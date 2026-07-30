15 ans déjà ! Fête du trône : Mohammed VI, vingt ans au pouvoir. Le dossier d’Opinion Internationale

A l’occasion de la Fête du trône qui marque les vingt ans de l’accession au trône de Mohammed VI, Opinion Internationale vous propose une sélection des meilleurs articles publiés depuis huit ans sur le Maroc.
Paru le 30 juillet 2019
Retour sur les meilleurs articles parus depuis 2011…
Les vingt ans de règne de Mohammed VI. L’édito de Michel Taube
https://www.opinion-internationale.com/2019/07/30/les-vingt-ans-de-regne-de-mohammed-vi-ledito-de-michel-taube_64669.html
VERBATIM : Mohammed VI ou la croisade pour l’Islam modéré
https://www.opinion-internationale.com/2016/08/20/verbatim-mohammed-vi-tend-la-main-a-lalgerie-et-saffiche-comme-le-leader-de-lislam-modere_46167.html
Le choix du Maroc. Grand entretien vidéo avec le géopoliticien Aymeric Chauprade, auteur de « Géopolitique d’un Roi », et l’édito de Michel Taube
https://www.opinion-internationale.com/2019/07/25/le-choix-du-maroc-grand-entretien-avec-le-geopoliticien-aymeric-chauprade-auteur-de-geopolitique-dun-roi-et-ledito-de-michel-taube-sur-le-livre-et-les-vingt-ans-de-r_64492.html
Abdelali Aboutaj, un chef d’entreprise à la croisée du Maroc et de la France. Entretien.
https://www.opinion-internationale.com/2019/07/29/abdelali-aboutaj-un-chef-dentreprise-a-la-croisee-du-maroc-et-de-la-france-entretien_64657.html
L’escalier social, vous connaissez ? Le port autonome de Strasbourg ou l’intégration réussie des jeunes issus de l’immigration notamment marocaine.
https://www.opinion-internationale.com/2019/07/28/lescalier-social-vous-connaissez-le-port-autonome-de-strasbourg-ou-lintegration-reussie-des-jeunes-issus-de-limmigration-notamment-marocaine_64620.html
Mario Barravecchia, fondateur de Welcome magazine : « Marrakech a un état d’esprit Européen ! »
https://www.opinion-internationale.com/2019/07/29/mario-barravecchia-fondateur-de-welcome-magazine-marrakech-a-un-etat-desprit-europeen_64663.html
Le pape François au Maroc : entretien exclusif avec l’archevêque de Rabat
https://www.opinion-internationale.com/2019/03/30/le-pape-francois-au-maroc-entretien-exclusif-avec-larcheveque-de-rabat_59413.html
Maroc : le premier train à grande vitesse d’Afrique mis sur les rails par Emmanuel Macron et Mohammed VI
https://www.opinion-internationale.com/2018/11/15/maroc-le-premier-train-a-grande-vitesse-dafrique-mis-sur-les-rails-par-emmanuel-macron-et-mohammed-vi_56121.html
Philippe-Edern Klein, président de la CFCI Maroc, à Laâyoune : « Les entreprises françaises sont en première ligne pour soutenir le développement du Sahara »
https://www.opinion-internationale.com/2018/11/03/philippe-edern-klein-president-de-la-cci-maroc-a-laayoune-les-entreprises-francaises-sont-en-premiere-ligne-pour-soutenir-le-developpement-du-sahara_56034.html
Bahija Simou présente l’exposition « Le Maroc à travers les âges »
https://www.opinion-internationale.com/2016/10/11/exclusif-bahija-simou-presente-lexposition-le-maroc-a-travers-les-ages_46836.html
Maroc : bienvenue au royaume de l’Islam modéré…
https://www.opinion-internationale.com/2014/07/29/maroc-bienvenue-au-royaume-de-lislam-modere_28542.html
Jamel Debbouze à l’IMA : « Nous avons besoin d’optimistes. Le Maroc est fondamentalement optimiste. »
https://www.opinion-internationale.com/2014/10/14/jamel-debbouze-a-lima-nous-avons-besoin-doptimistes-le-maroc-est-fondamentalement-optimiste_29921.html