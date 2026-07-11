Déjà 15 ans et un engagement avec Opinion Internationale ! L’édito de Michel Taube

Ce fut le premier article ! Le 1er mars 2011 naissait Opinion Internationale.

La vision initiale est toujours la même : un média libéral, conservateur, moderne. Un média de combats et de solutions pour donner du sens à l’actualité, s’informer pour s’engager, offrir une tribune de qualité aux décideurs engagés au coeur de l’actualité, et enfin défendre des valeurs – repères.

12.105 articles plus tard, permettez-moi de dire : déjà 15 ans !

15 ans de rencontres exceptionnelles, de drames et de joies, avec Picasso, Brazzaville, l’Olympia, la Martinique, le 7 octobre, la Tunisie et le Maroc, Firfol et les chevaux… Autant de moments de vie à revivre au fil des éditos, des interviews, des exclus parfois.

15 ans d’articles dont voici le best of : chaque jour, du 11 juillet au 23 août, découvrez les meilleurs éditos et entretiens, les plus visités, les plus surprenants. Des articles qui permettent de remonter le temps et de se dire que, décidément, en 15 ans, le monde et la France plus particulièrement, ont bien changé ! Pour le meilleur et pour le pire.

Et des articles restitués ici sans commentaires, même si, sur certains sujets, comme le 1er paru en 2011, notre opinion a bien changé.

Une ambition

15 ans, c’est long et c’est court à la fois ! Car comme je le dis souvent : 1 année dans la presse numérique, c’est l’équivalent de 10 ans dans la presse papier !

15 ans avec l’aide et la participation de nombreuses personnes qui y ont contribué. Que tous soient remerciés ! Merci à Radouan Kourak qui, à 25 ans, montre une partie du chemin à des jeune vieux comme moi. Merci à Corentin, Daniel, Raymond et Nour qui sont là depuis le début. Pensée pour Omezzine, partie trop tôt.

15 ans, c’est pour Opinion Internationale l’âge de la maturité, celui où les erreurs commises ne doivent plus se reproduire et où les promesses faites et suscitées doivent être tenues.

15 ans et donc un engagement : faire en sorte qu’Opinion Internationale décolle enfin pour devenir, comme nous le voulions au départ, un grand média international, libéral, conservateur et moderne, une voix française dans un monde plus francophile que les Français.

Et un média qui restera 100% indépendant. Mais soyons honnêtes : comme je le dis souvent, notre indépendance, c’est vous, lecteurs, donateurs, partenaires, prochains investisseurs.

Deuxième acte de cet anniversaire : à partir du 24 août, nous publierons des interviews exclusives de personnalités et de décideurs engagés.

Enfin, clou du spectacle : je vous donne déjà rendez-vous le mercredi 18 novembre 2026 à 18h à Paris et sur le Web pour une grande soirée des 15 ans d’Opinion Internationale !

Bonne lecture et bel été !

Michel Taube

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Lisez la rubrique Déjà 15 ans !

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