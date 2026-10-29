Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Gabriel Attal vient donc de proposer l’organisation d’une « grande primaire des démocrates ». Enfin, serait-on tenté de dire. À condition de ne pas avoir écouté les réactions qui ont immédiatement suivi.…
Et si Israël pouvait retrouver confiance sans renoncer à sa force ? À l’heure des élections législatives, cette question prend les traits d’un homme : Gadi Eizenkot. L’ancien chef d’état-major, dont le…
Marine Le Pen a un talent politique incontestable : elle sait mettre des mots sur les inquiétudes des Français. La France doute. L’autorité de l’État s’est affaiblie. La confiance dans les institutions…
Politologue de formation et ancien dirigeant de collectivités territoriales, Philippe Mocellin publie, chez Ellipses, une seconde édition réactualisée de son Introduction à la sociologie (auteurs, courants, méthodes, grands thèmes). Connu des lecteurs…
Il y a plus de vingt-cinq ans déjà, Jean-Pierre Chevènement parlait de « sauvageons » pour désigner certains jeunes délinquants qui s’en donnent à cœur joie pendant les manifestations légitimes de beaucoup…