant pas suffisant. Bukele a fait emprisonner arbitrairement des milliers de personnes, Trump a violé la souveraineté du Venezuela et les opérations israéliennes ont provoqué des destructions considérables à Gaza. Pourtant, ces interventions prétendent toutes défendre des populations contre une menace plus grande.

Nous retrouvons ici le célèbre dilemme du tramway, formulé par Philippa Foot en 1967 et décliné depuis à toutes les sauces. Un tramway hors de contrôle se dirige vers cinq ouvriers. Vous pouvez actionner un aiguillage pour les sauver, mais le tramway empruntera alors une seconde voie sur laquelle se trouve une personne qui sera tuée. Faut-il sacrifier une vie pour en sauver cinq, ou laisser mourir les cinq ouvriers ?

Transposons ce dilemme à nos situations politiques. Bukele peut-il justifier l’emprisonnement arbitraire d’innocents au nom de la sécurité de millions de Salvadoriens ? Trump peut-il violer la souveraineté du Venezuela pour prétendre libérer sa population ? Israël peut-il mettre en péril des civils palestiniens pour neutraliser le Hamas et protéger sa propre population ?

Ces interventions sont notamment justifiées par leurs conséquences supposées bénéfiques. Une logique qui rappelle le conséquentialisme, dont l’utilitarisme constitue l’une des principales expressions : juger une action à l’aune de ses résultats plutôt qu’à celle de sa conformité à des règles préétablies. À l’inverse, la tradition déontologique, associée à Kant, considère que certaines obligations morales ne peuvent être sacrifiées au nom d’un résultat souhaitable.

Mais il existe une différence fondamentale entre le dilemme du tramway et la réalité politique. Dans le premier, nous connaissons les conséquences de notre choix. Dans la seconde, personne ne peut garantir qu’une intervention sauvera davantage de vies qu’elle n’en coûtera. Qui peut assurer que les atteintes aux droits fondamentaux resteront exceptionnelles ? Que les injustices commises aujourd’hui n’en engendreront pas de plus grandes demain ?

C’est peut-être là que réside le danger d’un conséquentialisme politique dépourvu de garde-fous. Une injustice présente est certaine, tandis que les bienfaits futurs censés la justifier demeurent hypothétiques. Et plus l’avenir est incertain, plus il devient facile d’invoquer un bien supérieur pour légitimer les décisions les plus arbitraires.

L’inaction n’est pourtant pas neutre. Refuser d’intervenir au nom du respect des règles peut aussi revenir à laisser perdurer des violences dont les victimes n’ont jamais consenti à subir les conséquences. Préserver les principes aujourd’hui peut donc également avoir un coût humain demain.

Voilà tout le paradoxe : le droit doit permettre à la puissance publique de protéger les individus, mais aussi protéger les individus contre cette même puissance. Un État incapable d’assurer leur sécurité risque de vider leurs droits de toute réalité. Mais un État qui s’affranchit de toute règle au nom de leur protection risque de devenir lui-même une menace.

Reste alors à savoir qui peut légitimement tirer le levier de l’aiguillage, à quelles conditions et avec quelles garanties. Car si chaque puissance s’arroge le droit de transgresser les règles au nom d’un avenir meilleur, le droit international risque de céder progressivement la place aux seuls rapports de force.

Et dans un monde où chacun prétend sauver des vies en imposant sa propre conception de la justice, qui empêchera encore les plus forts de décider du sort des plus faibles ?

Romain Salvatore

Titulaire d’un master en philosophie, spécialisation en éthique, à l’Université catholique de Louvain