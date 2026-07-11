Déjà 15 ans ! Même avec 30 ans de retard, il est toujours temps !

Ce fut le premier article ! Le 1er mars 2011.

15 ans déjà qu’est né Opinion Internationale.

Notre vision initiale est toujours la même : donner du sens à l’actualité et y défendre des valeurs – repères.

12.105 articles plus tard, permettez-moi de dire : déjà 15 ans !

Car 15 ans, c’est long et c’est court à la fois ! Mais comme je le dis souvent : 1 année dans la presse numérique, c’est l’équivalent de 10 ans dans la presse papier !

15 ans avec l’aide et la participation de nombreuses personnes qui y ont contribué. Que tous soient remerciés ! Avec une attention plus particulière pour Radouan Kourak qui, à 25 ans, montre une partie du chemin à des vieux comme moi, et à Omezzine, partie trop tôt.

15 ans, c’est pour Opinion Internationale l’âge de la maturité, celui où les erreurs commises ne doivent plus se reproduire et où les promesses faites et suscitées doivent être tenues.

15 ans et un engagement : faire en sorte qu’Opinion Internationale décolle enfn pour devenir, comme nous le voulions au départ, un grand média mondial, conservateur, libéral et moderne, une voix française dans un monde plus francophile que les Français.

15 ans de rencontres exceptionnelles, de drames et de joies, avec Picasso, Brazzaville, l’Olympia, la Martinique, le 7 octobre, la Tunisie et le Maroc, Firfol et les chevaux… Autant de moments de vie à revivre au fil des éditos, des interviews, des exclus parfois.

15 ans d’articles dont voici le best of : chaque jour, du 11 juillet au 23 août, découvrez les meilleurs éditos et entretiens, les plus visités, les plus surprenants. Des articles qui permettent de remonter le temps et de se dire que, décidément, en 15 ans, le monde et la France plus particulièrement, ont bien changé ! Pour le meilleur et pour le pire.

Et des articles restitués ici sans commentaires, même si, sur certains sujets, comme le 1er paru en 2011, notre opinion a bien changé.

Bonne lecture et bel été !

Michel Taube