Elles/ils ont signé la Lettre ouverte à Anne Hidalgo et Manuel Valls pour sauver le Grenier des Grands Augustins à Paris où Picasso peignit Guernica

Paru le 26 avril 2014

Opinion Internationale a lancé une campagne pour demander au Premier ministre et à la maire de Paris de faire classer en urgence le Grenier des Grands-Augustins. Lisez l’édito de Michel Taube et découvrez ici les signataires de l’Appel à Anne Hidalgo et Manuel Valls.

Opinion Internationale, le CNEA (Comité National pour l’Education Artistique) et son comité de soutien, présidé par Lucien Clergue et fédéré autour de Charlotte Rampling, Didier Lockwood et André Cardinali, remercient les 1900 signataires de l’Appel qui ont permis d’obtenir du ministère de la culture le 13 mai le classement du Grenier des Grands-Augustins, du deuxième étage de l’immeuble où fut peint Guernica, mais aussi de l’ensemble des façades, des toitures et de la cage d’escalier du 7, rue des Grands-Augustins.

Lettre ouverte lancée par Opinion internationale, avec l’appui du CNEA (Comité National pour l’Education Artistique) et de son Comité de soutien, présidé par Lucien Clergue et fédéré autour de Charlotte Rampling, Didier Lockwood et André Cardinali.

Je signe la Lettre ouverte à Anne Hidalgo et Manuel Valls :

Monsieur le Premier ministre, Madame la Maire, Tous deux venez d’être élus et nommés à vos éminentes fonctions. Tous deux êtes nés en Espagne et avez choisi de vivre en France et à Paris. C’est également à Paris que Picasso peignit le plus important tableau du XXème siècle, Guernica, dans l’atelier constitué des deux derniers étages, où il vécut de 1937 à 1955 : 7, rue des Grands Augustins. A votre manière, vous êtes, Madame, Monsieur, des héritiers singuliers de Guernica et vos destins marchent sur les pas de Picasso. Vous le savez, le Grenier des Grands Augustins est fermé au public depuis novembre dernier. En 2013, la Chambre des huissiers de justice de Paris, propriétaires de l’immeuble, en a expulsé le Comité national pour l’Education artistique qui, après avoir entièrement réhabilité en 2002 cet espace laissé en déshérence depuis l’expulsion du peintre, y a organisé des centaines d’expositions, concerts, lectures, et surtout accueilli des milliers d’élèves d’écoles, de collèges et de lycées dans le cadre d’ateliers pédagogiques. Toutes activités gratuites. Selon nos informations, l’immeuble de la rue des Grands Augustins, mis en location, est menacé d’être transformé… en résidence hôtelière de luxe. Ce serait d’autant plus incompréhensible que l’un des héritiers du peintre était disposé à financer intégralement une Fondation qui aurait maintenu la vocation patrimoniale de tout le bâtiment, tout en satisfaisant, semble-t-il, les exigences financières des propriétaires. Madame la Maire, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement d’user de votre pouvoir et de votre autorité pour instruire une procédure de classement en urgence du Grenier comme lieu de mémoire. Malgré les interventions du Président de la République, du président de l’Académie des Beaux-Arts, du précédent maire de Paris, du Conseil de Paris, du maire du VIème arrondissement et de très nombreuses personnalités, cette procédure n’a toujours pas été, à notre connaissance, activée. Pourtant, ce type de protection avait été engagé avec succès il y a quelques années pour préserver un célèbre restaurant des Champs-Elysées ! Nous savons que la commission régionale du patrimoine et des sites se réunira le 13 mai prochain pour décider d’une éventuelle extension de la protection de l’immeuble des Grands-Augustins. Il s’agit là de l’ultime chance de conserver ce lieu unique de l’histoire des arts. Quel magnifique symbole ce serait si vous annonciez, au moment de la réouverture de l’Hôtel Salé, la préservation définitive du Grenier des Grands-Augustins, et son accessibilité au public Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous pourrez porter à cette cause et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, Madame la maire, l’expression de nos sentiments respectueux. Premiers signataires Victoria Abril

Nicole Avril

Pierre Arditi

Fernando Arrabal

Eugénie Bachelot-Prévert

Josiane Balasko

Marie-Christine Barrault

Iddo Bar-Shai

Géraldine Beigbeder

Marc Bellanger

Pierre Bénichou

André Bercoff

Patrick Bouchitey

Emmanuel de Brantes

Cabu

Grâce de Capitani

André Cardinali

Alain Casabona

Madeleine Chapsal

Philippe Chevallier

Sandra Choquet

Cyrielle Clair

Lucien Clergue

Hermine de Clermont-Tonnerre

Pierre Cornette de Saint-Cyr

Michèle Cotta

Béatrice Dalle

Didier Decoin

Jean-Paul Delevoye

Philippe Douste-Blazy

Jean-Claude Dreyfus

Marc Dugain

Jean-Pierre Elkabbach

Errö

Gauthier Fourcade

Bruno Gaccio

Gibo

Suzel Goffre

Gilbert Grellet

Rona Hartner

Izïa Higelin

Jacques Higelin

Yvette Horner

Paco Ibanez

Jean-Noël Jeanneney

Jean-Pierre Kalfon

Nelly Kaplan

Francis Lai

Jack Lang

Olivier et Yara Lapidus

Bernard Lavilliers

Amanda Lear

Jean-Pierre Lecoq

Pierre Lescure

Peter Lindbergh

Didier Lockwood

Michaël Lonsdale

Jacques Mailhot

Raghunath Manet

François Marthouret

Joël Martin

Florent Massot

Jacques Menninger

Kamel Mennour

Saülo Mercader

Serge Moati

Jean-Pierre Mocky

Jean-Claude Morchoisne

François Morel

Nicoletta

Hélène Nougaro

René de Obaldia

Erik Orsenna

Henri Peña-Ruiz

Francis Perrin

Philippe Perrin

René Pétillon

Patrick Poivre d’Arvor

Anne Queffelec

Charlotte Rampling

Emmanuelle Riva

Jacques Rouveyrollis

Catherine Samie

Pierre Santini

Carlos Saura

Christian Schiaretti

Jacques Séguéla

Antonio Seguí

Roger Serre

Jérôme Seydoux

Bruno Solo

Agnès Soral

Béatrice Soulé

Ousmane Sow

Bruno de Stabenrath

Jean-Charles Tacchella

Patrick Taillandier

Michel Taube

Philippe Tesson

François-Joël Thiollier

Danièle Thomson

Vladimir Veličković

Sarah Vernette

Astrid Veillon

Jean-Pierre Wallez

Jean-Michel Wilmotte

Georges Wolinski

Gordon Zola

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