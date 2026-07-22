Elles/ils ont signé la Lettre ouverte à Anne Hidalgo et Manuel Valls pour sauver le Grenier des Grands Augustins à Paris où Picasso peignit Guernica

Paru le 26 avril 2014
Opinion Internationale a lancé une campagne pour demander au Premier ministre et à la maire de Paris de faire classer en urgence le Grenier des Grands-Augustins. Lisez l’édito de Michel Taube et découvrez ici les signataires de l’Appel à Anne Hidalgo et Manuel Valls.
Opinion Internationale, le CNEA (Comité National pour l’Education Artistique) et son comité de soutien, présidé par Lucien Clergue et fédéré autour de Charlotte Rampling, Didier Lockwood et André Cardinali, remercient les 1900 signataires de l’Appel qui ont permis d’obtenir du ministère de la culture le 13 mai le classement du Grenier des Grands-Augustins, du deuxième étage de l’immeuble où fut peint Guernica, mais aussi de l’ensemble des façades, des toitures et de la cage d’escalier du 7, rue des Grands-Augustins.
Lettre ouverte lancée par Opinion internationale, avec l’appui du CNEA (Comité National pour l’Education Artistique) et de son Comité de soutien, présidé par Lucien Clergue et fédéré autour de Charlotte Rampling, Didier Lockwood et André Cardinali.
Je signe la Lettre ouverte à Anne Hidalgo et Manuel Valls :
Monsieur le Premier ministre,
Madame la Maire,
Tous deux venez d’être élus et nommés à vos éminentes fonctions. Tous deux êtes nés en Espagne et avez choisi de vivre en France et à Paris. C’est également à Paris que Picasso peignit le plus important tableau du XXème siècle, Guernica, dans l’atelier constitué des deux derniers étages, où il vécut de 1937 à 1955 : 7, rue des Grands Augustins. A votre manière, vous êtes, Madame, Monsieur, des héritiers singuliers de Guernica et vos destins marchent sur les pas de Picasso.
Vous le savez, le Grenier des Grands Augustins est fermé au public depuis novembre dernier. En 2013, la Chambre des huissiers de justice de Paris, propriétaires de l’immeuble, en a expulsé le Comité national pour l’Education artistique qui, après avoir entièrement réhabilité en 2002 cet espace laissé en déshérence depuis l’expulsion du peintre, y a organisé des centaines d’expositions, concerts, lectures, et surtout accueilli des milliers d’élèves d’écoles, de collèges et de lycées dans le cadre d’ateliers pédagogiques. Toutes activités gratuites.
Selon nos informations, l’immeuble de la rue des Grands Augustins, mis en location, est menacé d’être transformé… en résidence hôtelière de luxe. Ce serait d’autant plus incompréhensible que l’un des héritiers du peintre était disposé à financer intégralement une Fondation qui aurait maintenu la vocation patrimoniale de tout le bâtiment, tout en satisfaisant, semble-t-il, les exigences financières des propriétaires.
Madame la Maire, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement d’user de votre pouvoir et de votre autorité pour instruire une procédure de classement en urgence du Grenier comme lieu de mémoire. Malgré les interventions du Président de la République, du président de l’Académie des Beaux-Arts, du précédent maire de Paris, du Conseil de Paris, du maire du VIème arrondissement et de très nombreuses personnalités, cette procédure n’a toujours pas été, à notre connaissance, activée. Pourtant, ce type de protection avait été engagé avec succès il y a quelques années pour préserver un célèbre restaurant des Champs-Elysées ! Nous savons que la commission régionale du patrimoine et des sites se réunira le 13 mai prochain pour décider d’une éventuelle extension de la protection de l’immeuble des Grands-Augustins. Il s’agit là de l’ultime chance de conserver ce lieu unique de l’histoire des arts.
Quel magnifique symbole ce serait si vous annonciez, au moment de la réouverture de l’Hôtel Salé, la préservation définitive du Grenier des Grands-Augustins, et son accessibilité au public
Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous pourrez porter à cette cause et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, Madame la maire, l’expression de nos sentiments respectueux.
Premiers signataires
Victoria Abril
Nicole Avril
Pierre Arditi
Fernando Arrabal
Eugénie Bachelot-Prévert
Josiane Balasko
Marie-Christine Barrault
Iddo Bar-Shai
Géraldine Beigbeder
Marc Bellanger
Pierre Bénichou
André Bercoff
Patrick Bouchitey
Emmanuel de Brantes
Cabu
Grâce de Capitani
André Cardinali
Alain Casabona
Madeleine Chapsal
Philippe Chevallier
Sandra Choquet
Cyrielle Clair
Lucien Clergue
Hermine de Clermont-Tonnerre
Pierre Cornette de Saint-Cyr
Michèle Cotta
Béatrice Dalle
Didier Decoin
Jean-Paul Delevoye
Philippe Douste-Blazy
Jean-Claude Dreyfus
Marc Dugain
Jean-Pierre Elkabbach
Errö
Gauthier Fourcade
Bruno Gaccio
Gibo
Suzel Goffre
Gilbert Grellet
Rona Hartner
Izïa Higelin
Jacques Higelin
Yvette Horner
Paco Ibanez
Jean-Noël Jeanneney
Jean-Pierre Kalfon
Nelly Kaplan
Francis Lai
Jack Lang
Olivier et Yara Lapidus
Bernard Lavilliers
Amanda Lear
Jean-Pierre Lecoq
Pierre Lescure
Peter Lindbergh
Didier Lockwood
Michaël Lonsdale
Jacques Mailhot
Raghunath Manet
François Marthouret
Joël Martin
Florent Massot
Jacques Menninger
Kamel Mennour
Saülo Mercader
Serge Moati
Jean-Pierre Mocky
Jean-Claude Morchoisne
François Morel
Nicoletta
Hélène Nougaro
René de Obaldia
Erik Orsenna
Henri Peña-Ruiz
Francis Perrin
Philippe Perrin
René Pétillon
Patrick Poivre d’Arvor
Anne Queffelec
Charlotte Rampling
Emmanuelle Riva
Jacques Rouveyrollis
Catherine Samie
Pierre Santini
Carlos Saura
Christian Schiaretti
Jacques Séguéla
Antonio Seguí
Roger Serre
Jérôme Seydoux
Bruno Solo
Agnès Soral
Béatrice Soulé
Ousmane Sow
Bruno de Stabenrath
Jean-Charles Tacchella
Patrick Taillandier
Michel Taube
Philippe Tesson
François-Joël Thiollier
Danièle Thomson
Vladimir Veličković
Sarah Vernette
Astrid Veillon
Jean-Pierre Wallez
Jean-Michel Wilmotte
Georges Wolinski
Gordon Zola
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Un court-métrage du CNEA tourné en 2004 à l’occasion de l’exposition Guernica, présentant notamment les témoignages de nombreuses personnalités (Mme Maya Widmaier-Picasso, Mme Anne Hidalgo, SE l’ambassadeur d’Espagne, M. Paco Ibanez, M. Henri Dutilleux, M. Lucien Clergue…) mais aussi des enfants, enseignants et parents ayant participé à la réalisation de ce magnifique projet.